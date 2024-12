700 tỷ trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam được phát hành với lãi suất thấp kỷ lục 5,5%/năm

Công ty Cổ phần Nước BIWASE-Long An (BWE-LA) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu AAA trị giá 700 tỷ đồng, lãi suất cố định 5,5%/năm và kỳ hạn 10 năm. Đây là lô trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt xếp hạng tín nhiệm cao nhất AAA, được bảo lãnh thanh toán toàn phần, vô điều kiện và không hủy ngang bởi Quỹ Đầu tư và Bảo lãnh Tín dụng, một quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (CGIF) và được tư vấn, thu xếp phát hành bởi Maybank Investment Bank (MSVN).

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cấp nước tại Long An, BIWASE-Long An đang triển khai chiến lược mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng. Do đó, toàn bộ số vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư mở rộng công suất Nhà máy Nước Nhị Thành tại Long An lên gấp đôi, từ 60.000 m³/ngày đêm lên 120.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nước sạch trong khu vực.

Trước tình hình nguồn nước ở phía Đông Nam tỉnh Long An có thời gian bị mặn nhiều hơn thời gian được ngọt và nước ngầm ngày càng cạn kiệt, lãnh đạo tỉnh Long An cũng như chính quyền địa phương luôn đau đáu về tình hình cung cấp nước sạch, ngọt cho dân. Với việc mạnh dạn vay vốn đầu tư mở rộng nâng công suất cấp nước đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao về nguồn nước sạch cấp cho dân của Công ty BIWASE-Long An, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh và phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIWASE-Long An, khẳng định: "Việc phát hành thành công trái phiếu AAA không chỉ là cột mốc quan trọng đối với chúng tôi mà còn tạo nền tảng cho các dự án phát triển bền vững trong tương lai. Việc phát hành trái phiếu này sẽ mở ra nhiều cơ hội tài chính mới trong lĩnh vực cấp nước và thu hút thêm đầu tư vào các dự án hạ tầng thiết yếu, không chỉ cho ngành nước mà còn cho BIWASE”.

Với vai trò là nhà tư vấn và thu xếp phát hành lô trái phiếu này cho BIWASE-Long An, ông Michael Oh-Lau, Giám đốc điều hành của Nhóm Ngân hàng Đầu tư Maybank, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ cho việc phát hành trái phiếu lần đầu tiên của BIWASE-Long An, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với thị trường vốn Việt Nam. Là đơn vị tư vấn và đại lý phát hành duy nhất cho trái phiếu có đánh giá AAA đầu tiên trong nước, chúng tôi tự hào tiếp tục hợp tác với CGIF để hỗ trợ các nhà phát hành truy cập vào nguồn tài chính đa dạng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển liên tục của thị trường trái phiếu nội địa".

Giao dịch phát hành trái phiếu AAA đầu tiên tại Việt Nam được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong thị trường vốn Việt Nam, không chỉ đánh dấu bước tiến lớn của BIWASE-LongAn mà còn tạo động lực cho sự phát triển của thị trường trái phiếu nội địa, khẳng định tiềm năng của Việt Nam trong việc thu hút vốn dài hạn và phát triển bền vững hạ tầng.