VN-Index lại thất bại trước mốc 1500 điểm, cổ phiếu chứng khoán quay đầu giảm cả loạt

Sự hưng phấn “tắt” khá nhanh trong phiên giao dịch sáng nay khi VN-Index chỉ vượt qua mốc 1500 điểm trong khoảng 30 phút đầu tiên. Các nỗ lực chinh phục lại đỉnh này đều không thành công và chốt phiên rơi qua tham chiếu xuống 1494,97 điểm, thành giảm 2,3 điểm (-0,15%). Thanh khoản vẫn duy trì mức rất cao cho thấy áp lực bán có dấu hiệu tăng mạnh.

Tác động mạnh đến diễn biến chỉ số vẫn là nhóm cổ phiếu trụ. Dù trong 10 cổ phiếu vốn hóa hàng đầu vẫn còn VIC tăng 0,92%, HPG tăng 1,16%, VPB tăng 0,94%, FPT tăng 1,64%, nhưng 6 mã còn lại đều đỏ. Đặc biệt VHM giảm 1,56%, TCB giảm 2,21%, MBB giảm 1,1% có ảnh hưởng mạnh. 3 cổ phiếu này khiến VN-Index mất 3,2 điểm trong khi 4 mã tăng chỉ kéo lại hơn 2,4 điểm.

VN30-Index chốt phiên sáng cũng giảm 0,12% với 10 mã tăng/17 mã giảm. Đây là bước lùi rõ nét khi ở nhịp VN-Index vượt 1500 điểm đầu phiên, rổ này có tới 29 mã tăng và duy nhất VRE tham chiếu. Thống kê cho thấy rất nhiều blue-chips quay đầu lao dốc biên độ lớn khi nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra. Tính đến cuối phiên có tới 25 mã trượt giảm trên 1% so với mức đỉnh đầu ngày, trong đó 8 mã trượt hơn 2%.

SSI và STB là hai đại diện nổi bật của nhóm chứng khoán và ngân hàng. SSI mở cửa đã đạt giá cao nhất, tăng 0,94% sau đó toàn bộ thời gian là lao dốc, chốt phiên thành giảm 2,67% so với tham chiếu. STB duy trì giá đỉnh trong khoảng 3 phút sau khi mở cửa và đến cuối cũng thành giảm 1,89% so với tham chiếu, tương đương bốc hơi 3,05% so với đỉnh.

Nhóm chứng khoán sau những phiên tăng đầy hưng phấn bắt đầu có dấu hiệu bị xả rõ nét. SSI dẫn đầu thị trường về thanh khoản với 1.033,5 tỷ đồng và giá biên động trong phiên tới -3,58%. VIX cũng từ tăng 3,18% thành giảm 0,27%, thanh khoản 701,2 tỷ, đứng thứ 3 thị trường. VCI đang giảm 2,28% với 553,3 tỷ đồng, đứng thứ 5 thị trường. VND giảm 2,16%, khớp 302,6 tỷ, đứng thứ 13 thị trường. HCM giảm 1,2% với 284,8 tỷ, đứng thứ 16… Toàn nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ còn 7 mã xanh, còn lại toàn đỏ. Số tăng ghi nhận HAC và WSS kịch trần nhưng thanh khoản chỉ vài trăm triệu đồng và dư mua trần cũng rất thấp. Ngược lại, có tới 20 cổ phiếu nhóm này đang lao dốc quá 1% so với tham chiếu.

Diễn biến của SSI, STB hay cả nhóm chứng khoán là khá phổ biến trên thị trường sáng nay. Độ rộng VN-Index lúc mạnh nhất có 201 mã tăng/46 mã giảm nhưng hiện chỉ còn 136 mã tăng/178 mã giảm. Thống kê có tới gần 61% số cổ phiếu phát sinh giao dịch đã bị trượt giảm từ 1% trở lên so với giá đỉnh đầu phiên. Đặc biệt là xấp xỉ 33% số cổ phiếu trượt giảm quá 2%. Điều này xác nhận mức biến động giá rất mạnh trong phiên, đồng thời thể hiện lực bán ép dần giá xuống rõ rệt.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm nhẹ 2,3% so với sáng phiên trước, đạt gần 17.553 tỷ đồng, vẫn là mức rất cao. Tuần trước sàn này lập kỷ lục lịch sử về giá trị khớp lệnh thì trung bình các phiên sáng cũng chỉ gần 16.000 tỷ đồng.

Điểm tích cực là do sức ép giá không đột biến nên cổ phiếu mất thời gian để từ từ trượt xuống. Với mức tăng đầu ngày khá cao nên sàn HoSE hiện mới có 86 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu. Tín hiệu xấu là các cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất, biên độ trượt giá rộng nhất đều đang giảm đáng kể so với tham chiếu như SSI, VCI, TCB, DXG, VND, FTS, GEE… Tổng giá trị khớp lệnh của nhóm yếu nhất này đang chiếm 36,6% giao dịch sàn HoSE.

Ở phía tăng, dù gần như tất cả đều bị ép giá mạnh nhưng vẫn còn 71 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên so với tham chiếu. 9 mã kịch trần có thanh khoản rất hạn chế, chỉ PAC và HVN là đáng kể với tương ứng 72,8 tỷ và 22,5 tỷ đồng. Nhóm VN30 đóng góp HPG, FPT, LPB, GVR thanh khoản vượt trăm tỷ đồng, ngoài ra là EVF, GEX, EIB, VSC, HDC, NKG, DPM, HSG. Tính chung nhóm này đóng góp 26,8% tổng giá trị khớp sàn HoSE.

Như vậy nhìn từ góc độ phân bổ vốn thì giao dịch vẫn còn khá tốt, áp lực bán vẫn chưa tạo sức ép đủ nhiều để vượt qua lực cầu đang bắt đáy. Dù vậy ngay cả các cổ phiếu còn mạnh nhất thì cũng không giữ được mức giá cao nhất nữa mà trượt xuống với biên độ khá rộng. Điều này cho thấy ở vùng giá cao bên bán đã chiếm ưu thế hoàn toàn.

Khối ngoại sáng nay tăng mua khoảng 24% so với phiên trước nhưng cũng tăng bán 7% và vị thế là bán ròng 40,9 tỷ đồng. Đây là phiên sáng thứ hai liên tiếp khối này bán ròng. Các mã bị xả đáng chú ý là VIX -90,4 tỷ, FPT -65,6 tỷ, VCI -54,5 tỷ, STB -48,6 tỷ, VCB -42,9 tỷ, GMD -36,6 tỷ. Phía mua ròng có VPB +89,5 tỷ, SHB +65,2 tỷ, GEX +57,2 tỷ, VIC +53 tỷ, HPG +38,2 tỷ, DPM +36,4 tỷ, EVF +30,9 tỷ, NKG +30,3 tỷ.