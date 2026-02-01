Thưa Ngài Đại sứ, năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Ngài đánh giá như thế nào về chặng đường hợp tác vừa qua của hai nước?

Năm nay, hai nước chúng ta kỷ niệm 10 năm Đối tác Chiến lược toàn diện. Đây là một hành trình khởi đầu cùng nhau, cùng với các phong trào giành độc lập của hai nước và sự ủng hộ và đoàn kết lẫn nhau. Kể từ đó, chúng ta chưa bao giờ ngoảnh lại. Đây là mối quan hệ hữu nghị được xây dựng trên nền tảng vững chắc của kết nối văn minh, quan hệ giao lưu nhân dân sâu rộng và lòng tin chiến lược.

Ấn Độ là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam năm 2016. Tình hữu nghị và quan hệ gần gũi giữa hai nước có từ trước năm 1972, thời điểm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việc hai nền văn minh chia sẻ chung các giá trị Phật giáo, di sản Chăm, giao lưu nhân dân lịch sử, khát vọng đương đại và sự hội tụ chiến lược có quan hệ ở cấp độ cao nhất là điều hoàn toàn tự nhiên.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Ấn Độ đang định hình chính sách đối ngoại của mình ra sao, thưa Ngài?

Tình hình thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc trong bối cảnh bất ổn và biến động hiện nay. Ấn Độ đã xác định lộ trình tăng cường quan hệ với các quốc gia cùng chí hướng, có quan điểm tương đồng và hội tụ. Chúng tôi nỗ lực tối đa hóa quyền tự chủ trong việc đưa ra lựa chọn và duy trì độc lập trong quá trình ra quyết định.

Việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Ấn Độ - EU gần đây, được gọi là “thỏa thuận của mọi thỏa thuận”, phản ánh quyết tâm kinh tế sẵn sàng cho tương lai của Ấn Độ nhằm mở ra các con đường mới cho tăng trưởng, đầu tư và hợp tác chiến lược. Ấn Độ tin tưởng vào thịnh vượng chung và các quan hệ đối tác dựa trên luật lệ, cùng nhau ứng phó với những thách thức toàn cầu đương đại.

Các ưu tiên của chúng tôi bắt đầu từ khu vực láng giềng gần, thể hiện qua chính sách “Láng giềng trên hết” và được củng cố bởi các chính sách tập trung vào Vùng Vịnh, Đông Nam Á, Trung Á và Ấn Độ Dương. Ấn Độ là tiếng nói của các nước phương Nam, dựa trên truyền thống đoàn kết lịch sử với các nước đang phát triển và thúc đẩy tiếng nói của họ trên trường quốc tế.

Ấn Độ tiếp tục cam kết với chủ nghĩa đa phương. Điều thế giới cần hiện nay là một hệ thống đa phương khai sáng hơn, linh hoạt hơn, cùng một cách tiếp cận bao trùm, không mang tính giao dịch - nói ngắn gọn là một chủ nghĩa đa phương được cải cách.

Thưa Ngài Đại sứ, Việt Nam giữ vai trò như thế nào trong Chính sách “Hành động Hướng Đông” và tầm nhìn Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ?

Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong chính sách Hành động hướng Đông cũng như trong khuôn khổ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, dựa trên lợi ích chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Hai nước cùng ủng hộ sự phát triển thay vì chủ nghĩa bành trướng.

Cam kết chung đối với luật pháp quốc tế, khát vọng cải cách chủ nghĩa đa phương và tầm nhìn bao trùm về cấu trúc khu vực đã khiến hợp tác Ấn Độ - Việt Nam trở thành một nhân tố ổn định trong khu vực.

Những cải cách sâu rộng của Ấn Độ trong thời gian qua đã tác động như thế nào tới hợp tác kinh tế với Việt Nam?

Thủ tướng Modi đã gọi năm 2025 là “Năm Cải cách”, với các nỗ lực đơn giản hóa quản trị, hiện đại hóa thể chế và củng cố nền tảng cho tăng trưởng bao trùm dài hạn. Những cải cách trong các lĩnh vực như thuế GST, lao động, bảo hiểm, năng lượng hạt nhân… có phạm vi và tác động sâu rộng.

Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với nền kinh tế Ấn Độ, với GDP thực ước tăng 7,4%, đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Bất chấp tình hình suy giảm toàn cầu, dòng vốn FDI vẫn duy trì ổn định. Quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng này đã đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Sự chuyển mình hướng tới một “Ấn Độ mới” không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là quản trị tốt, cung cấp dịch vụ hiệu quả, sự tham gia và trao quyền cho người dân – đặc biệt thông qua công nghệ - cùng mô hình phát triển bao trùm và bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng và môi trường.

Thương mại và đầu tư song phương hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế. Ngài Đại sứ có thể cho biết Ấn Độ đang ưu tiên những giải pháp nào để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này?

Tôi sẽ nỗ lực tiếp tục củng cố thương mại - lĩnh vực mà tham vọng chung của hai nước chúng ta vẫn chưa hiện thực hóa được đầy đủ. Chúng tôi đang làm việc với Việt Nam và các nước ASEAN để cập nhật và rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ ký năm 2009 nhằm phù hợp với bối cảnh hiện nay. Việc rà soát này sẽ giúp tăng cường khả năng chống chịu của thương mại, giảm thiểu biến động thị trường trong một thế giới ngày càng bất định và củng cố chuỗi cung ứng. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ mang tính xây dựng của Việt Nam trong tiến trình rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) để mở rộng thương mại song phương.

Đâu là những lĩnh vực hợp tác được ưu tiên giữa hai nước trong thời gian tới, thưa Ngài Đại sứ?

Trọng tâm sẽ là khởi động hợp tác trong các lĩnh vực mới, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, công nghệ then chốt và công nghệ mới nổi, năng lượng tái tạo, y tế, hạ tầng số công, fintech và dược phẩm.

Việt Nam cũng tạo nhiều cơ hội để các tập đoàn hạ tầng lớn của Ấn Độ tham gia vào tiến trình phát triển hạ tầng quốc gia. Logistics, kết nối - bao gồm cả cảng biển và đường sắt - là những lĩnh vực đầy tiềm năng.

Ấn Độ và Việt Nam đã xác định các tầm nhìn phát triển của mình - Ấn Độ Phát triển @ 2047 (Atmanirbhar Bharat @ 2047) và Việt Nam 2045. Những mục tiêu này bổ trợ lẫn nhau và đòi hỏi hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực được ưu tiên lựa chọn.

Trên cương vị Đại sứ mới tại Việt Nam, Ngài kỳ vọng điều gì trong nhiệm kỳ của mình?

Ấn Độ và Việt Nam đều là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh với dân số trẻ và xã hội giàu khát vọng. Chúng ta cùng chia sẻ niềm tin vào việc phát triển lấy con người làm trung tâm và mang tính bao trùm.

Trong thời gian tới, song song với việc tiếp tục củng cố các trụ cột truyền thống của quan hệ đối tác theo chiều hướng đi lên, việc khai mở tiềm năng thương mại, mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ mới, then chốt và mới nổi, thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực carbon thấp và các nguồn năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là những lĩnh vực đáng chú ý.

Như Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh, Ấn Độ mang đến cho các đối tác ba chữ O: Cơ hội (Opportunity), Cởi mở (Openness) và Lựa chọn (Options). Chúng ta đã đi được một chặng đường dài, nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều tiềm năng mà hai bên cùng sở hữu.

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác kiên định trong hành trình đồng hành cùng nhau, tin cậy lẫn nhau và hướng tới tương lai.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 5-2026 phát hành ngày 2/2/2026.

