Áp lực bán tăng mạnh, cổ phiếu bị ép giá trên diện rộng, ngân hàng suy yếu

Hai cổ phiếu trụ lớn là VCB và HPG đang nỗ lực đỡ VN-Index bớt xấu trong phiên sáng nay nhưng độ rộng khá hẹp lại phản ánh trạng thái giao dịch tiêu cực hơn ở cổ phiếu. Thanh khoản hai sàn tăng khoảng 17% nhưng lại đi cùng diễn biến giá trượt dốc với biên độ khá lớn, cho thấy đang có áp lực bán gia tăng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang làm tâm điểm, khi nhịp tăng sớm đầu ngày chính nhóm này kéo VN-Index lên đỉnh cao nhất, tăng 0,46%. VCB có lúc tăng 0,97%, TCB tăng 1%, MBB tăng 2,27%, STB tăng 0,99%... Trong nửa đầu phiên sáng, toàn bộ 27 mã ngân hàng trên các sàn chỉ duy nhất PGB là đỏ, 4 mã khác tham chiếu, còn lại toàn tăng. Tuy nhiên đến hết phiên chỉ còn 9/27 mã xanh, đặc biệt sức ép khiến nhiều cổ phiếu quay đầu giảm biên độ khá lớn.

VCB chốt phiên sáng còn tăng 0,43% nhưng vẫn là trụ cộng điểm nhiều nhất cho VN-Index, chủ yếu là nhờ vốn hóa quá lớn. BID đã giảm 0,6% so với tham chiếu tương đương tụt giá tới gần 1,3% so với đỉnh đầu ngày. CTG giảm 1,07% tương đương lao dốc 12,3%. ACB giảm 0,19% tương đương tụt 1,15% so với đỉnh; MBB còn tăng 0,68%, trả lại khoảng 1,55%...

Thanh khoản nhóm ngân hàng trên sàn HoSE sáng nay tăng khoảng 38% so với sáng phiên trước, chiếm 25,3% tổng giá trị khớp của sàn này. Tuy nhiên với diễn biến giá kiểu tăng trước giảm sau và biên độ khá rộng thì mức gia tăng thanh khoản phản ánh áp lực bán mạnh hơn.

Ngoài ngân hàng, các cổ phiếu trụ khác không mạnh. HPG tăng 1,26% là đáng kể nhất và cả rổ VN30 có 12 mã tăng/17 mã giảm, chỉ số đại diện còn tăng nhẹ 0,03% nhờ tác động rõ hơn của HPG, MBB. Khả năng giữ nhịp của nhóm blue-chips hiện chỉ đủ giúp chỉ số bớt xấu, nhưng không ngăn được số lớn cổ phiếu khác giảm giá.

Độ rộng của VN-Index cũng cho thấy áp lực bán tăng dần: Trong 3 phút đầu tiên sau khi mở cửa chỉ số lên cao nhất, độ rộng đạt 214 mã tăng/69 mã giảm. Đến 9h30 đã là 219 mã tăng/115 mã giảm. Lúc 10h VN-Index bắt đầu đỏ, độ rộng còn 163 mã tăng/235 mã giảm. Chốt phiên có 167 mã tăng/281 mã giảm. Như vậy theo thời gian số cổ phiếu giảm giá tăng dần lên, bất chấp VN-Index không trượt nhiều.

Hiện sàn HoSE đang có 79 cổ phiếu giảm trên 1% với tổng thanh khoản chiếm khoảng 20% sàn. Giao dịch khá bất thường xuất hiện ở KBC, mã này đang có tiềm năng lập kỷ lục thanh khoản trong hơn 2 tháng trở lại đây khi mới hết phiên sáng đã sang tay hơn 12,5 triệu cổ trị giá 381,4 tỷ đồng, đứng thứ 2 toàn thị trường sau HPG. KBC đột ngột bị bán mạnh khoảng sau 10h, giá có lúc rơi tới tận mức sàn -6,97% do khối lượng lớn đột biến. Tuy nhiên chốt phiên sáng KBC đã được bắt đáy hồi lên, còn giảm 3,17% so với tham chiếu. VIX, CTG, GEX, CTD, DXG là các mã khác xuất hiện thanh khoản khá lớn và giá đều giảm sâu.

Phía tăng lực đẩy giá là kém. Toàn sàn HoSE chỉ có 27 mã tăng được hơn 1%, rất ít mã thanh khoản cao. Tiêu biểu là HSG tăng 2% giao dịch 363,6 tỷ đồng; HPG tăng 1,26% với 826 tỷ; NKG tăng 1,8% với 181,1 tỷ. POM, CSV, PC1 là các mã khác có thanh khoản trung bình và giá tăng tốt.

Khối ngoại sáng nay hỗ trợ giá HPG khá tích cực dù tổng lượng mua chỉ chiếm hơn 15% tổng thanh khoản. Giá trị mua ròng ở HPG lớn nhất thị trường với 120,1 tỷ. Mức này chiếm gần hết vị thế ròng tổng thể 166,5 tỷ đồng ở HoSE trong buổi sáng. STB là mã duy nhất còn lại được mua ròng trên 20 tỷ đồng. Phía bán cũng chỉ duy nhất SSI -27,9 tỷ là đáng kể.

Hiện thị trường đang dồn sự tập trung vào nhóm ngân hàng khi đà tăng được phục hồi vào cuối tuần trước. Tuy nhiên diễn biến sáng nay cho thấy khi giá tăng xuất hiện áp lực bán khá mạnh và ép nhiều mã đảo chiều, đi cùng thanh khoản tăng. Đây có thể là tín hiệu phân phối. Trong khi đó các trụ khác vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ nét về sức mạnh để thay thế, chưa kể độ rộng thị trường lại phản ánh trạng thái giao dịch khá kém ở các cổ phiếu còn lại.