Xu thế dòng tiền: Thanh khoản sụt giảm, vì sao dòng tiền chưa lan tỏa rộng?

Thống kê cho thấy tổng giá trị giao dịch sàn HoSE tuần qua đã giảm hơn 28% so với tuần trước và tính chung cả 3 sàn giảm xấp xỉ 29%. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này đến từ thanh khoản suy yếu của nhóm cổ phiếu ngân hàng (giảm khoảng 30%). Điều này cho thấy dòng tiền trên thị trường vẫn chủ yếu phụ thuộc nhóm ngân hàng và không có sự lan tỏa rộng.

Dù vậy các chuyên gia đánh giá thị trường vẫn đã có sự lan tỏa dòng tiền nhất định, nhưng quá nhanh và mờ nhạt. Tuần qua cũng có 1-2 phiên nhóm cổ phiếu Midcap bật tăng tốt và thanh khoản cải thiện, nhưng sau đó lại suy yếu. Các chuyên gia cho rằng ngoài sự vững chắc của nhóm ngân hàng, thông tin kết quả kinh doanh của các cổ phiếu còn lại khá thất thường nên phản ứng của nhà đầu tư cũng mang tính thời điểm. Thêm nữa yếu tố định giá của các nhóm cổ phiếu khác trong mối tương quan với kết quả kinh doanh quý 4 đã kém hấp dẫn. Yếu tố tâm lý gần đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài cũng có thể khiến nhà đầu tư giảm dần cường độ giao dịch.

Đánh giá về sự sụt giảm thanh khoản của nhóm cổ phiếu ngân hàng tuần qua, các chuyên gia không lo ngại về nguy cơ dòng tiền lớn rút dần khỏi nhóm này. Lý do là xu hướng tăng của nhóm ngân hàng đang tích cực nên các nhịp điều chỉnh không nhiều, thanh khoản giảm xuống thể hiện nhu cầu nắm giữ dài hơn là lướt sóng.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Anh chị đã đúng về cổ phiếu ngân hàng, nhóm này tuần qua vẫn đóng vai trò quan trọng nâng đỡ chỉ số VN-Index và một số mã tiếp tục tìm đỉnh mới cao hơn sau một tuần tạm nghỉ. Tuy nhiên thanh khoản ở nhóm này đã giảm khá nhiều so với tuần trước, liệu đó có phải tín hiệu dòng tiền lớn đang rút dần ra khỏi cổ phiếu ngân hàng?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo tôi thì dòng tiền lớn chưa rút ra khỏi cổ phiếu ngân hàng. Tuần này tuy thanh khoản nhóm Ngân hàng suy yếu hơn tuần trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao (thanh khoản tuần cao hơn 50% so với trung bình khối lượng 20 ngày) cũng như tỷ trọng dòng tiền so với toàn thị trường của nhóm Ngân hàng vẫn duy trì xu hướng tăng và đang hồi phục về vùng đỉnh cũ ngày 10/1. Hiện dòng Ngân hàng đã có 4 tuần tăng liên tục và tiến sát vùng kháng cự nên việc thanh khoản giảm bớt so với tuần trước cũng là điều bình thường.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Như đã từng chia sẻ trong lần thảo luận trước, tôi cũng thấy nhóm cổ phiếu ngân hàng đang đóng vai trò hỗ trợ chính cho VN-Index. Sự kỳ vọng tích cực vào kết quả kinh doanh, cũng như sức hấp dẫn lớn từ mức định giá rẻ, đang thu hút dòng tiền tham gia các cổ phiếu ngân hàng ngày càng tăng lên.

Việc giá cổ phiếu có chất lượng cơ bản tốt tiếp tục đi lên sau một nhịp bùng nổ thanh khoản, thì việc thanh khoản sau đó không còn tăng đột biến nữa chưa hẳn đã là một tín hiệu tiêu cực. Diễn biến đó có thể cho thấy nhà đầu tư đang tự tin nắm giữ cổ phiếu lâu dài hơn.

Và trong trường hợp ở nhóm ngân hàng hiện tại, các yếu tố cơ bản vẫn rất hấp dẫn với triển vọng khả quan trong năm 2024, thì việc dòng tiền lớn nhập cuộc đã “nhốt” một lượng lớn cổ phiếu cho vị thế nắm giữ dài hạn. Đây có thể là lý do khiến cho giá cổ phiếu tiếp tục đi lên nhưng thanh khoản vẫn chỉ giữ ở mức vừa phải. Do vậy, tôi không nghĩ rằng dòng tiền lớn đã thoát khỏi nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Với việc đóng vai trò là nhóm dẫn dắt trong giai đoạn vừa qua, sóng tăng của cổ phiếu ngân hàng đến từ sự kết hợp định giá P/B ở mức hấp dẫn, cũng như các thông tin hỗ trợ triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Các yếu tố trên được kỳ vọng không chỉ cải thiện bức tranh chung của toàn ngành ngân hàng mà còn là yếu tố thúc đẩy giá cổ phiếu trong dài hạn.

Do đó, tôi đánh giá dòng tiền lớn nhập cuộc sẽ chưa sớm kết thúc nhịp tăng này. Bên cạnh đó, các nhịp điều chỉnh vừa rồi của nhóm cổ phiếu này cho thấy lực bán chủ động không nhiều, biên độ giảm giá không lớn và lực cầu vẫn hấp thụ tốt lượng cung bán ra. Điều này càng củng cố tâm lý tự tin của nhà đầu tư khi nắm giữ các cổ phiếu ngân hàng và có thể thanh khoản sẽ lại một lần nữa gia tăng trở lại tại nhóm ngành này.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Diễn biến giao dịch cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang tham gia vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và nhịp tăng dường như có thể tiếp tục trong khi nhiều nhóm cổ phiếu khác lại không diễn biến tốt được như vậy. Nhà đầu tư có vẻ vẫn đang khá hào hứng với nhóm cổ phiếu “vua” này.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc cao cấp Phòng Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 19/1/2024, VN-Index bật tăng mạnh, vượt mốc 1170 dễ dàng, đóng cửa tại 1181,5 điểm. Nhiều nhóm ngành đã lấy lại sắc xanh: ngân hàng, bán lẻ tiếp tục là động lực hỗ trợ chính cho thị trường. Nhóm ngân hàng tiếp nối đà tăng và nhiều cổ phiếu đóng cửa tại mức cao nhất trong phiên. Nhìn chung, thanh khoản của nhóm ngân hàng có phần giảm so với tuần trước, tuy nhiên khối lượng mua chủ động vẫn cao hơn nhiều so với khối lượng bán chủ động, chứng tỏ dòng tiền vào nhóm này vẫn đang khá tốt. Tôi nhận định nhóm ngân hàng vẫn còn động lực tăng trong xu hướng trung và dài hạn.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần trước anh chị đã bàn về khả năng luân chuyển dòng tiền từ nhóm ngân hàng sang các nhóm ngành khác. Tuy nhiên khi thanh khoản của nhóm ngân hàng giảm xuống, tổng thanh khoản cũng sụt giảm đáng kể. Dường như vẫn chưa có sự lan tỏa về dòng tiền như kỳ vọng? Vì sao vậy?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Nhìn chung dòng tiền đã có sự luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu midcap trong tuần vừa qua, tuy nhiên sự lan tỏa đang có phần yếu ớt và các nhịp tăng thường kết thúc sau 1 đến 2 phiên. Nguyên nhân có thể đến từ việc thị trường phản ứng nhanh trước thông tin kết quả kinh doanh quý cuối được công bố ra, thay vì các triển vọng mới giúp cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện hơn.

Mặc dù vậy, tôi cũng quan sát được trong vài phiên gần đây hiệu ứng tích cực đã có sự lan tỏa trong nhóm cổ phiếu bluechips. Các nhịp tăng điểm của chỉ số VN30 đã có sự đồng thuận hơn với số lượng mã tăng nhiều hơn mã giảm, trong khi giai đoạn đầu năm dòng tiền chỉ tập trung cục bộ tại nhóm cổ phiếu Ngân hàng. Do đó, tôi cho rằng đây cũng là một yếu tố hỗ trợ đáng chú ý trong trường hợp VN-Index bước vào xu hướng tăng điểm mới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Dòng tiền chưa có sự lan tỏa như kỳ vọng theo tôi thấy chủ yếu vì hiện chỉ còn khoảng hơn 2 tuần là đến kỳ nghỉ Tết âm nên tâm lý giai đoạn này của nhà đầu tư là hạn chế mua bán. Nếu nhìn “chart” tuần của VN-Index thì chúng ta có thể thấy trong 6 tuần gần đây thanh khoản chỉ tăng mạnh trên trung bình 20 phiên vào tuần trước, còn lại đều rất yếu và dưới trung bình 20 phiên. Để dòng tiền lan tỏa tốt trên thị trường thì cần thanh khoản duy trì cao hơn hiện tại khoảng 50% nữa.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc cao cấp Phòng Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Khó khăn nội tại và bên ngoài, xuất khẩu giảm kéo theo sản xuất công nghiệp giảm. Khó khăn từ thị trường vốn và bất động sản từ quý 4/ 2022, kéo theo đầu tư tư nhân giảm (chỉ tăng trưởng 2,2%, mức thấp nhất kể từ 2013), tiêu dùng giảm (quý 2/2023, chỉ tăng trưởng 3%, so với 7,6% giai đoạn 2015-2019). Tuy nhiên, kết quả kinh doanh nhóm ngân hàng vẫn khả quan, nhiều ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, điều này giúp tạo đà tích cực cho nhóm cổ phiếu này. Các nhóm ngành khác vẫn chưa có những tín hiệu tăng trưởng rõ rệt. Mặc dù có nhiều nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng cao, nhưng thực tế kết quả kinh doanh của các nhóm ngành này trong năm 2023 vẫn chưa thực sự khả quan. Điều này khiến nhà đầu tư còn e ngại.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan sát của tôi, nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể đã hình thành xu hướng tăng trung và dài hạn rồi chứ không đơn thuần chỉ là một đợt tăng ngắn. Đồng thời, sức hấp dẫn từ nhóm cổ phiếu này đang quá lớn khiến cho thời gian luân chuyển dòng tiền từ nhóm ngân hàng sang các nhóm khác và ngược lại, bị rút ngắn.

Trong tuần giao dịch qua, ở những phiên chững lại của nhóm ngân hàng, dòng tiền đã có sự luận chuyển sang các nhóm khác như Chứng khoán, Bất động sản, Thép…. Tuy nhiên các nhóm cổ phiếu thay thế này không kéo dài đà tăng được lâu, thường là không quá T+1, và dòng tiền lại nhanh chóng quay lại với nhóm ngân hàng.

Hiện tượng này có thể không chỉ bởi sức hấp dẫn của nhóm ngân hàng nhờ triển vọng kinh doanh tích cực và định giá vẫn ở mức thấp, mà còn tới từ việc giá cổ phiếu của các nhóm “thay thế” đã ở mức cao rồi, vì phần lớn các nhóm này đã trải qua một giai đoạn tăng mạnh trong năm 2023, trong khi nhóm ngân hàng thì đã không có được mức tăng như vậy.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi đánh giá diễn biến phân hóa vẫn chưa thực sự rõ nét. Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tích cực trong khi nhóm cổ phiếu chứng khoán gây thất vọng. Sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành có thể chưa diễn ra ngay nhưng có thể diễn ra ở trong tuần sau và tuần tiếp theo.

Thị trường chứng khoán vẫn luôn khó lường và khó dự đoán. Các nhà đầu tư đôi khi nếu không linh hoạt giao dịch được thì cũng cần kiên trì nếu đang sở hữu cổ phiếu phi tài chính. Thị trường không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi hoặc như chúng ta kỳ vọng – trạng thái của thị trường cũng có thể thay đổi ngay ở tuần giao dịch tiếp theo như dòng tiền không chỉ duy trì ở các nhóm dẫn dắt mà kể cả các cổ phiếu cơ bản mang tính chu kỳ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhóm cổ phiếu bất động sản đã có những phản ứng đầu tiên khá tốt, nhất là các mã nhỏ có tính đầu cơ cao, sau khi Quốc hội thông qua Luật đất đai sửa đổi, nhưng sau đó lại suy yếu khá nhanh. Có vẻ như phản ứng trước thông tin không thật sự tích cực. Hiện thị trường cũng chỉ còn kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023 là gần nhất, anh chị có lo ngại thị trường bước vào vùng trũng thông tin tới đây?

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, thị trường có thể tiếp diễn trạng thái vận động phân hóa giữa các nhóm ngành khi kỳ báo cáo quý 4 và cả năm 2023 dần hé lộ. Dòng tiền có thể vẫn chỉ tập trung ở các nhóm tích cực như ngân hàng, khu công nghiệp, hàng tiêu dùng… trong khi ít chú ý tới các nhóm có báo cáo kinh doanh cũng như triển vọng chưa thực sự khởi sắc. Và giai đoạn trũng thông tin tới đây có thể càng làm diễn biến phân hóa trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thông tin về việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi có thể là thông tin tích cực đối với nhóm cổ phiếu bất động sản nhưng nhìn tổng thể và tình trạng nhóm cổ này hiện nay khi tình hình khó khăn vẫn còn, dòng tiền, tốc độ bán hàng chậm về, hệ quả là kết quả kinh doanh của toàn ngành chưa thực sự khởi sắc có thể khiến dòng tiền tham gia lo ngại. Trong khi đó kết quả kinh doanh của nhóm cổ phiếu ngân hàng lại khả quan hơn.

Như vậy, tâm trạng, những phản ứng trái chiều và chỉ một số ngành có thể thu hút sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư, chưa kể cần nhấn mạnh là các cổ phiếu riêng lẻ đặc thù với kết quả kinh doanh tốt sẽ được thị trường quan tâm hơn những doanh nghiệp khác cùng ngành hoặc khác ngành nhưng tình hình lợi nhuận kém khả quan. Tôi nghĩ có lẽ quý 1/2024 và giai đoạn đầu năm có thể có những thông tin tích cực hơn là tiêu cực hỗ trợ thị trường. Thị trường đang diễn biến tốt đang phản ánh nhận định trên.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường bước vào vùng trũng thông tin đây cũng là một vấn đề tôi quan ngại nhất là VN-Index đã có nhịp sóng hồi phục khá tốt kèm theo giai đoạn nghỉ Tết thì có thể tháng Tết sẽ là giai đoạn thị trường ảm đạm. Nhưng đó là quan ngại thôi còn chúng ta cần theo dõi sát diễn biến của thị trường cũng như cổ phiếu nắm giữ để có những hành động hợp lý.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Hiệu ứng tích cực xuất hiện ngay sau khi Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, tập trung ở một số mã midcap, tuy nhiên ngay sau đó đã suy yếu và chững lại. Sự phản ứng như vậy có thể đến từ việc thị trường đã đánh giá lại tác động của Luật Đất đai sửa đổi lên các cổ phiếu Bất động sản.

Về vấn đề thị trường bước vào vùng trũng thông tin khiến cho việc giao dịch ảm đạm lại, điều này cũng không quá đáng ngại bởi khi vắng bóng các thông tin liên quan, thị trường sẽ tập trung theo dõi và phân tích sát hơn các vấn đề tác động đến các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, chắt lọc các cổ phiểu có triển vọng rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc cao cấp Phòng Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Nhìn chung, kì vọng luật đất đai sửa đổi (đi cùng với Luật kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở) sẽ hỗ trợ cho sự phục hồi về dài hạn thị trường bất động sản, tuy nhiên tác động sẽ có sự phân hóa, bao gồm:

Các doanh nghiệp khu công nghiệp được hưởng lợi khá nhiều khi nằm trong diện thu hồi đất của nhà nước, được trả tiền thuê đất hàng năm, có thể đẩy mạnh quá trình tính tiền sử dụng đất để có thể tiến hành cho thuê đất sau đó. Doanh nghiệp bất động sản dân dụng có quỹ đất sạch về ngắn hạn, luật đất đai hỗ trợ nhiều hơn cho tâm lý của người mua, qua đó doanh số bán nhà sẽ có thể cải thiện trong 2024. Các dự luật thông qua cũng giúp các doanh nghiệp này dễ tiếp cận hơn với các nguồn vốn để phát triển dự án (vốn ngân hàng, chuyển nhượng cổ phần dự án,…)

Doanh nghiệp bất động sản dân dụng có quỹ đất phần nhiều ở các dự án vướng pháp lý, khi luật đất đai và các nghị định hướng dẫn có hiệu lực, thì mới có thể đẩy nhanh tiến độ pháp lý.

Phản ứng của nhóm cổ phiếu bất động sản sau khi Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi là khá tích cực, nhưng sau đó lại suy yếu khá nhanh. Điều này có thể được lý giải bởi một số nguyên nhân sau:

i)Tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng. Sau một đợt tăng nóng, nhiều nhà đầu tư đang thận trọng hơn khi đầu tư vào bất động sản. Họ đang chờ đợi thêm thông tin cụ thể về cách thức triển khai Luật Đất đai sửa đổi.

ii)Thông tin về Luật Đất đai sửa đổi vẫn còn nhiều bất cập. Một số quy định trong Luật Đất đai sửa đổi vẫn còn gây tranh cãi, khiến nhà đầu tư không chắc chắn về tác động của Luật đối với thị trường bất động sản.

iii)Hiện thị trường chỉ còn kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2023 là gần nhất. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong quý 4 không quá khả quan, do đó có thể tạo không nhiều tác động tích cực cho thị trường.

Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng thị trường không thể rơi vào vùng trũng thông tin quá lâu. Trong thời gian tới, thị trường sẽ có thêm nhiều thông tin tích cực, như: i)Kết quả kinh doanh quý 1 và cả năm 2024 của các doanh nghiệp; ii)Thông tin về triển khai Luật Đất đai sửa đổi; iii)Thông tin về chính sách kinh tế vĩ mô.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thanh khoản khớp lệnh trung bình HoSE và HNX trong tuần qua đã giảm tới trên 40% so với tuần trước cho thấy dòng tiền vào rất hạn chế. Anh chị còn duy trì tỷ trọng cổ phiếu bao nhiêu, đã giảm xuống hay tăng lên trong tuần qua?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Quan điểm của tôi hiện tại vẫn tương đối thận trọng, các nhịp tăng điểm vừa qua tôi chỉ mở mua mới các vị thế trading ngắn hạn đối với các mã cổ phiếu ngân hàng và vẫn giữ nguyên tỷ trọng 30% cổ phiếu đã nắm giữ từ vùng 1.080. Vùng đích kỳ vọng để bán hạ tỷ trọng của tôi có thể nằm quanh ngưỡng 1.185-1.200 điểm.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia phân tích Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dựa trên nhận định, thị trường vẫn đang trong xu hướng phục hồi, với sự nâng đỡ chính tới từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, tôi vẫn giữ tỷ trọng danh mục ở mức cao và duy trì quan điểm nắm giữ các cổ phiếu có dự báo kết quả kinh doanh quý 4 tăng trưởng, triển vọng 2024 khả quan và đang có tính dẫn sóng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Cuối tuần tôi có thực hiện giảm bớt tỷ trọng một số cổ phiếu chạm vùng kháng cự mạnh cũng như chốt lượng cổ phiếu lướt ngắn. Hiện tỉ trọng danh mục của tôi là nắm giữ cổ phiếu bằng tiền mặt và chưa dùng margin. Qua tuần nếu thị trường vẫn ổn tôi sẽ sử dụng khoảng 20% margin để lướt sóng các cổ phiếu sẵn có nếu có cơ hội.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường vẫn đang trong xu hướng lên, dòng tiền mua lên gia tăng, niềm tin nhà đầu tư quay lại trong khi lực bán ra ít hơn với nhiều kỳ vọng của các nhà đầu tư về triển vọng trong tháng 1 cũng như giai đoạn trước Tết âm. Cơ hội tăng vẫn hiện hữu nhưng việc điều chỉnh cơ cấu danh mục giảm bán các cổ phiếu đang tăng nhanh cũng là điều cần thiết. Hành động hợp lý hiện tại khi VN-Index đã chạm và đối mặt với kháng cự mạnh 1.180 điểm là giảm tỷ trọng cổ phiếu và đợi các phiên điều chỉnh để có thể tính đến việc mua trở lại những cổ phiếu có tiềm năng, vùng giá hấp dẫn cho giai đoạn trước và sau Tết nguyên đán.

Bà Hồ Nguyễn Thuỷ Tiên - Giám đốc cao cấp Phòng Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng thanh khoản giảm mạnh trong tuần qua là do một số yếu tố sau: i)Tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Sau một đợt tăng nóng, nhiều nhà đầu tư đang thận trọng hơn khi đầu tư vào cổ phiếu. Họ đang chờ đợi thêm thông tin tích cực về triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp và tình hình kinh tế vĩ mô; ii)Thị trường biến động trong biên độ hẹp, khiến nhà đầu tư giảm hưng phấn trong giao dịch, bên mua cứ tâm thế chờ đợi giá rẻ, bên bán thì đợi giá tăng cao đủ động lực chốt lãi; iii)Các thông tin vĩ mô tiêu cực. Một số thông tin vĩ mô tiêu cực như lạm phát tăng cao, lãi suất tăng,... đã khiến nhà đầu tư lo ngại về triển vọng của thị trường.

Tôi vẫn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, trên 70%, tập trung vào nhóm cổ phiếu cơ bản tốt, dòng tiền ổn định.