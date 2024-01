Cập nhật lợi nhuận quý 4/2023: Nhóm tài chính tăng mạnh, phi tài chính giảm quý thứ 5 liên tiếp -11,8%

Cập nhật mới nhất của FiinTrade cho thấy tính đến sáng ngày 22/1/2024, đã có 472 doanh nghiệp niêm yết đại diện 39% vốn hóa trên ba sàn công bố báo cáo tài chính hoặc đưa ra ước tính sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2023. Con số này tăng gần 300 doanh nghiệp so với cập nhật của ngày 18/1 trước đó.

Tổng lợi nhuận sau thuế Q4/2023 của 472 doanh nghiệp này tăng 5,5% so với cùng kỳ. Trong đó, 39/91 ngân hàng và công ty thuộc ngành Tài chính ghi nhận mức tăng trưởng cao 16,4% trong khi lợi nhuận sau thuế của 433/1518 doanh nghiệp Phi tài chính giảm quý thứ 5 liên tiếp -11,8%.

Ngân hàng, Chứng khoán, Nhiệt điện và Dược phẩm là tâm điểm chú ý trong cập nhật lần này nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận cao so với cùng kỳ trong quý 4.

Cụ thể, 10/17 Ngân hàng niêm yết (đại diện 60% vốn hóa toàn ngành) đạt mức tăng trưởng khá cao về lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2023, tăng +8,2% so với cùng kỳ và +22,4% so với quý liền trước. Với Chứng khoán, xu hướng tăng trưởng mạnh về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ nhưng giảm tốc so với quý trước vẫn không thay đổi dù có thêm nhiều công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh trong 2 ngày vừa qua.

Lợi nhuận sau thuế của nhóm Nhiệt điện (NT2, QTP, PPC) bất ngờ tăng trưởng trở lại trong quý 4 sau khi giảm sâu trong quý 3 trước đó, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận mở rộng và sản lượng huy động tích cực.

Ngược lại, Công nghệ Thông tin ghi nhận lợi nhuận giảm tốc đáng kể khi doanh nghiệp đầu ngành là FPT ước lợi nhuận sau thuế Q4/2023 gần như đi ngang so với cùng kỳ (+0,1%). Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của FPT so với cùng kỳ trong 12 quý gần đây (tính từ Q4/2020).