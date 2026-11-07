APEC 2027 phải góp phần nâng tầm vị thế quốc gia

Nhấn mạnh APEC 2027 phải tạo ra những kết quả hợp tác có giá trị, gắn với lợi ích phát triển của đất nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC 2027, rà soát toàn diện công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 đang bám sát lộ trình của Đề án tổng thể. Chủ đề, các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam đã phản ánh những quan tâm chung của APEC, đồng thời gắn với các định hướng lớn về đối ngoại và phát triển đất nước.

Các công trình, hạng mục phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến diễn ra tháng 11/2027 tại Phú Quốc, đều đạt tiến độ đề ra. Những vướng mắc về hành lang pháp lý đã được tháo gỡ thông qua ba nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội. Các công tác về hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền và văn hóa đang được triển khai tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ủy ban quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong công tác chuẩn bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chủ đề, các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ, bám sát tình hình khu vực.

Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, tạo ra những kết quả hợp tác có giá trị, vừa thể hiện đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào việc kiến tạo tương lai chung của khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Về lễ tân đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm trang trọng, chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách của Việt Nam. Đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các nhà lãnh đạo, chương trình hội nghị, các cuộc tiếp xúc cấp cao; bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.

Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước phải được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia và các địa phương, đặc biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch công tác với tiến độ và kết quả rõ ràng.

Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.