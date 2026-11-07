APEC 2027 phải góp phần nâng tầm vị thế quốc gia

Nhấn mạnh APEC 2027 phải tạo ra những kết quả hợp tác có giá trị, gắn với lợi ích phát triển của đất nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế Việt Nam.
Theo
TTXVN, chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc
làm việc với Ủy ban quốc gia APEC 2027, rà soát toàn diện công tác chuẩn bị Năm
APEC 2027 tại Việt Nam.
Tham
dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc
gia APEC 2027; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc
gia APEC 2027; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.
Báo
cáo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết công tác
chuẩn bị Năm APEC 2027 đang bám sát lộ trình của Đề án tổng thể. Chủ đề, các ưu
tiên và sáng kiến của Việt Nam đã phản ánh những quan tâm chung của APEC, đồng
thời gắn với các định hướng lớn về đối ngoại và phát triển đất nước.
Các
công trình, hạng mục phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến diễn ra tháng
11/2027 tại Phú Quốc, đều đạt tiến độ đề ra. Những vướng mắc về hành lang pháp
lý đã được tháo gỡ thông qua ba nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội. Các công
tác về hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền và văn hóa đang được triển khai
tích cực.
Kết
luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ
động, trách nhiệm của Ủy ban quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong công
tác chuẩn bị.
Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương
của Đảng, gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước, phù hợp với luật pháp quốc
tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và
trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
Đặc
biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chủ đề,
các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ, bám
sát tình hình khu vực.
Công
tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, tạo ra những kết quả hợp tác có giá
trị, vừa thể hiện đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào việc kiến tạo tương
lai chung của khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh
nghiệp và người dân.
Về
lễ tân đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm trang trọng,
chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách
của Việt Nam. Đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các nhà lãnh đạo, chương
trình hội nghị, các cuộc tiếp xúc cấp cao; bảo đảm chính xác, thống nhất, không
để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.
Công
tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước phải được triển khai
bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình
ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động và sáng tạo.
Tổng
Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình
ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc
tế.
Trong
bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia và các địa phương, đặc
biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng thành
chương trình, kế hoạch công tác với tiến độ và kết quả rõ ràng.
Trước
mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở
đầu Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của
Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư
Chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp
Đại sứ 10 nước đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam bước vào kỷ
nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao
vào năm 2045; phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số trong giai đoạn
2026–2030.
Khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự
chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ
thúc đẩy tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác thực chất,
cùng có lợi.
Trọng tâm hợp tác gồm kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học
– công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hạ tầng
chiến lược, logistics và đào tạo nhân lực; đồng thời tăng cường phối hợp đa
phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
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