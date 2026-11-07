Thứ Bảy, 07/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

APEC 2027 phải góp phần nâng tầm vị thế quốc gia

H Hà Lê

Nhấn mạnh APEC 2027 phải tạo ra những kết quả hợp tác có giá trị, gắn với lợi ích phát triển của đất nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp, nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC - Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban quốc gia APEC 2027, rà soát toàn diện công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2027; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 đang bám sát lộ trình của Đề án tổng thể. Chủ đề, các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam đã phản ánh những quan tâm chung của APEC, đồng thời gắn với các định hướng lớn về đối ngoại và phát triển đất nước.

Các công trình, hạng mục phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến diễn ra tháng 11/2027 tại Phú Quốc, đều đạt tiến độ đề ra. Những vướng mắc về hành lang pháp lý đã được tháo gỡ thông qua ba nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội. Các công tác về hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền và văn hóa đang được triển khai tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ủy ban quốc gia, các bộ, ngành và địa phương trong công tác chuẩn bị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý toàn bộ công tác chuẩn bị phải bám sát chủ trương của Đảng, gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước, phù hợp với luật pháp quốc tế; thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chủ đề, các ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam trên cơ sở tham vấn quốc tế chặt chẽ, bám sát tình hình khu vực.

Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, tạo ra những kết quả hợp tác có giá trị, vừa thể hiện đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào việc kiến tạo tương lai chung của khu vực, vừa gắn với lợi ích phát triển của địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Về lễ tân đối ngoại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bảo đảm trang trọng, chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế và thể hiện bản sắc, lòng hiếu khách của Việt Nam. Đặc biệt chú trọng nghi thức đón tiếp các nhà lãnh đạo, chương trình hội nghị, các cuộc tiếp xúc cấp cao; bảo đảm chính xác, thống nhất, không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.

Công tác tuyên truyền, văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước phải được triển khai bài bản, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu bản sắc, tự cường, năng động và sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải biến APEC 2027 thành cơ hội nâng tầm hình ảnh, uy tín và vị thế quốc gia, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị không còn nhiều, khối lượng công việc lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Chính phủ, Ủy ban quốc gia và các địa phương, đặc biệt là An Giang, tiếp tục tập trung cao độ, cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch công tác với tiến độ và kết quả rõ ràng.

Trước mắt, cần chuẩn bị chu đáo việc tiếp nhận vai trò chủ nhà và các hoạt động mở đầu Năm APEC 2027, tạo sự tin tưởng của các thành viên APEC vào sự sẵn sàng của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ 10 nước đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.

Khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ thúc đẩy tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác thực chất, cùng có lợi.

Trọng tâm hợp tác gồm kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, hạ tầng chiến lược, logistics và đào tạo nhân lực; đồng thời tăng cường phối hợp đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chuẩn bị APEC VnEconomy công tác tổ chức APEC VnEconomy Năm APEC 2027 VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Việt Nam – Nhật Bản chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết sâu rộng, đồng hành và đồng kiến tạo

Việt Nam – Nhật Bản chuyển từ hợp tác kinh tế sang liên kết sâu rộng, đồng hành và đồng kiến tạo

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 8–11/11/2026 được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác mới, tăng cường liên kết hai nền kinh tế, thúc đẩy công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của mỗi nước..

Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Quốc hội thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Ngày 7/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Chính phủ xác định trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng suất lao động.

Quốc hội đề nghị siết điều kiện chỉ định thầu

Quốc hội đề nghị siết điều kiện chỉ định thầu

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị quy định chặt chẽ hơn các trường hợp chỉ định thầu, kiểm soát việc xác định giá gói thầu và làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn...

Ưu đãi thuế trong lĩnh vực y tế, giáo dục phải đúng đối tượng, mang lại lợi ích thực chất

Ưu đãi thuế trong lĩnh vực y tế, giáo dục phải đúng đối tượng, mang lại lợi ích thực chất

Thảo luận về chính sách thuế đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ đối tượng, phạm vi miễn thuế và tăng cường giám sát, bảo đảm chính sách khuyến khích xã hội hóa nhưng không bị lợi dụng, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người học, người bệnh.

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV
10 tháng năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều điểm nhấn tích cực. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Điểm nhấn bức tranh kinh tế 10 tháng năm 2026

Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký lập đỉnh cao nhất trong vòng 17 năm qua, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Tuy nhiên, diện tích gieo cấy lúa lại giảm tới hàng chục nghìn ha, bình quân vẫn còn tới 18,2 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thi trường. Đó là những điểm nhấn trong tổng quan bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng qua.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

70 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy