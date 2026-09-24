Công tác thông tin, tuyên truyền APEC 2027 phải đi trước, từ sớm, từ xa

Ngày 24/9, tại Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc về kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027, với sự tham gia của đại diện các địa phương, cơ quan báo chí cùng các chuyên gia, báo cáo viên trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.
Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đây sẽ là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), sau hai lần tổ chức vào năm 2006 và 2017.
Theo ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của đất nước. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền cần giữ vai trò tiên phong, được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, chủ động “từ sớm, từ xa”, thay vì chờ đến thời điểm các sự kiện chính thức diễn ra mới bắt đầu triển khai.
Theo đó, việc tuyên truyền không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các hội nghị mà cần được tổ chức liên tục, thống nhất trong toàn hệ thống thông tin, báo chí và truyền thông, bảo đảm đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
Một trọng tâm của chương trình tập huấn là trang bị cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền, phóng viên và biên tập viên hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC.
Thông qua các nội dung chuyên môn, đội ngũ làm công tác tuyên truyền được cập nhật kiến thức, phương pháp tiếp cận và kỹ năng truyền thông gắn với yêu cầu thực tiễn, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với một sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, Khánh Hòa là một trong những địa phương tham gia tổ chức các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết với thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa, Khánh Hòa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2/2027. Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đây vừa là vinh dự, vừa đặt ra trách nhiệm lớn đối với địa phương trong quá trình chuẩn bị tổ chức sự kiện.
Trong đó, báo chí và truyền thông có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu hình ảnh địa phương cũng như quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Ông Nguyễn Long Biên mong muốn mỗi phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền có thể chuyển hóa những kiến thức, kỹ năng tiếp thu từ chương trình tập huấn thành các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả, phục vụ nhiệm vụ của từng ngành và địa phương.
Năm APEC Việt Nam 2027 không chỉ gồm chuỗi hội nghị và các hoạt động cấp cao mà còn là dịp để Việt Nam giới thiệu tới cộng đồng quốc tế hình ảnh một đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững; đồng thời quảng bá Việt Nam như một điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại và du lịch.
Việc chuẩn bị công tác thông tin từ sớm, gắn với nâng cao năng lực chuyển đổi số báo chí và tăng cường phối hợp giữa Trung ương, địa phương và các cơ quan truyền thông được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027.
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