Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc thua lỗ triền miên

Các yếu tố như chi phí nhiên liệu bay tăng mạnh, giá vé nội địa thấp và tình trạng gián đoạn do bão đã tác động tiêu cực đến giai đoạn thường là thời điểm sinh lời cao nhất trong năm của các hãng này.
Theo ước tính từ các chuyên gia phân tích được LSEG tổng hợp, Air China và China Eastern Airlines đang tiến tới hoàn tất năm thứ 7 liên tiếp thua lỗ kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu. China Southern Airlines - hãng từng ghi nhận lợi nhuận trở lại vào năm 2025, lần đầu tiên kể từ năm 2019 - cũng được dự báo sẽ quay lại tình trạng thua lỗ.
Lợi nhuận ròng quý 3 của Air China giảm 92,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 270,6 triệu nhân dân tệ, tương đương 40,62 triệu USD. China Eastern đạt lợi nhuận ròng 64 triệu nhân dân tệ trong cùng quý, giảm 98,2% so với năm 2025. China Southern chuyển từ mức lợi nhuận ròng 3,84 tỷ nhân dân tệ của cùng kỳ năm ngoái sang khoản lỗ ròng 609 triệu nhân dân tệ trong quý 3 năm nay.
Cả ba hãng hàng không đều báo lỗ trong 9 tháng đầu năm nay - giai đoạn mà cả ba đều đạt lợi nhuận trong năm 2025.
Quý 3 - bao gồm cả mùa cao điểm du lịch hè - thường là giai đoạn kinh doanh hiệu quả nhất đối với các hãng hàng không Trung Quốc, tạo ra mức nền so sánh cao cho các năm. Tuy nhiên, cả ba hãng đều cho biết giá nhiên liệu bay tăng mạnh đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của họ trong quý.
Giá nhiên liệu bay đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.
Các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng biện pháp phòng hộ (hedge) rủi ro biến động giá nhiên liệu ít hơn nhiều so với các hãng bay khác ở châu Á và châu Âu, khiến họ dễ bị tổn thương hơn khi giá nhiên liệu tăng mạnh.
Cùng với đó, giá vé bay nội địa ở Trung Quốc đã duy trì ở mức thấp trong quý 3 do sự cạnh tranh gay gắt, bao gồm cả áp lực từ hệ thống đường sắt cao tốc.
Theo ước tính của công ty Huatai Securities, doanh thu trên mỗi đơn vị vận chuyển - một chỉ số đại diện cho giá vé - của Air China đã giảm 5% trong quý 3, khiến hãng không thể bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao.
Ông Nathan Gee, trưởng bộ phận nghiên cứu ngành giao thông vận tải khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty BofA Global Research, nhận định với hãng tin Reuters: "Các hãng hàng không Trung Quốc được dự báo tiếp tục lỗ ròng trong quý 4, giai đoạn thường có nhu cầu thấp, do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng mạnh”.
Ông Gee cho biết kết quả kinh doanh quý 3 của ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc là khả quan hơn một chút so với "những kỳ vọng vốn đã rất thấp". Dữ liệu gần đây cho thấy giá vé bay nội địa ở Trung Quốc đã tăng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm trước sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào đầu tháng 10, nhờ việc các hãng hàng không kiểm soát chặt chẽ công suất cung ứng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chi phí nhiên liệu "vẫn là trở ngại lớn nhất".
"Biên lợi nhuận của các hãng hàng không Trung Quốc vẫn chịu áp lực cực lớn từ giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nhu cầu tiêu dùng yếu", ông Gee nhấn mạnh.
Các hãng hiện đang nỗ lực tăng số giờ bay trên mỗi máy bay để kiểm soát chi phí, nhưng việc cắt giảm chi phí đáng kể sẽ là một thách thức lớn.
Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Air China, China Eastern và China Southern lần lượt giảm 38%, 46% và 39%.
Các nền kinh tế lớn chiếm phần lớn nhu cầu dầu toàn cầu. Tuy nhiên, khi tính bình quân đầu người, vị trí dẫn đầu lại thuộc về Singapore và Curacao, cao hơn nhiều so với các nền kinh tế sản xuất dầu lớn...
Ngày thứ Ba (3/11), Nội các Thái Lan thông qua kế hoạch nâng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện nhập khẩu nguyên chiếc từ 10% lên 35%, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, trong bối cảnh xe điện Trung Quốc liên tục đổ vào thị trường nước này…
Tham gia một cuộc khảo sát, khoảng 48% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu cho biết chi phí sinh hoạt là vấn đề quan trọng nhất đối với họ...
Ngày thứ Ba (3/11), Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,85%, mức cao nhất kể từ tháng 11/2008, trong bối cảnh lạm phát tiếp tục ở mức cao. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu sít sao cho thấy chu kỳ thắt chặt tiền tệ của RBA có thể sắp kết thúc...
Thực trạng này đặt ra khả năng các doanh nghiệp thép Trung Quốc sẽ đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường bên ngoài...
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Giá vàng giảm tới 2,85%, biến động lên xuống cùng giá thế giới. Trong khi đó, chỉ số giá USD trong nước cũng giảm 0,26% nhưng lại ở trạng thái biến động ngược chiều với đà tăng của thế giới.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...