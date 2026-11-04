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Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc thua lỗ triền miên

Đ Điệp Vũ

Ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc đang tiến tới hoàn tất một năm thua lỗ trong năm nay, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 3 ảm đạm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái...

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.
Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

Các yếu tố như chi phí nhiên liệu bay tăng mạnh, giá vé nội địa thấp và tình trạng gián đoạn do bão đã tác động tiêu cực đến giai đoạn thường là thời điểm sinh lời cao nhất trong năm của các hãng này.

Theo ước tính từ các chuyên gia phân tích được LSEG tổng hợp, Air China và China Eastern Airlines đang tiến tới hoàn tất năm thứ 7 liên tiếp thua lỗ kể từ khi Covid-19 trở thành đại dịch toàn cầu. China Southern Airlines - hãng từng ghi nhận lợi nhuận trở lại vào năm 2025, lần đầu tiên kể từ năm 2019 - cũng được dự báo sẽ quay lại tình trạng thua lỗ.

Lợi nhuận ròng quý 3 của Air China giảm 92,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 270,6 triệu nhân dân tệ, tương đương 40,62 triệu USD. China Eastern đạt lợi nhuận ròng 64 triệu nhân dân tệ trong cùng quý, giảm 98,2% so với năm 2025. China Southern chuyển từ mức lợi nhuận ròng 3,84 tỷ nhân dân tệ của cùng kỳ năm ngoái sang khoản lỗ ròng 609 triệu nhân dân tệ trong quý 3 năm nay.

Cả ba hãng hàng không đều báo lỗ trong 9 tháng đầu năm nay - giai đoạn mà cả ba đều đạt lợi nhuận trong năm 2025.

Quý 3 - bao gồm cả mùa cao điểm du lịch hè - thường là giai đoạn kinh doanh hiệu quả nhất đối với các hãng hàng không Trung Quốc, tạo ra mức nền so sánh cao cho các năm. Tuy nhiên, cả ba hãng đều cho biết giá nhiên liệu bay tăng mạnh đã tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh của họ trong quý.

Giá nhiên liệu bay đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng biện pháp phòng hộ (hedge) rủi ro biến động giá nhiên liệu ít hơn nhiều so với các hãng bay khác ở châu Á và châu Âu, khiến họ dễ bị tổn thương hơn khi giá nhiên liệu tăng mạnh.

Cùng với đó, giá vé bay nội địa ở Trung Quốc đã duy trì ở mức thấp trong quý 3 do sự cạnh tranh gay gắt, bao gồm cả áp lực từ hệ thống đường sắt cao tốc.

Theo ước tính của công ty Huatai Securities, doanh thu trên mỗi đơn vị vận chuyển - một chỉ số đại diện cho giá vé - của Air China đã giảm 5% trong quý 3, khiến hãng không thể bù đắp chi phí nhiên liệu tăng cao.

Ông Nathan Gee, trưởng bộ phận nghiên cứu ngành giao thông vận tải khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty BofA Global Research, nhận định với hãng tin Reuters: "Các hãng hàng không Trung Quốc được dự báo tiếp tục lỗ ròng trong quý 4, giai đoạn thường có nhu cầu thấp, do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng mạnh”.

Ông Gee cho biết kết quả kinh doanh quý 3 của ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc là khả quan hơn một chút so với "những kỳ vọng vốn đã rất thấp". Dữ liệu gần đây cho thấy giá vé bay nội địa ở Trung Quốc đã tăng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm trước sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào đầu tháng 10, nhờ việc các hãng hàng không kiểm soát chặt chẽ công suất cung ứng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chi phí nhiên liệu "vẫn là trở ngại lớn nhất".

"Biên lợi nhuận của các hãng hàng không Trung Quốc vẫn chịu áp lực cực lớn từ giá nhiên liệu bay tăng mạnh và nhu cầu tiêu dùng yếu", ông Gee nhấn mạnh.

Các hãng hiện đang nỗ lực tăng số giờ bay trên mỗi máy bay để kiểm soát chi phí, nhưng việc cắt giảm chi phí đáng kể sẽ là một thách thức lớn.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Air China, China Eastern và China Southern lần lượt giảm 38%, 46% và 39%.

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