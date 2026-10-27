Các hãng đồ hiệu châu Âu mất 250 tỷ euro vốn hóa vì nhu cầu ảm đạm ở Trung Quốc

Các tập đoàn hàng xa xỉ hàng đầu châu Âu đã mất khoảng 250 tỷ euro giá trị vốn hóa thị trường trong năm nay, do người tiêu dùng Trung Quốc “thắt lưng buộc bụng” một phần vì khủng hoảng bất động sản kéo dài và thị trường chứng khoán sụt giảm...

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Thu nhập đi xuống, triển vọng công việc trở nên bấp bênh hơn trước và tâm lý bi quan khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc khiến người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - từng giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của ngành đồ hiệu châu Âu - trở nên dè dặt hơn với các mặt hàng như giày dép và túi xách cao cấp.

Các báo cáo kết quả kinh doanh được công bố trong tháng này của LVMH, Hermes và Kering - công ty sở hữu thương hiệu Gucci - đều không đạt kỳ vọng của thị trường, dù giới đầu tư đã giảm bớt kỳ vọng từ trước. Những kết quả này xác nhận nỗi lo ngại rằng ngành công nghiệp xa xỉ vẫn đang chìm trong đợt suy thoái kéo dài nhiều năm.

6 công ty đồ hiệu niêm yết lớn nhất châu Âu - bao gồm ba cái tên nói trên cùng Richemont, Prada và Moncler - đã chứng kiến tổng giá trị vốn hóa thị trường sụt giảm 251 tỷ euro trong năm nay. Mức sụt giảm mạnh nhất ghi nhận tại LVMH và Hermes, hai hãng đồ hiệu lớn nhất, với giá trị vốn hóa lần lượt “bốc hơi” 131,6 tỷ euro và 93,3 tỷ euro.

Trong hơn một thập kỷ, nhu cầu từ người tiêu dùng Trung Quốc từng là động lực tăng trưởng chính của ngành này. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái kéo dài trên thị trường bất động sản cùng với sự ảm đạm của thị trường chứng khoán đã làm suy yếu nhu cầu ở Trung Quốc trong vài năm qua. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng tháng tại nước này chỉ đạt trung bình dưới 0,5% trong 6 tháng gần nhất, một sự sụt giảm đáng kể so với năm trước đó.

Ông Luca Solca, chuyên gia phân tích tại công ty Bernstein, nhận định với tờ báo Financial Times: “Sự phục hồi của người tiêu dùng xa xỉ Trung Quốc, điều mà toàn ngành từng kỳ vọng, nay đã chững lại... dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu và buộc các doanh nghiệp phải nhìn nhận lại chiến lược của mình”.

Trong các báo cáo kết quả kinh doanh công bố tháng này, cả LVMH, Kering và Hermes đều cho biết tình hình tại thị trường Trung Quốc đã xấu đi rõ rệt trong quý 3/2026. Theo Giám đốc tài chính Cecile Cabanis của LVMH, doanh thu bán hàng của hãng trong mảng thời trang và đồ da - bộ phận chủ lực của tập đoàn này - đã giảm với tốc độ hai con số, cụ thể khoảng 15%, ở nhóm khách hàng Trung Quốc trên toàn cầu.

Bà Cabanis cho biết: “Sự sụt giảm nhu cầu đối với mặt hàng thời trang và đồ da rõ ràng phần lớn xuất phát từ nhóm khách hàng Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng tình trạng này sẽ sớm dịu bớt, nhưng chưa thể khẳng định là khi nào”.

Tình hình tại Kering, tập đoàn còn sở hữu các thương hiệu Saint Laurent và Bottega Veneta, thậm chí còn tồi tệ hơn. Trong quý 3, doanh thu bán hàng cho người tiêu dùng Trung Quốc trên toàn tập đoàn đã sụt giảm từ 15-20%, mức giảm mạnh hơn so với con số khoảng 15% mà Kering ghi nhận trong quý trước đó.

Sự suy giảm tại thị trường Trung Quốc thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Hermes, một trong những thương hiệu xa xỉ có khả năng chống chịu tốt nhất. Tổng doanh thu của bộ phận thời trang may sẵn và phụ kiện của tập đoàn này đã giảm 2% trên toàn cầu. Giám đốc tài chính Eric du Halgouet cho biết, đà sụt giảm gần đây trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, cùng với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ của Bắc Kinh hơn đối với tài sản ở nước ngoài của giới giàu Trung Quốc, đã khiến tình hình trở nên khó khăn hơn.

Gần đây, một chính sách mới đã bắt đầu có hiệu lực, theo đó các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ thu thuế 20% đối với cổ tức và lãi thu mà nhà đầu tư trong nước được từ các quỹ tín thác ở nước ngoài. Cùng với đó, chỉ số CSI 300, theo dõi 300 công ty niêm yết lớn nhất Trung Quốc, đã giảm 19% trong 4 tháng qua, tương đương với mức sụt giảm hơn 2 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa, do những lo ngại về tình trạng tiêu dùng nội địa yếu kém và nguy cơ "bong bóng" trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Nick Anderson, một chuyên gia phân tích tại Berenberg, cho biết báo cáo tài chính từ Hermes trong tuần vừa rồi khiến ông đặt ra "nhiều câu hỏi hơn là tìm thấy câu trả lời".

Ông nói thêm: "Chúng tôi lo ngại rằng việc quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, cùng với sự gắn kết lớn hơn với nhóm khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu đang khao khát sở hữu hàng hiệu sẽ tiếp tục gây áp lực lên doanh thu của Hermes".

Tuy nhiên, không phải mọi tin tức trong vài tháng qua đều tiêu cực đối với các công ty hàng xa xỉ. Doanh số bán túi xách Birkin và các dòng túi cao cấp khác tại Hermes đã tăng 10,8% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, Các thương hiệu trang sức, bao gồm Tiffany thuộc LVMH và Boucheron thuộc Kering, cũng ghi nhận nhu cầu cao với mức tăng trưởng doanh số đạt hai con số trong quý vừa qua.

Dù vậy, ngay cả nhu cầu tại Mỹ - thị trường từng là trụ đỡ cho ngành hàng xa xỉ hồi đầu năm nay - cũng đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây, khi thị trường chứng khoán Phố Wall chững lại và giá xăng dầu tăng mạnh. Dữ liệu thẻ tín dụng từ ngân hàng Citi cho thấy chi tiêu cho hàng xa xỉ ở Mỹ đã giảm ít nhất 4% trong quý 3.

Một số thương hiệu cảm nhận rõ rệt hơn về sự suy giảm này so với những thương hiệu khác. Ở một thái cực là Hermes - thương hiệu cho biết khách hàng Mỹ vẫn duy trì mức chi tiêu ổn định, còn ở thái cực ngược lại là Kering - tập đoàn có sự gắn kết lớn hơn với nhóm khách hàng thuộc tầng lớp trung lưu đang khao khát sở hữu hàng hiệu. Kering lưu ý rằng người tiêu dùng Mỹ đang phải chịu áp lực lớn do chi phí sinh hoạt tăng cao, nhất là giá xăng dầu.

Trong bối cảnh chưa có dấu hiệu phục hồi tại các thị trường quan trọng nhất của ngành hàng xa xỉ, chuyên gia Solca từ Bernstein nhận định rằng hầu hết các công ty trong lĩnh vực này "không còn cách nào khác" ngoài việc nỗ lực tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trong lúc chờ đợi người tiêu dùng quay trở lại.