Bắc Giang dự tính xuất 1.500 tấn vải thiều đi Mỹ

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Mỹ năm 2023. Hội nghị được kết nối với điểm cầu tại cơ quan Thương vụ Việt Nam, các chi nhánh tại Mỹ và nhiều điểm cầu tại các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu quốc tế.

Đại diện Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, năm 2023, địa phương này có 29.700 ha vải thiều, tổng sản lượng ước đạt trên 180.000 tấn, thời gian thu hoạch dự kiến từ 20/5 - 30/7/2023. Trong đó, diện tích và sản lượng vải thiều đủ điều kiện xuất khẩu đi thị trường Mỹ đã được cấp 17 mã số vùng trồng, với diện tích 205 ha, sản lượng ước đạt 1.500 tấn.

Tỉnh Bắc Giang xác định Mỹ là thị trường tiềm năng, có sức mua lớn nhưng đòi hỏi chất lượng cao với các yêu cầu nghiêm ngặt trong kiểm dịch, an toàn thực phẩm. Do đó, vải thiều và các sản phẩm nông sản của tỉnh khi xuất khẩu vào thị trường này gặp phải một số khó khăn trong chi phí vận chuyển, chiếu xạ... Do đó, tỉnh Bắc Giang mong muốn những khó khăn trên sẽ được chia sẻ, tháo gỡ để tạo thuận lợi trong công tác tiêu thụ vải thiều năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đề nghị các Cục Xúc tiến thương mại, Vụ thị trường Châu Âu - Châu Mỹ (Bộ Công Thương) tiếp tục hỗ trợ thông tin về thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và các rào kỹ thuật của thị trường Châu Âu, Châu Mỹ. Hỗ trợ tỉnh đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng ở khu vực và thế giới; Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ vải thiều và nông sản có tiềm năng, thế mạnh của Bắc Giang với các Tập đoàn phân phối, doanh nghiệp nhập khẩu tại các nước...

Để tạo điều kiện cho người sản xuất, các thương nhân, doanh nghiệp trong việc thu hoạch, vận chuyển tiêu thụ vải thiều năm 2023 đối với thị trường trong nước cũng như xuất khẩu nước ngoài được thuận lợi, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã có văn bản về việc phối hợp trong công tác hỗ trợ vận chuyển, tiêu thụ vải thiều năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi cục kiểm dịch thực vật khu vực VII hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác kiểm dịch thực vật đối với vải thiều cũng như các nông sản chủ lực khác của tỉnh trực tiếp tại ga liên vận quốc tế Kép để xuất khẩu đi các thị trường quốc tế.

Công ty Vận tải đường sắt Ratraco hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân vận chuyển, tiêu thụ vải thiều đảm bảo đủ phương tiện (toa tầu tiêu chuẩn), có sân bãi, kho hàng tập kết; sớm xây dựng cước phí vận chuyển; có giải pháp về phương án vận chuyển trọn gói (kể cả hoàn tất các thủ tục theo quy định), cước phí ổn định, linh hoạt với khối lượng vận chuyển để thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp, thương nhân sử dụng dịch vụ vận tải.

Chi cục Hải quan Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân khai báo hải quan kịp thời, tiết kiệm thời gian tối đa để hoàn tất thủ tục xuất khẩu vải đi các nước.

UBND huyện Lục Ngạn phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp trong tỉnh, Chi cục kiểm dịch thực vật khu vực VII, Công ty vận tải đường sắt, các doanh nghiệp, thương nhân và các cơ quan có liên quan tổ chức xuất hành chuyến xe vận chuyển vải thiều xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và vào thị trường miền Nam bằng phương tiện đường sắt qua Ga liên vận quốc tế đường sắt tại Kép.