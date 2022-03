Bài toán lưu trú dịp nghỉ lễ: bao giờ mới là chủ đề cũ?

Dịp lễ giải phóng miền Nam 30/4 và quốc tế lao động 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày. Nên dù còn khoảng 30 ngày nữa mới đến bắt đầu nhưng nhiều khách sạn, resort đã có lượng khách đặt phòng tăng cao, thậm chí một số khu lưu trú đã sắp kín phòng. Đặc biệt là những khu vực lân cận Tp.HCM như Bà Rịa Vũng Tàu.

THÁCH THỨC CHO CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG KHI DU LỊCH ĐƯỢC HỒI SINH

Sau thời gian du lịch bị ngủ đông bởi Covid-19, thói quen và thị hiếu của du khách đã thay đổi, đó là ưu tiên những địa điểm hạn chế tiếp xúc, giảm tụ tập và thường có xu hướng chọn các điểm du lịch mang tính riêng tư, đến các điểm nghỉ dưỡng gần thay vì chọn các địa điểm đi xa.

Theo những số liệu của Tổng Cục Du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), tổng lượng khách du lịch đạt hơn 5,5 triệu lượt trong dịp Tết Nguyên Đán đã báo hiệu sự hồi sinh của ngành du lịch sau 2 năm đóng băng. Đặc biệt, từ ngày 15-3, Việt Nam đã nối lại các đường bay, mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế, kéo du khách trở lại các điểm đến hấp dẫn ở Việt Nam.

Cảng Bình Châu tọa lac tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điểm check in đặc biệt được yêu thích tại khu vực Hồ Tràm.

Một trong những địa điểm được ví là là thủ phủ của du lịch nghỉ dưỡng, luôn có sức “nóng” qua các kỳ nghỉ lễ đó là khu vực Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) khi sở hữu vị trí đắc địa, cách Tp.HCM 2h lái xe và được kênh truyền hình CNNGo (Mỹ) bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới

Ngay từ dịp Tết vừa qua, tỷ lệ kín phòng ở huyện Xuyên Mộc đã tăng rất cao khi Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu công bố đã đón hơn 420.000 lượt khách (đứng thứ 2 cả nước) và đặc biệt tỉ lệ kín phòng ở huyện Xuyên Mộc đạt trên 95% công suất. Trong đó, phân khúc cao cấp (từ 3 sao trở lên) đạt 97% và những resort, khách sạn gần biển sớm kín khách và duy trì công suất cao trong suốt kỳ nghỉ.

Theo Savills Hotels, Hồ Tràm cũng đứng đầu về tỉ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau dịch. Công suất cho thuê, tỉ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, resort trong khu vực trên 80%, riêng loại hình lưu trú cao cấp luôn đạt 100% công suất thuê cuối tuần.

Chính vì vậy, các điểm du lịch tại Hồ Tràm hiện đứng trước nguy cơ tái diễn tình trạng quá tải, tạo áp lực cho các các đơn vị lưu trú lẫn du khách khi nhu cầu du lịch dịp lễ tăng cao.

THÁO GỠ NÚT THẮT CHO BÀI TOÁN LƯU TRÚ DỊP LỄ TẾT

Tại các nước phát triển, thuật ngữ second home đã xuất hiện và trở nên phổ biến từ lâu. Với hơn 3200 km đường bờ biển đi kèm khí hậu ấm áp miền nhiệt đới, xu thế này đang chiếm lĩnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam. Nhà đầu tư có thể cân nhắc ứng dụng theo mô hình: là nơi nghỉ ngơi vào các ngày lễ hoặc cuối tuần, đi kèm đó là kết hợp đầu tư sinh lời, tích lũy tài sản.

Là một trong những dự án trọng điểm của Novaland mang thương hiệu NovaWorld Ho Tram, đây được xem là làn gió mới, tạo cú hích cho du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực Hồ Tràm.

Biệt thự biển trải nghiệm trong phân kỳ The Tropicana thuộc dự án NovaWorld Ho Tram.

Thời gian qua, NovaWorld Ho Tram đã giới thiệu và ra mắt thị trường 5 phân kỳ với những gam màu văn hóa nổi bật trên thế giới, trong đó phải kể đến The Tropicana, đây là phân kỳ ra mắt đầu tiên và thu hút đông đảo cư dân, khách hàng và nhà đầu tư đến trải nghiệm.

Sở hữu second home tại The Tropicana, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sở hữu hệ tiện ích đa dạng như Welcome Center - trung tâm tiếp đón khách 2.500m2 hướng biển, Ocean Pool - hồ bơi nước mặn với diện tích mặt nước lên đến 5.000 m2, hệ thống hồ cảnh quan diện tích 20.000 m2.

Ngoài ra, hệ tiện ích còn được mở rộng, như khu vực vui chơi, giải trí dành cho trẻ em Kid club & Gym đang được đẩy mạnh thi công. Hệ thống dịch vụ bên bờ biển gồm nhà hàng The Shark và Beach club cũng triển khai giai đoạn cuối. Nằm trong hệ thống khách sạn nổi tiếng tại NovaWorld Ho Tram, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Ho Tram MGallery do Accor Hotels Group trực tiếp quản lý đã hoàn thiện phần thô và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2023.

Công viên Tropicana Park ở khu vực Hồ Tràm, sẽ khai trương trước dịp lễ 30/4.

Đặc biệt, công viên Tropicana Park quy mô 17ha lấy ý tưởng từ nền văn hóa Polynesia tại vùng biển Thái Bình Dương đang tăng tốc về đích và sẽ khai trương trước dịp lễ 30/4 này.

Theo đại diện của Novaland, The Tropicana sẽ vận hành toàn phần vào năm 2023, giúp tập đoàn đảm bảo giá trị đầu tư cho khách hàng, đồng thời góp phần tạo ra các giá trị sử dụng thật cho cộng đồng và thúc đẩy kinh tế địa phương.

Với mong muốn cung cấp cho khách hàng bức tranh tổng quan về tổ hợp du lịch đa sắc màu NovaWorld Ho Tram. Chương trình giới thiệu cơ hội đầu tư cùng nhiều tiết mục đặc sắc sẽ được diễn ra vào thứ Bảy, 2/4/2022 tại Novaland Gallery, 2 bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp.HCM.

