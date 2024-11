Bàn giao thêm mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu vào chiều 26/11. Theo đó, đã có thêm 200 ha đất được bàn giao cho chủ đầu tư.

Cụ thể, đối với đoạn qua huyện Long Thành, chủ đầu tư đã nhận bàn giao hơn 62 ha đất tại dự án thành phần 1, đạt gần 80% và khoảng 138 ha đất tại dự án thành phần 2, đạt 91% tổng diện tích đất cần bàn giao. Riêng đoạn qua thành phố Biên Hòa, chủ đầu tư đã nhận bàn giao gần 32 ha đất, tương đương 54% tổng diện tích cần bàn giao.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là vấn đề mặt bằng, cụ thể phía tỉnh Đồng Nai chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng ở cả hai dự án thành phần 1 và 2; trong khi đó, dự án thành phần 3, mặt bằng đã được bàn giao toàn bộ, nguồn vật liệu đất đắp bảo đảm, các nhà thầu đã triển khai thi công đồng loạt trên toàn dự án, tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu. Do chậm bàn giao mặt bằng nên tiến độ dự án thành phần 1 và thành phần 2 qua Đồng Nai bị chậm trễ so với kế hoạch.

Trước tình hình đó, ngày 15/11/2024, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhằm tháo gỡ các khó khăn và đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn dịa phương này. Tại buổi làm việc, chủ đầu tư dự án thành phần 1 là Ban quản lý Dự án Xây dựng công trình giao thông Đồng Nai cho rằng thực tế mặt bằng trên tuyến gần như không thể thi công đồng bộ. Nguyên nhân là do phần mặt bằng do địa phương đã bàn giao không đủ độ dài và chưa có đường tiếp cận vào thi công; nhà thầu cũng đã chủ động mượn đường dân sinh để thi công, nhưng tại một số nơi đang có tình trạng chặn lối đi dù nhà thầu cam kết sau này sửa đường, hoàn trả lại như trước.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ban quản lý Dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục vận động bà con bàn giao mặt bằng; đồng thời tỉnh cũng đã có chính sách kéo dài thời gian tạm cư, trả tiền tạm cư để người dân thuê nhà an cư, lạc nghiệp. Về phía huyện Long Thành, lãnh đạo huỵen này cũng nói rằng trong khả năng của địa phương sẽ tăng cường giải quyết hồ sơ tái định cư cho bà con để nhường đất làm cao tốc.

Cũng tại buổi làm việc chiều ngày 26/11 vừa qua, đại diện Ban 85 (Bộ Giao thông vận tải), chủ đầu tư dự án thành phần 2, đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cùng các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng các vị trí xây dựng cầu vượt ngang tại Km 25+780.

Ông Võ Long Phi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhận định công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đến thời điểm cuối tháng 11 đã đạt đạt từ 94 - 98%, nhưng việc bàn giao mặt bằng trên thực địa lại chưa cao. Ông yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp các huyện và thành phố Biên Hòa, các đơn vị liên quan tổng hợp các kiến nghị về chính sách tạm cư, giải quyết mua nhà ở xã hội, áp dụng các khung chính sách, trình Tỉnh ủy xin ý kiến thống nhất việc xử lý các nội dung trên để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và đoàn công tác với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư, nhà thầu cũng các đơn vị khác liên quan, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết rất chia sẻ khó khăn với địa phương và các nhà thầu. Ông đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sớm rà soát lại nguồn vốn, các phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tăng cường hỗ trợ đất đắp cho dự án. Thứ trưởng cũng yêu cầu các nhà thầu phải tranh thủ thời tiết mùa khô, từ nay đến tháng 5/2025 phải xong phần nền, không được để sang mùa mưa tiếp theo.

Dự án đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài 54 km, đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Công trình được chia làm 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 dài 16 km, qua địa phận thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 dài 18,2 km, qua địa phận huyện Long Thành, do Bộ Giao thông vận tải (Ban 85) làm chủ đầu tư và dự án thành phần 3 dài khoảng 20 km, qua địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và do tỉnh này làm chủ đầu tư.