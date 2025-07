UOB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 lên 6,9%

Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 2/2025 thực hiện bởi Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho rằng GDP thực tế của Việt Nam trong quý 2/2025 đã phục hồi mạnh mẽ, đạt mức tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa so với dự báo của Bloomberg là 6,85% và dự báo của UOB là 6,1%, cũng như so với mức đã điều chỉnh của quý 1/2025 là 7,05%.

XUẤT KHẨU VÀ FDI TÍCH CỰC, KINH TẾ QUÝ 2 KHỞI SẮC

Trong nửa đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,52% so với cùng kỳ, đây là mức tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm kể từ khi có số liệu từ năm 2011.

Chuyên gia UOB cho biết đà tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện đơn hàng xuất khẩu trong khoảng thời gian 90 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngừng chính sách áp thuế “đối ứng,” thay vào đó áp dụng mức thuế cơ bản 10%.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 219 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 17,9%, đạt 212 tỷ USD. Những con số này tương đương tốc độ tăng trưởng cả năm 2024 (xuất khẩu tăng 14%, nhập khẩu tăng 16%).

Trong đó, máy tính và sản phẩm điện tử tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong nửa đầu năm 2025, tăng vọt 42% so với cùng kỳ, lên 47,7 tỷ USD. Tiếp theo là điện thoại di động (giảm 1,1%, còn 26,9 tỷ USD) và máy móc thiết bị (tăng 16,3%, lên 27 tỷ USD). Ba nhóm hàng này chiếm khoảng 46% tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của Việt Nam vào các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia UOB, dữ liệu từ chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Việt Nam (PMI) cho thấy lĩnh vực sản xuất vẫn chưa thực sự quay lại nhịp tăng trưởng. Trong 7 tháng gần nhất, chỉ số PMI nằm dưới mức 50 tới 6 lần, phản ánh ngành sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do sự sụt giảm của đơn hàng mới.

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Ngân hàng UOB.

Theo S&P Global, đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 6 giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 9/2021, tương đương mức giảm từng ghi nhận vào tháng 5/2023.

Đáng chú ý, dấu hiệu tích cực của nền kinh tế trong nửa đầu năm là dòng vốn FDI tăng 8,1% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong 6 tháng đầu năm kể từ 2021.

Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu, thu hút 9,56 tỷ USD, chiếm 81,6% tổng vốn FDI thực hiện. Lĩnh vực bất động sản xếp thứ hai với 932,2 triệu USD, tương đương 8% tổng FDI thực hiện. Kéo theo đó, tổng vốn FDI đăng ký mới trong nửa đầu năm đạt 21,52 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

“Động lực mạnh mẽ từ dòng vốn đăng ký này dự kiến sẽ hỗ trợ tích cực cho dòng vốn thực hiện trong những tháng tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu và các biện pháp thuế quan đang được áp dụng, dòng vốn FDI có thể chịu những biến động của môi trường thương mại quốc tế”, chuyên gia tại UOB nhận định.

Với những diễn biến tích cực trong đàm phán thương mại với Mỹ gần đây, các chuyên gia của UOB cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất có thể đã qua, nhưng chính sách thuế vẫn là rào cản lớn với Việt Nam. Dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2025 ở mức vừa phải.

Các chuyên gia của UOB ước tính tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 sẽ cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với dự báo cơ sở ban đầu, lên mức 6,9% (so với dự báo trước đó là 6,0%).

Riêng 2 quý cuối năm, UOB dự báo tăng trưởng GDP quý 3 và quý 4 năm 2025 ở mức khoảng 6,4%. Trong điều kiện này, dòng vốn FDI thực hiện dự kiến sẽ đạt khoảng 20 tỷ USD trong năm nay.

GIỮ NGUYÊN LÃI SUẤT CHÍNH SÁCH TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Với lạm phát tổng thể và lạm phát cơ bản vẫn dưới mục tiêu chính thức 4,5% trong nửa đầu năm 2025 và phần lớn năm 2024, chuyên gia UOB cho rằng Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ cân nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng mà Ngân hàng Nhà nước cần xem xét. VND là đồng tiền giảm giá mạnh nhất châu Á trong nửa đầu năm 2025, giảm 2,5% so với đồng USD.

Ở chiều ngược lại, các đồng tiền trong khu vực được hưởng lợi từ sự suy yếu của USD với mức tăng dao động từ 12% đối với TWD (đồng đô la Đài Loan) đến 2,5% đối với CNH (đồng Nhân dân tệ được giao dịch ngoài Trung Quốc đại lục) trong cùng thời điểm.

“Bên cạnh đó, kết quả tăng trưởng tích cực của nền kinh tế nói chung có thể đã làm giảm áp lực phải nới lỏng chính sách. Do vậy, chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách hiện tại, với lãi suất tái cấp vốn được duy trì ở mức 4,50%”, chuyên gia UOB nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nếu tình hình kinh doanh trong nước và thị trường lao động xấu đi đáng kể trong 1 - 2 quý tới, các chuyên gia của UOB cho rằng Ngân hàng Nhà nước có thể hạ lãi suất chính sách một lần xuống mức thấp trong thời kỳ Covid-19 là 4% và tiếp theo là một đợt giảm 50 điểm cơ bản xuống còn 3,5%, với điều kiện thị trường ngoại hối ổn định và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất.

Hiện tại, kịch bản cơ sở của UOB vẫn là Ngân hàng Nhà nước sẽ không thay đổi chính sách điều hành tiền tệ.

“Chúng tôi dự báo đồng VND sẽ duy trì gần mức thấp trong biên độ giao dịch so với đồng USD cho đến hết quý 3/2025. Tuy nhiên, sang quý 4/2025, VND có thể bắt đầu phục hồi phù hợp với xu hướng hồi phục chung của các đồng tiền châu Á khi những bất ổn thương mại giảm bớt.

Dự báo quý 3/2025 tỷ giá USD/VND đạt 26.400 đồng, quý 4/2025 đạt 26.200 đồng, quý 1/2026 đạt 26.000 đồng và quý 2/2026 đạt 25.800 đồng”, Ngân hàng UOB đưa ra dự báo.