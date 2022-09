Bán tháo và bắt đáy, thanh khoản tăng đột biến

Thị trường tiếp tục hứng chịu áp lực bán mạnh trong buổi chiều và sức ép kéo dài trọn phiên, khiến 462 cổ phiếu trong VN-Index vẫn đỏ, chỉ 42 mã tăng. Thanh khoản khớp lệnh cả ngày tăng vọt 60% so với phiên trước, đạt 17.664 tỷ đồng, cao nhất 13 phiên.

Thanh khoản tăng vọt hôm nay thật ra là điều đáng mừng, vì ít nhất vẫn còn người muốn mua vào. Cả thị trường chìm trong bán tháo dữ dội suốt cả phiên, nếu ai cũng sợ hãi thì sẽ không có lực cầu nào xuất hiện để có thanh khoản cả.

Số mã giảm sàn cuối phiên sáng mới là 11, kết phiên vọt lên 42 mã. Độ rộng chiều nay tệ hơn đáng kể, với 42 mã tăng/462 mã giảm.

Tuy vậy, các chỉ số lại có cải thiện nhẹ. VN-Index đóng cửa giảm 28,93 điểm tương đương 2,4% so với tham chiếu. So với đáy thấp nhất giảm tới 3,67% lúc 2h chiều, VN-Index cũng đã phục hồi khoảng 1,3%.

Thị trường đã xuất hiện một đợt bắt đáy khá mạnh tay, chủ yếu ở nhóm blue-chips. VN30-Index giảm tối đa 3,54% và phục hồi khoảng 1,27% so với đáy. Thống kê cho thấy 28/30 có mức độ phục hồi khác nhau so với giá thấp nhất. Chỉ có VRE và VJC là đóng cửa tại đáy. Cá biệt một số mã phục hồi cực kỳ ấn tượng như VIB từ mức giảm 6,05% ngay trước 2h đã phục hồi ngoạn mục cuối phiên thành tăng 1,12%, tức là đảo chiều 7,63%. Ngoài VIB, cổ phiếu duy nhất còn lại trong rổ đảo chiều xanh thành công là GAS, chốt phiên trên tham chiếu 0,98%, tương đương phục hồi 2,34% so với đáy. Dù vậy, khá nhiều cổ phiếu phục hồi mạnh 3% tới 5% so với đáy như BID, GVR, MWG, TPB.

Dòng tiền bắt đáy chiều nay là khá tốt, nhưng không đảo ngược được tình thế một cách rõ ràng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn phiên này tăng vọt 60%, đạt 17.664 tỷ đồng nhưng lực mua chủ đạo là chặn giá thấp. Rất nhiều cổ phiếu được lựa cầu nay “trục vớt” khỏi giá đáy, nhưng mức độ phục hồi cũng chưa rõ ràng: Số cổ phiếu phục hồi thoát đáy từ 2% trở lên chỉ đạt 114 mã.

Nhóm cổ phiếu tài chính vẫn giảm rất mạnh chiều nay.

VN-Index chạm đáy khoảng 2h chiều nay, xuống 1.159,12 điểm, ngay sát mức đáy đầu tháng 7/2022. Nói cách khác, chỉ số này đã chạm đáy và đây có thể là tín hiệu khuyến khích lực cầu bắt đáy xuất hiện.

HoSE kết phiên có 46 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên và chỉ duy nhất 4 mã trong số này tăng là VCG tăng 3,17%, LCG tăng 2,58%, TCH tăng 4,09% và HHV tăng 1,85%. Nhóm tài chính tiếp tục hứng chịu lực bán lớn và giá phục hồi giới hạn. VIB và EIB là hai cổ phiếu duy nhất của nhóm ngân hàng tăng. DSC là mã duy nhất của nhóm chứng khoán tăng. MIG là mã duy nhất nhóm bảo hiểm đóng cửa trên tham chiếu. Trong 10 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất thì ngân hàng chiếm 6 mã. Nhóm Vin gồm VIC, VHM và VRE chiếm 3 suất.

Vốn ngoại cũng tháo chạy phiên này với mức bán ròng trên sàn HoSE tới 558,4 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi thị trường tạo đáy và phục hồi hồi tháng 6 vừa qua. Tổng giá trị bán lên tới 1.657,9 tỷ đồng. Tuy vậy sức ép của khối ngoại đối với các blue-chips cũng không quá mạnh. Khối ngoại rút ròng 244,6 tỷ đồng trong rổ VN30, giao dịch tập trung chủ yếu vào SSI -69,2 tỷ, VNM -62,8 tỷ, CTG -62,5 tỷ, VRE -23,8 tỷ, MSN -15,7 tỷ. Ngoài rổ này, khối ngoại xả lớn NLG tới 170 tỷ đồng ròng, KDH -140,9 tỷ, VND, DGC, DXG, HDG bị bán ròng từ 30-60 tỷ đồng.

Dòng tiền bắt đáy hôm nay không tạo thay đổi rõ rệt, nhưng vẫn là một tín hiệu tích cực, ít nhất nhìn từ góc độ còn có cầu để thoát. Nhóm 42 mã giảm sàn bao gồm rất nhiều cổ phiếu bất động sản trên các sàn. May mắn là không có mã nào trong số này có tác động đủ mạnh tới chỉ số. Dòng tiền đầu cơ đã không thể nâng đỡ đủ, nhưng nhóm blue-chips vẫn có sức đề kháng riêng trong bối cảnh bán tháo như hôm nay.