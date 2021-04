Bất chấp nghẽn lệnh, thanh khoản trên HOSE tăng hơn 300% trong quý 1

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của quý 1/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận tăng trưởng.



Cụ thể: chỉ số VN Index đạt 1191,44 điểm, tăng 1,97% so với tháng 2/2021 và tăng 79,83% so với cùng kỳ năm 2020; VNAllshare đạt 1158,99 điểm, tăng 3,1% so với tháng 2/2021 và tăng 95,94% so với cùng kỳ năm 2020 và VN30 đạt 1196,24 điểm, tăng 1,93% so với cuối tháng 2/2021 và tăng 95,86% so với cùng kỳ năm 2020.

Các chỉ số ngành ghi nhận tăng trưởng nhiều trong tháng gồm: ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 5,69%; ngành tài chính (VNFIN) tăng 5,55%; ngành chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) tăng 5,32%.

Riêng tháng 3/2021, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng đạt trên 14,78 tỉ cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt trên 355.560 tỉ đồng. Thanh khoản thị trường duy trì đà tăng so với tháng trước khi có giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 15.450 tỉ đồng, khối lượng giao dịch đạt trên 642,6 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng tăng 15,9% về khối lượng và 11,33% về giá trị so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm 2020, thanh khoản thị trường quý 1/2021 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 653 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt trên 15.500 tỉ đồng/phiên, tăng lần lượt 205% về khối lượng và 302% về giá trị bình quân.

Cũng theo HOSE, Top 5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất gồm: STC, FLC, ROS, HPG và HQC; Top 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất gồm: HPG, STB, TCB, CTG và ACB và Top 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch mua ròng lớn nhất gồm: PLX, VIC, PDR, GEX và OCB.

Về giao dịch của khối ngoại, trong tháng 3 này tổng giá trị giao dịch đạt gần 69.000 tỉ đồng, chiếm 9,7% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư ngoại đã bán ròng hơn 12.250 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, trên sàn HOSE có 553 mã chứng khoán giao dịch, bao gồm: 397 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 7 mã chứng chỉ quỹ ETF (hoán đổi danh mục), 114 mã chứng quyền có bảo đảm và 32 mã trái phiếu niêm yết.

Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 102,6 tỉ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,46 triệu tỉ đồng, tăng 2,28% so với tháng trước, tương ứng tăng 93,56% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt khoảng 70,95% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).

Năm 2021, HOSE đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 1.065 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 648 tỷ đồng.