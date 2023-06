Bắt đối tượng thành lập "doanh nghiệp ma", tuồn hơn 100 tấn thuốc bắc lậu vào Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Đào Công Phú (sinh năm 1987, thường trú tại xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cuối năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng PC03), công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận điều tra vụ án buôn lậu do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chuyển giao.

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, kết quả điều tra, xác minh, xác định đây là vụ án buôn lậu có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đối tượng đã nhiều lần thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, Phòng PC03 công an Đà Nẵng đã xác lập chuyên án truy xét, mở rộng vụ án, đồng thời tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2020, Đào Công Phú (sinh năm 1987, thường trú tại thôn Chiềng, xã Thái Hưng, huyên Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) thành lập công ty “ma” lấy tên là Công ty TNHH thương mại, xuất khẩu Ngọc Sơn (Công ty Ngọc Sơn) và thuê Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1958, thường trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật để thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam.

Từ khi thành lập đến trước ngày 14/06/2020, Công ty Ngọc Sơn đã mở 5 tờ khai hải quan và nhập khẩu 16 container hàng hóa về Việt Nam qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng và đã được thông quan, vận chuyển đi tiêu thụ tại các thị trường trong nước.

Ngày 14/06/2020, Công ty Ngọc Sơn tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa nhập khẩu trong 05 container gồm 5 mặt hàng là táo sấy khô, quả mơ sấy khô, hạt điều sấy khô, củ cải sấy khô, cà rốt sấy khô.

Công ty Ngọc Sơn giới thiệu Đào Công Phú đứng ra thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng. Ngày 18/06/2020, nghi vấn Công ty Ngọc Sơn nhập khẩu hàng hóa thực tế không đúng với tờ khai hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã ban hành quyết định và tiến hành khám xét 5 container nêu trên. Kết quả khám xét, phát hiện trong 05 container chứa 1.824 bao tải dứa, thùng carton không đồng nhất, bên trong đựng dược liệu dạng thô hoặc được cắt lát, với nhiều chủng loại khác nhau, có tổng trọng lượng hơn 100 tấn (không hề có các loại hàng hóa theo khai báo hải quan của Công ty Ngọc Sơn). Ngày 06/04/2023, hội đồng định giá trong tố tụng hình sự có kết luận định giá, xác định lô hàng chứa trong 5 container nói trên có giá trị gần 13 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hành vi của Đào Công Phú đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu. ngày 12/06/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Công Phú.

Đây là vụ án buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng, được đối tượng thực hiện với phương thức, thủ đoạn tinh vi, khai báo hải quan nhập khẩu hàng hóa không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu để buôn lậu. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.