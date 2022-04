Bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong quý 1

Theo phân tích của Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Jones Lang Leasalle (JLL): việc khôi phục đường bay quốc tế đến Việt Nam đã mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường công nghiệp đầu năm 2022. Các dự án được dự báo sẽ gia nhập thị trường cũng chính thức đi vào hoạt động, giúp nguồn cung đất khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn tăng trưởng lần lượt đạt mức 26.724 ha và 3,8 triệu m2.

Nổi bật là khu công nghiệp VSIP 3 tại Bình Dương đã tổ chức lễ khởi công và khu công nghiệp công nghệ cao Amata Long Thành, Đồng Nai được nhận quyết định cho thuê đất. Với thị trường nhà xưởng xây sẵn, ngoài việc hoàn thành xây dựng các dự án hiện hữu, còn ghi nhận hai dự án mới khởi công tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, Long An và Frasers Property tại khu công nghiệp Bình Dương. Các dự án này ước tính sẽ cung cấp cho thị trường hơn 85.000 m2 nhà xưởng xây sẵn vào cuối năm 2022.

Mặc dù có sự gia tăng nguồn cung mới vào thị trường đất khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn nhưng tỷ lệ lấp đầy chỉ thay đổi nhẹ, lần lượt ở mức 85% và 89%. Điều này cho thấy nhu cầu thuê đất và nhà xưởng đang rất cao và vẫn tăng hậu đại dịch.

Thị trường khu công nghiệp ở Bình Dương và Long An tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tiêu biểu là khu công nghiệp VSIP 3 mới khởi công nhưng đến nay có hơn 30 tập đoàn và công ty quan tâm tìm hiểu phát triển sản xuất, tương đương 175 ha đất công nghiệp. Long An cũng đón nhận dự án đầu tư nhà máy trị giá hơn 136 triệu USD của Coca Cola ở khu công nghiệp Phú An Thạnh và hai dự án Nhà kho xây sẵn đầu tiên của BWID tại khu công nghiệp Xuyên Á & Vĩnh Lộc 2.

Về giá thuê, giá đất khu công nghiệp vẫn giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ và thiết lập đỉnh mới, trung bình là 120 USD/m2/chu kỳ thuê (tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước) nhờ vào làn sóng đầu tư FDI mới đổ vào Việt Nam sau khi Việt Nam được tái mở cửa, và nhu cầu mở rộng sản xuất của những doanh nghiệp hiện hữu. Còn thị trường nhà xưởng xây sẵn, giá thuê ở mức trung bình 4,8 USD/m2/tháng cho toàn khu vực, chỉ tăng 0,93% so với quý 4/2021.

Diện tích đất công nghiệp tại miền Bắc ngày càng mở rộng (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, tại miền Bắc, sự kiện khởi công khu công nghiệp Thuận Thành I, Bắc Ninh bổ sung thêm 160 ha đất cho thuê và nâng tổng diện tích quỹ đất công nghiệp tại miền Bắc lên hơn 10.024 ha. Tuy nhiên thị trường nhà xưởng xây sẵn không ghi nhận nguồn cung mới, tổng nguồn cung tại khu vực miền Bắc ổn định ở mức 2,2 triệu m2.

Ngoài ra, trong quý 1 vừa qua, miền Bắc tiếp tục ghi nhận ảnh hưởng từ Covid-19 lên hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, nhưng nhờ thích ứng linh hoạt vì vậy sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng mạnh mẽ. Dòng vốn FDI chảy vào bất động sản khu công nghiệp và hoạt động sản xuất ở phía Bắc vẫn thể hiện sự tăng trưởng. Nổi bật là các dự án VSIP Bắc Ninh tăng vốn đầu tư thêm gần 941 triệu USD và dự án nhà máy chế tạo của Tập đoàn Goertek tại khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh tăng vốn gần 306 triệu USD.

Tỉ lệ lấp đầy các khu công nghiệp phía Bắc quý này duy trì ở mức 80%, tăng nhanh so với mức 75% cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn cũng tiếp tục ở mức cao, đạt 98%.

Giá đất công nghiệp trung bình đạt USD 109/m2/chu kỳ thuê, giảm nhẹ so với quý trước do giá thuê ưu đãi hơn tại một số khu công nghiệp ở vị trí kém thuận lợi và muốn đẩy nhanh tốc độ lấp đầy, nhưng tiếp tục giữ đà tăng nhanh với mức tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Còn giá thuê nhà xưởng xây sẵn không đổi theo quý, đạt mức USD 4,7/m2/tháng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo JLL, bên cạnh các yếu tố về giá cả và vị trí, sự xuất hiện của những mô hình khu công nghiệp phát triển xanh và ứng dụng công nghệ trong việc quản lý vận hành được dự đoán là những lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư vào thời gian tới. Thị trường nhà xưởng xây sẵn có bước dịch chuyển sang quy mô lớn hơn để đón bắt nhu cầu của khách thuê, nhất là những khách ngoại lựa chọn đặt nền móng hoặc mở rộng sản xuất tại Việt Nam nhưng muốn tiết kiệm thời gian, chi phí và nhanh chóng đi vào hoạt động.

Do quỹ đất công nghiệp đang ngày càng hạn chế, nhà xưởng xây sẵn nhiều tầng đang được xem là giải pháp tương lai gần cho các nhà đầu tư giúp mở rộng không gian và tăng hiệu quả sử dụng đất.