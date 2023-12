Bất động sản Dragon chi khoảng 480 tỷ, sở hữu 1,25% vốn tại TPB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã TPB-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ 5% trở lên cổ phiếu TPB.

Theo đó, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Dragon (Hải Phòng) thành lập ngày 25/11/2023 thông báo đã mua 27.609.200 cổ phiếu TPB, chiếm 1,25% vốn điều lệ của TPBank.

Giao dịch được thực hiện trong phiên 6/12 nhằm mục đích mở rộng danh mục đầu tư. Ước tính theo giá đóng cửa phiên 6/12 (17.450 đồng/cổ phiếu), Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Dragon đã chi ra khoảng 480 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu trên.

Được biết, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Dragon có trụ sở tại lô 3C, Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Tổ chức có liên quan đến Bất động sản Dragon gồm có CTCP Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI (Tổ chức có liên quan có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ của Tổ chức đầu tư); ông/bà Đỗ Vũ Phương Anh (cá nhân có liên quan là người quản lý của công ty mẹ của Tổ chức đầu tư); CTCP Hải Phòng Invest (Tổ chức có liên quan cùng Tổ chức đầu tư chịu chung một sự kiểm soát).

Trước đó, Bất động sản Dragon không sở hữu bất ký cổ phiếu nào của TPB. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu cùng người có liên quan đang nắm giữ là 222.998.760 cổ phiếu, chiếm 10,13% vốn tại TPB.

Về kết quả kinh doanh, TPB đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 với thu nhập thuần từ HĐKD (TOI) đạt 11,8 nghìn tỷ đồng (-1,4% YoY) và LNST đạt 4,0 nghìn tỷ đồng (-16,3% YoY), tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm 2023 đạt 7,2%, đến từ tăng trưởng cho vay đạt 11,8% và số dư trái phiếu doanh nghiệp của TPB giảm 26,6%.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản VIệt (VCSC) đã điều chỉnh giảm 8,8% giá mục tiêu xuống còn 19.600 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "khả quan" cho cổ phiếu TPB do giá cổ phiếu của ngân hàng giảm 12,8% trong 3 tháng qua.

VCSC điều chỉnh giảm 12,3% dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -17,2%/-13,5%/-7,6%/-14,3%/-10,5% cho các năm 2023/24/25/26/27), ảnh hưởng nhiều hơn so với tác động tích cực của cập nhật mô hình định giá của VCSC sang cuối năm 2024. VCSC điều chỉnh giảm tổng LNST giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do VCSC điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) tín dụng giai đoạn 2023-2027 từ 14,6% xuống 14,1% và điều chỉnh giảm 39,3% dự báo tổng thu nhập khác do giả định về khả năng thu hồi nợ xấu thấp hơn trong giai đoạn 2023-2024. Những yếu tố này tác động lớn hơn tổng mức giảm 6,6% trong chi phí dự phòng dự báo.

Ngoài ra, VCSC dự báo LNST năm 2023 là 5,3 nghìn tỷ đồng (-14,6% YoY) thấp hơn so với dự báo trước đó của VCSC do thu nhập từ lãi (NII) giảm 0,4% sau mức giảm 3,2 điểm % trong dự báo tăng trưởng tín dụng và chi phí dự phòng tăng 72,3% do chất lượng tài sản giảm mạnh hơn dự kiến.

Hiện, giá cổ phiếu TPB được giao dịch quanh 17.350 đồng, tăng 2,06% trong 1 tháng qua và tăng gần 15% từ đầu năm đến nay.