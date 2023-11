TPBank được chấp thuận góp 125 tỷ vào Công ty Quản lý Quỹ Việt Cát

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã TPB-HOSE) thông báo nhận được công văn của NHNN về việc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của TPBank vào VFC.

Theo đó, TPB cho biết đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận TPBank góp vốn, mua cổ phần để mua lại CTCP Quản lý quỹ Việt Cát với số tiền tối đa là 125 tỷ đồng.

Phía TPBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục góp vốn, mua cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Việt Cát theo đúng quy định, đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, giá trị thực của vốn điều lệ trước và tại thời điểm hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, TPBank phải hoàn tất việc góp vốn, mua cổ phần vào CTCP Quản lý quỹ Việt Cát trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước ra văn bản chấp thuận.

Theo giới thiệu, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát, đơn vị này được thành lập từ năm 2008. Hoạt động trong lĩnh vực Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán. Quỹ này có trụ sở chính tại tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Ba Đình, Hà Nội.

Hiện tại, Tổng giám đốc của doanh nghiệp là bà Võ Anh Tú, người trước đây từng có thời gian 20 năm làm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, và cũng từng đảm nhận nhiều vị trí cấp cạo tại các công ty chứng khoán lớn như VNDirect, SSI, An Bình.

Mới đây, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap (VCSC) đã có điều chỉnh giảm 8,8% giá mục tiêu xuống còn 19.600 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn duy trì khuyến nghị "khả quan" cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) do giá cổ phiếu của ngân hàng giảm 12,8% trong 3 tháng qua.

Cụ thể: VCSC điều chỉnh giảm 12,3% dự báo tổng LNST giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -17,2%/-13,5%/-7,6%/-14,3%/-10,5% cho các năm 2023/24/25/26/27), ảnh hưởng nhiều hơn so với tác động tích cực của cập nhật mô hình định giá của chúng tôi sang cuối năm 2024. Chúng tôi điều chỉnh giảm tổng LNST giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) tín dụng giai đoạn 2023-2027 từ 14,6% xuống 14,1% và (2) điều chỉnh giảm 39,3% dự báo tổng thu nhập khác do giả định về khả năng thu hồi nợ xấu thấp hơn trong giai đoạn 2023-2024. Những yếu tố này tác động lớn hơn tổng mức giảm 6,6% trong chi phí dự phòng dự báo.

Ngoài ra, VCSC dự báo LNST năm 2023 là 5,3 nghìn tỷ đồng (-14,6% YoY) thấp hơn so với dự báo trước đó của chúng tôi do (1) thu nhập từ lãi (NII) giảm 0,4% sau mức giảm 3,2 điểm % trong dự báo tăng trưởng tín dụng và (2) chi phí dự phòng tăng 72,3% do chất lượng tài sản giảm mạnh hơn dự kiến.

Vừa qua, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đã thông qua việc triển khai phương án cháo bán cổ phiếu riêng lẻ với số cổ phiếu dự kiến chào bán là 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và tổng số tiền huy động được là 1.300 tỷ. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Cùng tham gia đợt phát hành lần này là 2 cổ đông tổ chức và 1 cổ đông cá nhân - trong đó, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát dự kiến mua 60 triệu cổ phiếu (tương đương 5,67% tổng lượng chào bán).