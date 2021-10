Bất động sản khu vực nào sẽ phục hồi sớm nhất?

Thị trường bất động sản toàn quốc đã ghi nhận kỷ lục giảm trong quý 3/2021 khi TP.HCM và các tỉnh lân cận gần như ngưng giao dịch.

GIAO DỊCH HẠN CHẾ TOÀN THỊ TRƯỜNG

Thị trường bất động sản trên cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, khi trong quý 3/2021 tổng lượng tin đăng bán nhà đất toàn thị trường giảm 56% so với quý trước, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất cũng giảm 38%, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn.

Xét riêng từng khu vực, Hà Nội là thị trường chịu tác động nhẹ nhất trong đợt bùng phát dịch lần này, do làm tốt công tác phòng, kiểm soát dịch bệnh cũng như phủ rộng mạng lưới tiêm phòng vaccine.

Nhờ vậy, lượng tin đăng các loại hình chung cư, nhà riêng và đất nền tại Hà Nội có mức giảm thấp hơn so với các thị trường chủ lực khác. Cụ thể, đất nền có mức giảm 42%, nhà riêng giảm 40% và chung cư giảm 38%. Nhu cầu tìm mua 3 phân khúc này cũng giảm tương ứng 40%, 27% và 26%.

Giá nhà liền thổ (nhà riêng) sơ cấp tại Hà Nội và các tỉnh lân cận trong quý 3/2021 ở mức 4.468 USD/m2 đất (khoảng 100 triệu đồng/m2 đất), tăng 12% theo năm, nhưng giảm 9,6% theo quý. Giao dịch diễn ra chủ yếu tại các nguồn cung mới tại các địa phương ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tỷ lệ hấp thụ đạt 70% với 420 căn được bán hết trên tổng số 625 căn, số liệu từ JLL Việt Nam.

Ở khu vực miền Trung, Đà Nẵng là thị trường chủ lực vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Việc áp dụng giãn cách kéo dài trong đợt dịch lần 4 cùng với khó khăn do chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát dịch lần 3 (vào tháng 2/2021) trước đó vẫn chưa kịp hồi phục, khiến lượng tin đăng nhà phố, đất nền tại Đà Nẵng giảm lần lượt 62% và 63% trong khi nhu cầu tìm mua giảm 49-54% so với quý 2/2021.

TP.HCM cùng các địa phương lân cận là khu vực chịu tác động mạnh nhất trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, gần như toàn bộ thị trường bất động sản khu vực đều phải tạm ngưng giao dịch.

Lượng tin đăng bán chung cư, nhà phố, đất nền ở TP.HCM trong quý 3 vừa qua giảm kỷ lục, lần lượt giảm 78%, 86%, 87%, nhu cầu tìm mua những sản phẩm thuộc các phân khúc này cũng giảm lần lượ 41%, 55%, 62%.

Ghi nhận từ JLL Việt Nam cho thấy, lượng giao dịch tại phân khúc nhà liền thổ giảm mạnh 87,4% so với quý trước, đạt 224 căn, trong đó, lượng tiêu thụ tại TP.HCM giảm 74,3% so với quý trước. Bình Dương và Long An tiếp tục ghi nhận lượng tiêu thụ thấp, khoảng dưới 100 căn ở mỗi tỉnh. Đồng Nai và Bà Rịa -Vũng Tàu không ghi nhận giao dịch nào.

Giãn cách nghiêm ngặt đã ngăn cản giao dịch trực tiếp và tham quan thực tế dự án, dẫn tới sụt giảm mạnh trong lượng tiêu thụ, đặc biệt là ở nhóm mua đầu tư. Tuy nhiên, giá bán sơ cấp vẫn tăng 2,2% theo quý và tăng 15,7% theo năm, đạt 2.913 USD/m2 đất (68 triệu đồng/m2 đất).

Nhận định về thị trường bất động sản quý 3/2021, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, cho biết thời điểm khó khăn nhất của thị trường là tháng 7 và tháng 8 khi Chính phủ áp dụng giãn cách diện rộng.

Bắt đầu từ trung tuần tháng 9/2021, mức độ quan tâm bất động sản của người dùng trên cả nước có dấu hiệu phục hồi trở lại. Xu hướng tìm mua nhà đất tăng trưởng gần 55% so với tháng 8 trước đó. Cũng trong thời điểm này, TP.HCM ghi nhận mức độ quan tâm tăng 35% trong khi Hà Nội cũng tăng hơn 50%.

THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI PHỤC HỒI SỚM NHẤT

Dự báo về thời điểm thị trường có thể phục hồi hoàn toàn, ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng với những địa phương khác nhau, tốc độ hồi phục của thị trường nhà đất cũng sẽ khác nhau, trong điều kiện tái mở cửa nền kinh tế cũng như phục hồi sản xuất thuận lợi trong quý 4/2021.

TP. Hà Nội sẽ là địa phương có tốc độ phục hồi giao dịch và nguồn cung bất động sản nhanh và sớm nhất cả nước. Dự kiến cuối tháng 10/2021, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất tại Hà Hội sẽ đạt mức 100% so với thời điểm trước dịch.

Tại thị trường nhà đất miền Trung, cụ thể là TP. Đà Nẵng có thể đạt khả năng phục hồi 100% nhu cầu giao dịch vào tháng 12/2021.

Với thị trường TP.HCM, dù suy giảm giao dịch nhà đất mạnh trong quý 3 vừa qua, đây vẫn là thị trường ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản cao nhất cả nước. Nếu những thành quả chống dịch của thành phố được duy trì, việc mở cửa lại nền kinh tế thuận lợi, dự báo TP.HCM có thể phục hồi hoàn toàn nhu cầu giao dịch nhà đất trong thời điểm tháng 11/2021 tới đây.

Nhận định của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản ở những địa phương có khả năng sôi động sớm gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Thuận, Long An, Phú Quốc. Tỷ lệ hấp thụ trên toàn thị trường dự báo đạt trên 40%.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà, phục hồi và phát sinh nhu cầu không cao trong quý 4/2021, ước đạt 30% lực cầu mua nhà so với cùng kỳ các năm 2018, 2019.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ truyền thống suy giảm lực đầu tư, nhưng thị trường tiếp tục tăng lực F0, làm lực cầu đầu tư trên thị trường tăng mạnh, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ các năm 2018, 2019.