Bắt giữ vụ vận chuyển thuốc hỗ trợ điều trị Covid -19 với giá trị hơn 1 tỷ đồng

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 10 giờ ngày 20/02/2022, tại tuyến đường Đinh Tất Miễn, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, cơ quan công an phát hiện xe ô tô BKS 29H – 107.46 do Nguyễn Bá Hợp, sinh năm 1989, ở phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội điều khiển vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược, thuốc hỗ trợ điều trị covid-19 không có nguồn gốc.

Tổng số hàng hóa vi phạm gồm: 23.000 hộp thuốc kháng sinh, 140 bộ kit test nhanh Covid-19, gần 600 hộp xông tinh dầu kháng Covid-19, 450 chai tinh dầu xịt kháng khuẩn, 60 viên thuốc kháng virus covid-19… trị giá trên 1 tỷ đồng.

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Bá Hợp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các cơ quan chức năng, thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh gia tăng, nhu cầu của người dân về các loại tân dược điều trị rất lớn nên đang xuất hiện các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid -19.

Các nhóm đối tượng gia tăng hoạt động đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép, sản xuất, buôn bán hàng giả là vật tư, trang thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Đặc biệt, việc sản xuất, tiêu thụ thuốc tân dược giả, thuốc hỗ trợ điều trị, bộ kit xét nghiệm nhanh Covid -19.

Hiện tại, tình trạng nhập lậu các loại tân dược được quảng cáo có khả năng chữa Covid -19 từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Những loại tân dược này đa phần được nhập từ Trung Quốc, sau đó được xé lẻ ra tiêu thụ trên mạng xã hội nên gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, Văn phòng Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138/BCA chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là phương án tăng cường, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid -19.

Nhận diện và xác định đúng các khâu mắt xích trọng yếu, đột phá vào những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều sai phạm, phát hiện các thủ đoạn mới và tổ chức đánh trúng, đánh đúng các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả lớn để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn nữa trong thời gian tới.