Bất ngờ 90 quỹ cổ phiếu báo hiệu suất tăng trưởng tốt trong tháng 9

Có tới 90/91 quỹ ghi nhận hiệu suất dương, trong bối cảnh VN-Index tăng 5,6% trong tháng.

Nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận đà phục hồi trên diện rộng trong tháng 9/2026, với hiệu suất bình quân đạt 5,8%, sau khi giảm 7,4% trong tháng 7. Theo số liệu của FiinTrade cho thấy, có tới 90/91 quỹ ghi nhận hiệu suất dương, trong bối cảnh VN-Index tăng 5,6% trong tháng.

FUEVFVND dẫn đầu về hiệu suất với mức tăng 9,1%. Tiếp theo là LVF tăng 7,9%, trong khi VCBF-BCF và VINACAPITAL-VEOF cùng tăng 7,3%. ASP-VIET-A tăng 7,0%, Xtrackers Vietnam ETF tăng 6,9%, VNH tăng 6,7% và VEIL tăng 6,6%.

Một số quỹ khác cũng ghi nhận mức tăng khá tích cực, gồm K-VIETNAM tăng 6,2%, Tianhong VN tăng 6,0%. Các quỹ FUEKIV30, VLGF, VN30, FVMVSF và E1VFVN30 cùng đạt mức tăng 5,9%. Trong khi đó, PYNELITE, VNEFUND và EVESG cùng tăng 5,8%, tương đương mức tăng bình quân của nhóm quỹ cổ phiếu trong tháng.

Ở nhóm tăng dưới mức 5,8%, VINACAPITAL-VESAF tăng 5,75%, PRINCIPAL VNEQ-A và UVEF cùng tăng 5,7%.

Đáng chú ý, nhóm quỹ mở cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh. LVF và một số quỹ do VCBF và VinaCapital quản lý đạt mức tăng trên 7%, cho thấy đà phục hồi diễn ra tương đối đồng đều giữa các nhóm quỹ.

Ở chiều ngược lại, VNDAF là quỹ duy nhất ghi nhận hiệu suất âm trong tháng 8, giảm 0,3%. Tỷ trọng tiền mặt của quỹ duy trì ở mức cao, khoảng 35,8% cuối tháng 8, khiến quỹ hưởng lợi hạn chế hơn từ nhịp phục hồi của thị trường.

Nhìn chung, tháng 8 đánh dấu sự phục hồi mạnh của nhóm quỹ cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh trong tháng 7. Việc 90/91 quỹ đạt hiệu suất dương, cùng mức tăng 5,6% của VN-Index, cho thấy đà hồi phục có độ lan tỏa rộng. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi giữa các quỹ vẫn có sự khác biệt, phụ thuộc vào tỷ trọng cổ phiếu, danh mục đầu tư và mức độ nắm giữ tiền mặt của từng quỹ.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, nhóm quỹ Cổ phiếu ghi nhận hiệu suất bình quân -3,9%, trong khi VN-Index tăng +2,7%. Chỉ 16/83 quỹ có hiệu suất dương, cho thấy nhịp hồi phục trong tháng 8 chưa đủ bù phần suy giảm trước đó.

EVESG và LVF là hai trường hợp nổi bật với hiệu suất lũy kế dương. Tuy nhiên, kết quả chung của nhóm vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ 2025, khi hiệu suất bình quân đạt +22,3%.

Trong nhóm quỹ mở, EVESG có hiệu suất tốt nhất trong 8 tháng đầu năm, đạt 2,6%, tiếp theo là LVF tăng 2,2%. JFVNOPP giảm 0,4%, trong khi VINACAPITAL-VVF và VCBF-BCF cùng giảm 2,7%. ASP-VIET-A và Tianhong VN cùng giảm 3,1%. Các quỹ VINACAPITAL-VMEF, VINACAPITAL-VESAF và KIMVGF lần lượt giảm 3,5%, 3,6% và 4,5%.

Ở nhóm quỹ thụ động, Fubon FTSE VN ghi nhận hiệu suất 1,0%, cao hơn mức tăng 0,2% của Xtrackers Vietnam ETF. E1VFVN30 giảm 0,9%, trong khi FUEKIV30 giảm 1,0%. VNM-ETF giảm 4,7%. Đáng chú ý, FUEVFVND ghi nhận mức giảm mạnh nhất nhóm với 9,1% trong 8 tháng đầu năm.

Đối với nhóm quỹ đóng, hiệu suất nhìn chung kém tích cực hơn. VEIL giảm 5,6%, VINACAPITAL-VOF giảm 7,6%, trong khi VNH giảm mạnh nhất với 8,9%.

Về diễn biến dòng tiền, nhóm quỹ Cổ phiếu bị rút ròng hơn 712 tỷ đồng trong tháng 8/2026, giảm mạnh so với tháng 7 (4,5 nghìn tỷ đồng) và là mức thấp nhất trong bốn tháng gần đây.

Trong đó: Quỹ đóng tiếp tục bị rút ròng mạnh nhất với hơn 422 tỷ đồng, nhưng chỉ bằng khoảng 10% mức tháng trước. VEIL và VOF vẫn nằm trong nhóm bị rút ròng lớn nhất.

VEIL bị rút ròng 235 tỷ đồng trong tháng 8 và lũy kế 8 tháng bị rút tới 12.200 tỷ đồng. LVF cũng bị rút ròng 235 tỷ đồng trong tháng 8, trong khi VINACAPITAL-VOF bị rút 181 tỷ đồng. Với Fubon FTSE VN và Xtrackers VN ETF, dòng vốn rút ròng lần lượt là 152 tỷ đồng và 77 tỷ đồng trong tháng 8.

Đáng chú ý, áp lực rút vốn tại VEIL kéo dài trên nhiều khung thời gian, với dòng tiền rút ròng 14.490 tỷ đồng trong 3 năm và 23.455 tỷ đồng trong 5 năm. VINACAPITAL-VOF cũng ghi nhận mức rút ròng lần lượt 2.780 tỷ đồng trong 3 năm và 7.815 tỷ đồng trong 5 năm.

Quỹ mở đảo chiều sang rút ròng gần 265 tỷ đồng, chủ yếu do LVF rút ròng 235 tỷ đồng; trong khi DCDS tiếp tục ghi nhận vào ròng tháng thứ ba liên tiếp.

Trong nhóm quỹ mở, một số quỹ vẫn thu hút dòng tiền tích cực. FUEPHVNS dẫn đầu với mức hút ròng 250 tỷ đồng trong tháng 8/2026. Tiếp theo là DCDS với 62 tỷ đồng, FUESSV50 với 60 tỷ đồng, FUESSVFL với 58 tỷ đồng và SSI-PDF với 51 tỷ đồng. Đáng chú ý, DCDS có dòng tiền vào ròng 905 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026, cao hơn đáng kể so với các quỹ còn lại trong nhóm được thống kê.

Trong khi đó, dòng tiền tương đối cân bằng ở nhóm quỹ ETF, khi giá trị rút ròng chỉ ở mức hơn 25 tỷ đồng, giảm mạnh so với tháng 7 (829 tỷ đồng). Cụ thể, dòng tiền vào quỹ mới thành lập của Phú Hưng (FUEPHVNS) đã bù đắp phần lớn mức rút ròng tại các ETF quy mô lớn (Fubon FTSE Vietnam, Xtrackers Vietnam ETF).