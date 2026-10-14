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HNX bổ nhiệm ông Khương Xuân Thảo làm Trưởng Ban Kiểm soát

H Hà An

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 86/QĐ-HĐTV ngày 29/9/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ông Khương Xuân Thảo (1982), trình độ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ năm 2021.
Ông Khương Xuân Thảo (1982), trình độ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ năm 2021.

Theo đó, bổ nhiệm có thời hạn ông Khương Xuân Thảo, Kiểm soát viên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kể từ ngày 29/9/2026.

Được biết ông Khương Xuân Thảo sinh năm 1982, trình độ Thạc sĩ Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam từ năm 2021, từng giữ các chức vụ Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Tài chính - Kế toán, từ năm 2021 đến tháng 12/2025.

Từ tháng 1/2026 đến tháng 9/2026 ông Khương Xuân Thảo làm thành viên Ban kiểm soát Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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