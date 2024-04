Bến Cát lên thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương từ ngày 1/5

UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, vừa tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát; thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, vào sáng 25/4/2024.

Theo Nghị quyết 1012/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiệu lực kể từ ngày 01/5/2024), thành phố Bến Cát được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên là 234,35 km2, quy mô dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập phường An Điền, phường An Tây thì thành phố Bến Cát có 08 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường: An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Như vậy, đến nay tỉnh Bình Dương có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 04 huyện và 05 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và 05 thị trấn.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu đưa Bến Cát trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, thời gian qua, tỉnh luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt để thị xã Bến Cát phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Minh đề nghị cả hệ thống chính trị thành phố Bến Cát, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục là một tập thể đoàn kết thống nhất. Tích cực, chủ động nắm bắt các cơ hội, tập trung xây dựng và phát triển Bến Cát ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại để người dân có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tham dự buổi lễ, ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, yêu cầu Bến Cát cũng như tỉnh Bình Dương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch, thân thiện cho doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh...

Bến Cát là một trong 05 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng TP.HCM; vùng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ; vùng bảo vệ cảnh quan dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và cảnh quan nông nghiệp ngoại vi.

Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến 2030 là đô thị công nghiệp - dịch vụ; đến 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông; có hệ thống giao thông đường bộ phát triển mạnh, kết nối thông suốt với các tuyến đường trọng điểm, các khu công nghiệp, đô thị phía Nam của tỉnh, với TP.HCM, tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên.

Hiện tại, Bến Cát có 08 khu công nghiệp và 01 khu sản xuất tập trung, giải quyết việc làm cho khoảng 180.000 lao động; có 5.985 dự án đầu tư (trong đó, có 5.186 dự án trong nước với tổng số vốn 54.895,48 tỷ đồng và 799 dự án nước ngoài với tổng vốn 9,28 tỷ USD).