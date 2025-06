Bình Định công bố 3 tuyến đường thủy nội địa kết nối Nhơn Lý - Kỳ Co - Hòn Khô

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa công bố Danh mục luồng tuyến đường thủy nội địa địa phương với 3 tuyến mới được xác lập, nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông đường thủy, đồng thời phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch ven biển và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Ba tuyến đường thủy nội địa này có tổng chiều dài khoảng 15,5 km, đều thuộc địa bàn Thành phố Quy Nhơn. Cụ thể, tuyến Nhơn Lý - Kỳ Co dài 5 km, xuất phát từ xã Nhơn Lý đến điểm cuối tại Kỳ Co; tuyến Nhơn Hải - Kỳ Co dài 10 km, nối từ xã Nhơn Hải đến Kỳ Co; và tuyến Nhơn Hải - Hòn Khô dài 0,5 km, bắt đầu từ xã Nhơn Hải và kết thúc tại đảo Hòn Khô.

Theo quy hoạch, các tuyến này được xếp hạng kỹ thuật cấp VI đến cấp IV. Riêng đối với tuyến Nhơn Hải - Kỳ Co, UBND tỉnh yêu cầu việc khai thác phải bảo đảm không chồng lấn với tuyến vận tải ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã được Bộ Xây dựng công bố.

Ông Dương Hiệp Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hải (TP. Quy Nhơn), cho biết sau khi tiếp nhận quyết định từ cấp trên, chính quyền xã sẽ nhanh chóng mời các hộ kinh doanh du lịch đến làm việc, tiến hành ký cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu liên quan đến an toàn giao thông đường thủy trong quá trình khai thác và vận chuyển khách.

Việc công bố danh mục các tuyến đường thủy nội địa này mang ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng giúp các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương có thể khôi phục hoạt động sau thời gian bị tạm ngừng do không đáp ứng đủ điều kiện vận hành theo quy định pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo khẩn về việc tăng cường quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch Hè năm 2025, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách cũng như phương tiện hoạt động trên các tuyến đường thủy.