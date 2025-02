Bình Dương đặt mục tiêu có ít nhất 110.000 doanh nghiệp vào năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 834/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 142-KH/TU ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030, phấn đấu tỉnh Bình Dương có ít nhất 110.000 doanh nghiệp. Trong đó, hình thành và phát triển nhiều doanh nhân điều hành, quản lý các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Đồng thời, có khoảng 9,69% doanh nghiệp tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; khoảng 20 - 25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 30 - 35% số doanh nghiệp có giám đốc hoặc người đứng đầu doanh nghiệp là nữ.

Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân điều hành, quản lý các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của tỉnh. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Bình Dương có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các Hội nghị gặp mặt đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để nghe phản ánh tình hình và kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; rà soát, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính chồng chéo, các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh làm phát sinh các loại chi phí cho doanh nghiệp.

Kế hoạch nêu rõ: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc. Đồng thời, có trách nhiệm xã hội, có ý thức bảo vệ môi trường; thượng tôn pháp luật, nâng cao vị thế và hình ảnh doanh nhân Bình Dương”.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, từ 1/1/2025 đến 15/1/2025, tỉnh Bình Dương đã thu hút được 405 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 23,9% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 1.822,3 tỷ đồng, giảm 1,3%; 69 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 43,8% so với cùng kỳ, với tổng số vốn điều chỉnh 2.529,6 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 74.318 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng vốn đăng ký 816.658,8 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), lũy kế đến tháng 1/2025, toàn tỉnh có 4.443 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 44,8 tỷ USD. Trong đó, các khu công nghiệp 2.899 dự án với tổng vốn 30,4 tỷ USD, ngoài khu công nghiệp 1.544 dự án với tổng vốn 14,4 tỷ USD.