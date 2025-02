Bình Dương thông tin về 7 dự án nhà ở xã hội có tổng vốn 8.468 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Bình Dương, các dự án trên gồm: Khu nhà ở xã hội Toàn Mỹ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ, với số vốn đầu tư 1.560 tỷ đồng, xây dựng 1.204 căn hộ; Khu nhà ở xã hội Thái Dương của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Thái Dương, với vốn đầu tư 1.123 tỷ đồng, xây dựng 900 căn; Chung cư nhà ở xã hội Thanh Bình do doanh nghiệp tư nhân đầu tư là Công ty cổ phần Sản xuất xây dựng Thanh Bình, với số vốn đầu tư 948 tỷ đồng, xây dựng 868 căn hộ.

Cùng với đó là 4 dự án nhà ở an sinh xã hội - khu 4 Định Hòa, nhà ở an sinh xã hội - khu 3 Định Hòa, nhà ở an sinh xã hội - khu 7 Việt Sing, nhà ở an sinh xã hội - khu 2 Việt Sing của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP. Bốn dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 4.836 tỷ đồng, xây dựng 6.268 căn hộ.

Địa phương cho biết hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp đã kéo theo sự tập trung cư dân đông đúc từ khắp mọi miền đất nước chuyển về sinh sống và làm việc. Vì vậy, nhu cầu về nhà ở tại Bình Dương cũng rất lớn.

Do đó, trong năm 2024, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 4701 về việc triển khai Đề án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân năm 2024, năm 2025. Kế hoạch này nhằm hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh. Thực tế, tới tháng 8/2024, toàn tỉnh thực hiện được 15.893 căn, đến năm 2025, phấn đấu triển khai 26.552 căn, đạt chỉ tiêu Chính phủ và Đề án được phê duyệt giai đoạn 2021-2025 là 42.000 căn.

Để thực hiện, tỉnh xác định cần chuẩn bị nhân lực để cơ quan có thẩm quyền tổ chức các khoá đào tạo nâng cao chất lượng, số lượng công chức được đào tạo chuyên sâu quản lý nhà nước về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, chương trình - kế hoạch cho phù hợp đối với quỹ đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý và quỹ đất có sẵn của các doanh nghiệp đề xuất.

Đồng thời, chuẩn hoá nguồn số liệu, dữ liệu về dự án phát triển nhà ở xã hội, danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; nguồn số liệu, dữ liệu về dự án nhà ở xã hội, đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội cũng phải được từng bước cập nhật, bổ sung thường xuyên.