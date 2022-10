Blog chứng khoán: Chờ tín hiệu từ dòng tiền lớn

Thị trường không có nổi một phiên hồi giá trọn vẹn hôm nay dù cả thế giới xanh cho thấy tâm lý vẫn rất kém. Trong khi dòng tiền dửng dưng thì nhu cầu thoát ra vẫn áp đảo, dẫn đến các nhịp hồi đều bị dập tắt dễ dàng.

Lúc này thị trường đang nằm trong tay người bán và người mua nhường sân bằng việc lùi giá chào xuống rất sâu. Bán ít thì có lúc thị trường nảy lên, nhưng cầu không lên theo hỗ trợ khiến các nhịp nảy đều kém tin cậy.

Hôm nay cũng phải chú ý về khối ngoại, giao dịch bán cũng áp đảo mua vào. Tổng thể hơn 471 tỷ bị rút ròng khỏi HSX trong đó VN30 bị rút gần 415 tỷ ròng. Câu chuyện tỷ giá, lãi suất, thanh khoản hệ thống vẫn đang rất nóng. Mặc dù các chỉ số vĩ mô có vẻ tốt nhưng thị trường quan tâm tới nhiều chuyện khác. Đó là lý giải khả dĩ nhất cho việc dòng tiền vẫn chưa chọn vùng giá hiện tại.

Đêm qua chứng khoán thế giới tăng mạnh. Trong phiên Việt Nam giao dịch thì các thị trường tương lai cũng tích cực. Không thể “tìm thấy” lý do bên ngoài nào để biện hộ cho một phiên giao dịch yếu ớt như vậy. Một vài nhịp hưng phấn tàn đi rất nhanh vì căn bản là không có tiền. Để duy trì đà tăng giá thì cần một lượng cầu đỡ vùng giá xanh đủ bền vững để chịu qua những đợt bán mới. Chiều nay hàng về lỗ to, bán phải hạ giá xuống mới thoát ra được và thanh khoản không cao. Đó là tín hiệu của cầu yếu.

Trong vài ngày tới, các công ty chứng khoán sẽ tăng lãi suất vay lên, hi vọng những ảnh hưởng sẽ giảm dần. Ít nhất trong ngắn hạn vài phiên, nhu cầu bán ra có thể gây áp lực nhưng rồi sẽ hết. Điều cần thấy là dao động hẹp lại dần, vì trong bối cảnh nhu cầu bán chiếm ưu thế so với mua thì giữ được dao động hẹp nghĩa là cung cầu tạm cân bằng ở vùng giá nào đó, bất kể khối lượng là bao nhiêu. Nhìn từ góc độ này thì dù hôm nay giảm, trạng thái giằng co cũng đã là một thay đổi tốt hơn so với cảnh bán tháo toàn diện. Khi áp lực bán kỹ thuật vợi đi, giá có thể vẫn giảm nữa, nhưng biên độ sẽ nhỏ lại. Điều này có thể dẫn tới sự chán nản và bỏ mặc, hơn là sự sợ hãi.

Vấn đề lúc này là dòng tiền. Nếu không có tín hiệu từ dòng tiền lớn thì sẽ không có niềm tin từ số đông. Mức lỗ gia tăng từng ngày sẽ khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ nhụt chí, hoang mang. Điểm thuận lợi là trí nhớ trên thị trường rất tệ, nên để lấy lại hưng phấn và tham lam thì cách duy nhất là kéo thị trường lên. Các đợt tăng lãi suất kế tiếp của FED có thể vào đầu tháng 11 và trung tuần tháng 12. Vì vậy áp lực tăng lãi suất trong nước cũng như vấn đề tỷ giá sẽ lại “căng”. Kể cả khi có nhịp nảy phục hồi thì khung thời gian cũng khá ngắn. Rất khó khuyến khích được dòng tiền lớn nhập cuộc trong bối cảnh như vậy.

Cơ hội ngắn hạn trên thị trường lúc này thật sự rất ít và rủi ro cao. Nên ưu tiên hàng đầu là bảo toàn vốn. Nếu trading thì cũng chỉ với phần vốn nhỏ. Một số cổ phiếu khá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn tính bằng năm, nhưng yếu tố thị trường có thể khiến giá còn rẻ hơn nữa. Cơ hội ít rủi ro hơn là đu bám theo dòng tiền lớn thay vì chạy trước. Do đó nên chờ đợi các tín hiệu được phát đi một cách rõ ràng.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục có thanh khoản tăng và F1 lại có chênh lệch basis dương. Về lý thuyết thì chênh lệch này thể hiện quan điểm lạc quan về thị trường cơ sở, nhưng với dòng tiền quá kém thì không có xu hướng nào chắc chắn cả. VN30 dao động phần lớn thời gian trong biên độ 1116.xx – 1098.xx và cuối phiên có mở rộng xuống 1091.xx.

Setup Long thì khó vào vì basis bị thiệt, ngay cả khi VN30 phản ứng chính xác với 1098.xx lúc 11h. Điểm Short dễ hơn nhiều khi VN30 tạo đỉnh thứ hai không qua quanh 1116.xx trong khi F1 lại vượt cả 1121.xx. Đó là điểm stoploss tốt với kịch bản Short bị phủ định nếu VN30 vượt đỉnh.

Nói chung với cơ sở lúc này giao dịch còn khó hơn phái sinh. Các cơ hội intraday tương đối nhiều và khả năng linh hoạt của phái sinh giúp stoploss được ngay trong kịch bản sai. Thanh khoản trên phái sinh sẽ còn tăng trong những ngày tới.

VN30 chốt hôm nay tại 1097.72. Cản gần nhất ngày mai là 1098; 1105; 1112; 1116; 1124; 1128. Hỗ trợ 1091; 1087; 1083; 1080; 1073; 1071; 1065; 1057.

F1 duy trì basis dương cả ngày, nhưng dòng tiền quá yếu trên cơ sở là cái bẫy.

