Rớt mạnh nhất khu vực, chứng khoán Việt vẫn có cơ hội về 1.400 điểm cuối năm 2022?

So với các nước trong khu vực, hầu hết các thị trường đều ghi nhận chỉ số chứng khoán tăng trưởng âm so với đầu năm, ngoại trừ Indonesia và Singapore.

Chỉ số VN-Index gần như có mức giảm sâu nhất so với đầu năm là -25,0%, cùng với chỉ số Hang Seng và chỉ số TWSE.

Về định giá, chỉ số VN-Index hiện được định giá ở mức PE 12,3 lần (số liệu ngày 28/9/2022), thấp hơn 19,6% so với mức trung bình 10 năm là 15,3x, đó là một cơ hội hấp dẫn theo quan điểm của Chứng khoán ACBS.

Về tăng trưởng lợi nhuận, lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng ởmức 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ các lĩnh vực chính như ngân hàng, khu công nghiệp, cũng như sự phục hồi của tiêu dùng nội địa sau đại dịch.

So với các thị trường khác trong khu vực, mức tăng trưởng EPS năm 2022 của Việt Nam dự kiến sẽ phù hợp với mức bình quân khu vực. PE năm 2022 là 15,8 lần là giá trị hợp lý, cao hơn 3,3% so với trung bình 10 năm của Việt Nam và cao hơn 5,3% so với mức trung bình của khu vực.

ACBS đã điều chỉnh kỳ vọng cho quý cuối cùng của năm khi có thể thấy rõ rằng thị trường đang trong giai đoạn suy giảm tâm lý khi đối mặt với các sự kiện bên trong và bên ngoài. Mặc dù có vẻ như số liệu lạm phát có thể đã đạt đỉnh ở nhiều thị trường do giá một số mặt hàng chủ chốt đang giảm xuống, nhưng lo ngại lạm phát và các hành động tích cực của ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là cuối năm, gây áp lực lên tâm lý ngắn hạn.

"Thị trường sẽ bình thường hóa vào năm 2023 khi chúng tôi có thể kỳ vọng mức định giá sẽ trở lại mức lịch sử, tuy nhiên chúng tôi thấy thời gian còn lại của năm tiếp tục giao dịch quanh mức định giá kể từ khi thị trường chuyển sang tháng 4 khi tâm lý mờ nhạt", ACBS kỳ vọng.

Trong kịch bản cơ sở, công ty chứng khoán này duy trì triển vọng lợi nhuận đạt 19% vào cuối năm 2022, nhờ vào các lĩnh vực ngân hàng, vận tải, bất động sản và tiện ích.

Mặc dù giả định rằng thị trường sẽ khởi sắc trong 3 tháng cuối năm trên cơ sở thu nhập của các doanh nghiệp vẫn ổn định và môi trường vĩ mô có thể duy trì quỹ đạo hiện tại trong bối cảnh toàn cầu đang gặp khó khăn, sẽ là một thách thức để đạt được mức định giá bình quân 3 năm là 15,5 lần, khả năng chỉ số VN-Index sẽ giao dịch trong khoảng định giá được ghi nhận trong quý 2/2022 khi ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu được cảm nhận và các hành động chống tham nhũng được thực hiện trong nước đã đè nặng lên niềm tin của nhà đầu tư.

Điều này sẽ dẫn đến chỉ số VN-Index sẽ giao dịch ở mức 13,7 lần vào cuối năm (thấp hơn khoảng 1 độ lệch chuẩn so với mức trung bình 3 năm), dẫn đến chỉ số VN-Index sẽ khoảng 1.400 điểm vào cuối năm 2022.

Kịch bản lạc quan dựa trên việc nối lại các chuyến bay quốc tế trên toàn thế giới kết hợp với hiệu ứng tích cực từ gói tài chính và tiền tệ của Chính phủ Việt Nam và lợi nhuận doanh nghiệp vượt kỳ vọng của chúng tôi; tâm lý nhà đầu tư lạc quan vào cuối năm do các vấn đề toàn cầu và trong nước được giải quyết hoặc có dấu hiệu đáng kể cho thấy điều tồi tệ nhất đã qua. Dựa trên kịch bản đó, kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng và giả định rằng bội số thu nhập sẽ trở lại mức 15x, dẫn đến chỉ số Vn-Index đạt mức 1.500-1.600 điểm.

Cuối cùng, trong kịch bản bi quan, chúng ta nhận thấy sự bất ổn và sợ hãi tiếp tục bao trùm thị trường toàn cầu với lo ngại về lạm phát gia tăng, các Ngân hàng Trung ương sẽ phản ứng nhanh và mạnh như thế nào với áp lực lạm phát bằng cách tăng lãi suất và nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc sẽ kéo dài sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, hoặc các biến thể mới của COVID-19 đe dọa các hoạt động kinh tế.

Điều này sẽ dẫn đến lợi nhuận giảm so với kỳ vọng và định giá thịtrường giảm do sự thờ ơ cũng như thận trọng quan sát của các nhà đầu tư mới vào thị trường. Trong kịch bản này, chúng ta có thể thấy chỉ số Vn-Index sẽ gặp khó khăn để tăng điểm vào cuối năm và kết thúc giao dịch ở mức 12,5 lần lợi nhuận để đóng quanh mức 1.200 điểm.