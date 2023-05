Blog chứng khoán: Đầu cơ nóng trở lại, tiền thoát khỏi blue-chips

Dòng tiền lại đổ xô vào các cổ phiếu nhỏ, đẩy giá tăng rực rỡ hôm nay trong khi blue-chips “nằm bệt” và thanh khoản giảm mạnh. Có vẻ thị trường quay lại giai đoạn đầu cơ và bỏ mặc nhóm blue-chips. Đó là cơ hội để mua cổ phiếu cơ bản đỡ phải tranh nhau.

Thanh khoản khớp lệnh 2 sàn giảm 12% so với hôm qua nhưng vẫn duy trì trên mức 10k tỷ. Giao dịch giảm do nhóm blue-chips giảm thấy rõ, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng.

Các cổ phiếu dẫn dắt suy yếu khiến cơ hội cho VNI bứt phá giảm đi đáng kể. Tuy nhiên thị trường vẫn có lý do để níu giữ dòng tiền. Điều quan trọng nhất lúc này là duy trì thanh khoản ở mức tốt. Suốt từ đầu năm đến nay, đây là giai đoạn thanh khoản ổn định ở mức khá cao trên 10k tỷ kéo dài tới gần 4 tuần liên tục trên hai sàn, chưa tính thỏa thuận.

Dù mức thanh khoản này không thể tạo bùng nổ được nhưng cũng đang cho thấy thực sự có dòng tiền quay trở lại thị trường. Từ chỗ giao dịch bình quân 7-8k tỷ tăng lên 13-15k tỷ là thị trường đạt đỉnh vào điều chỉnh ngắn, thanh khoản tụt trở lại mức cũ, hiện tại giao dịch ổn định quanh 10k tỷ và cổ phiếu phân hóa.

Với mặt bằng lãi suất xuống thấp, các kỳ đáo hạn tiết kiệm tháng 6, tháng 7 khả năng cao sẽ lựa chọn đích đến mới thay vì tiếp tục gửi. Hiệu ứng của nới lỏng tiền tệ và lãi suất thấp cần có thời gian để phản ánh rõ nét vào thị trường tài sản nói chung và chứng khoán nói riêng, nhưng chắc chắn một điều là chu kỳ mới đã được khởi động. Một chu kỳ bull-bear đã kết thúc với cả lãi suất lẫn chứng khoán, bất động sản hay trái phiếu doanh nghiệp. Dĩ nhiên thời gian chuyển tiếp ngắn dài khác nhau, nhưng về mặt xu hướng là không đảo ngược.

Thị trường hiện vẫn còn thiếu những tín hiệu chạm đáy của lợi nhuận doanh nghiệp và vĩ mô cũng vậy. Do đó có thể thông tin quý 2 tích cực thì càng tốt, mà xấu cũng không phải là tệ. Điều cần thấy là sự cải thiện hoặc bằng chứng rõ ràng về những gì xấu nhất đã xảy ra.

Giai đoạn thị trường tạo đáy chuyển tiếp thường không rõ ràng và kéo dài. Thị trường rất khó để tăng mạnh trong ngắn hạn nhưng cũng không đủ xấu để giảm nhiều, trừ kịch bản xác suất rất thấp là Mỹ vỡ nợ dẫn đến khủng hoảng niềm tin. Vì vậy chiến lược hợp lý là tích lũy cổ phiếu chậm rãi cho tầm nhìn dài hạn. Hiện cổ phiếu cơ bản đang yếu hơn đáng kể so với cổ phiếu đầu cơ là do không có dòng tiền mạnh và nóng hoạt động nhiều. Đó chính là lợi thế để mua được giá tốt mà không cần tranh giành. Đầu cơ chỉ nên xem là một dạng vận động giãn gân cốt và lấy cảm giác, chơi cũng được mà không cũng chẳng sao, tùy vào khả năng linh hoạt cũng như chấp nhận rủi ro.

Do giao dịch quá kém ở nhóm blue-chips nên VN30 hôm nay đi ngang với biên độ rất hẹp và không có setup chuẩn nên không thể giao dịch phái sinh được. Dòng tiền đang co hẹp trong rổ này và có khả năng tiếp tục giảm nữa các phiên tới. Hi vọng rằng sẽ có những nhịp mở biên độ nhờ tác động trụ. Chiến lược là Long/Short linh hoạt.

VN30 chốt hôm nay tại 1060.81, ngay tại một mốc. Cản kế tiếp phiên tới là 1066; 1072; 1077; 1084; 1087. Hỗ trợ 1057; 1051; 1045; 1039; 1032.

Nay không có setup nào để giao dịch với F1.

