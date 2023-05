Diamond Properties bị bán giải chấp hơn 92.000 cổ phiếu NVL

Công ty Cổ phần Diamond Properties báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE).

Theo đó, CTCP Diamond Properties bị bán giải chấp 92.802 cổ phiếu NVL từ ngày 19/5 - 23/5. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này tại NVL giảm về 10,35% vốn điều lệ, tương ứng hơn 202 triệu cổ phiếu.

Trước đó, CTCP Diamond Properties đăng ký bán hơn 18,4 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ, nghĩa vụ khác từ ngày 8/5 đến ngày 8/6 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Một tổ chức khác có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT là NovaGroup, sau khi vừa bán 12 triệu cổ phiếu, NovaGroup tiếp tục muốn bán thêm 69,6 triệu cổ phiếu NVL nhằm cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu các khoản nợ.



Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10/5 – 8/6, bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Nếu thành công, NovaGroup sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 24,896% vốn điều lệ công ty, tương đương hơn 485 triệu cổ phiếu.

Tạm chiếu theo mức giá kết phiên 25/5 của NVL (13.200 đồng/cp), ước tính NovaGroup và Diamond Properties sẽ thu về tổng cộng 1.156 tỷ đồng nếu bán hết lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2023, NVL ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 604 tỷ đồng - giảm 69% so với cùng kỳ năm 2022 (1.965 tỷ đồng). Sau trừ các khoản chi phí, Novaland báo lỗ sau thuế hơn 410 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 1.046 tỷ đồng, giảm 139,2% là do doanh thu giảm so với cùng kỳ và công ty có gần 12.520 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.