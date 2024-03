Blog chứng khoán: Liệu có phải “bull-trap”?

Thị trường bất ngờ “phát quà” cho các nhà đầu tư bắt đáy với phiên tăng bùng nổ hôm qua. Áp lực bán ngắn hạn tăng vọt phiên này đẩy thanh khoản 2 sàn lên trên 30,2k tỷ chưa kể thỏa thuận. Rất nhiều cổ phiếu quay đầu đỏ hoặc chịu sức ép lùi giá ở vùng cao.

Giao dịch hôm nay thực ra không tệ, cổ phiếu vẫn mạnh hơn chỉ số và dòng tiền phân hóa. Một nhóm bị xả rất lớn, tiêu biểu như ngân hàng, và giá giảm sâu. Ngược lại, số khác có thanh khoản cao và giá vẫn tăng tốt. Duy có nhóm blue-chips nhìn chung là yếu, kéo tụt các chỉ số đúng lúc quay lại vùng đỉnh cũ.

Nhìn từ góc độ VNI hay VN30 thì tình thế chưa rõ ràng có vượt lên đỉnh cao mới được hay không. VNI tăng trước giảm sau khi chưa thoát ra khỏi biên độ vùng đỉnh cũ, còn VN30 thậm chí tạo đỉnh sau thấp hơn. Thiếu sức mạnh của nhóm ngân hàng và nhiều trụ khác, trong khi chỉ VIC, GAS gắng sức đỡ thì các chỉ số rất khó bứt phá. Cũng phải lưu ý rằng dù hôm qua thị trường tăng tốt nhưng đa phần blue-chips chỉ là hồi giá bình thường sau khi đã có đỉnh cao.

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tốt hơn nhưng cũng không đồng đều. Quan trọng là dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các nhóm này và cổ phiếu nhận được lực mua mạnh vẫn có hiệu quả tăng giá. Vì vậy có lẽ không cần quan tâm lắm đến chỉ số, lúc này nên xem cổ mình nắm giữ bị xả như thế nào, tiền vào đỡ ra sao mà quyết định. Tuy nhiên cũng phải lưu ý nếu chỉ số bị ép quá mạnh thì tâm lý chung sẽ xấu đi và các mã đầu cơ nhỏ rất dễ xoay chiều bất thình lình.

Diễn biến phân hóa và cổ phiếu mạnh hơn chỉ số lúc này khá giống với hồi tháng 8, tháng 9 năm ngoái. Cũng những nhịp ép blue-chips khiến chỉ số giảm, thanh khoản bắt đáy bùng nổ và thị trường lại phục hồi tiếp, nhưng sau đó tiền mắc lại quá nhiều và cuối cùng thì suy yếu. Nói chung không có giai đoạn nào thị trường lặp lại giống hệt, nhưng chừng nào quy mô thanh khoản lớn như vậy mà không tạo được hiệu quả tăng giá tương xứng thì nên thận trọng. Tiền dù lớn đến đâu cũng không bằng được khối lượng cổ phiếu.

Hôm nay SBV hút thêm 15k tỷ nữa và là phiên thứ 4 hút về ở quy mô này. Số lượng ngân hàng tham gia đã giảm khá nhanh, từ 18 trong ngày đầu tiên xuống còn 11 hôm nay. Lần trước SBV cũng hút 3 ngày liên tục ở mức 10k tỷ nhưng tỷ giá chưa xuống nên đã vọt lên 20k tỷ sau đó. Hôm nay đô tự do có tín hiệu giảm nhưng đô ngân hàng thì vẫn đang tăng, VCB nay bán ra 24.870, tăng 50 đồng so với hôm qua, hôm đầu tuần là 24.790. Nói chung ảnh hưởng tâm lý của đợt hút tiền này không mạnh bằng lần trước, nhưng tình thế hiện tại cũng không phải là thuận lợi sau một đợt tăng đã kéo dài. Chỉ là dòng tiền vào thị trường vẫn mạnh mẽ nên cung cầu vẫn còn giằng co được trong từng phiên.

Thị trường phái sinh hôm nay dao động hẹp cả buổi sáng vì VN30 bị kiềm chế ở các trụ rất rõ, chỉ có VHM, VIC, GAS là nổi lên đỡ. Đến chiều thì blue-chips kém hẳn. VN30 có vùng mở biên độ từ 1270.xx xuống 1261.xx. Đó là đoạn Short an toàn nhất. Có thể thấy lúc gần 1h30 khi VN30 còn chưa thủng 1270.xx thì F1 đã đảo basis âm trước.

F1 bị Short mạnh trước khi VN30 lao xuống.

Thanh khoản hôm nay tăng trở lại mức cao nhưng cổ phiếu đảo chiều hoặc bị ép giá khá nhiều. Đó là tín hiệu của chốt lời T+ sau khi 2 phiên trước tăng tốt. Thị trường gần đây hay có kiểu găm hàng lại qua ngày T2 nhưng xả ngày T3. Hiện không rõ thị trường có đủ lực để tăng tiếp hay không, cổ phiếu vẫn có nhiều mã tốt, nhưng VN30 thì khó khăn. Chiến lược là canh Short.

VN30 chốt hôm nay tại 1260.32. Cản gần nhất phiên ngày mai là 1261; 1269; 1276; 1283; 1291. Hỗ trợ 1256; 1250; 1242; 1234; 1225.

