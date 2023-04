Blog chứng khoán: Nghỉ cho nhẹ đầu

Thị trường đã mở biên độ giảm hôm nay, có vẻ tâm lý nghỉ ngơi trước lễ lại lớn hơn nhu cầu tích lũy đón sóng sau kỳ nghỉ. Hôm nay áp lực bán tăng thấy rõ, một phần do hoạt động giao dịch của các quỹ, một phần từ nhu cầu giảm vị thế tránh khoảng thời gian trống dài. Dù là gì thì vẫn tạo mức lỗ gia tăng cho các vị thế ngắn hạn.

Yếu tố kết quả kinh doanh quý 1 đã không còn hiệu lực, đúng hơn là tác động xấu nhiều hơn tốt. Biên độ tăng ở cổ phiếu có tuổi thọ quá ngắn do giao dịch chủ yếu là lướt sóng rất nhanh.

Có thể thấy rõ hiệu ứng giao dịch nhanh này không đủ để phản ánh lên chỉ báo thống kê về xác suất lợi nhuận ngắn hạn. Cổ phiếu mua T+ về tài khoản hầu như không có lãi hoặc lỗ. Vì vậy mua mới để lướt sóng sẽ phải đối diện với hai rủi ro cơ bản: Một là khó biết được đà tăng còn đến lúc hàng về để chốt như dự tính hay không. Hai là không có gì đảm bảo sẽ chọn một lần đúng ngay cổ phiếu mạnh. Chỉ cần quan sát tỷ lệ phân bổ vốn hàng ngày ở nhóm cổ phiếu tăng và giảm là có thể thấy tiền luôn bị đọng nhiều hơn ở phía giảm.

Các thống kê có thể thể hiện các nhịp tăng sau kỳ nghỉ Lễ 30/4, nhưng loại thống kê như vậy không có ý nghĩa đảm bảo một xác suất cao hơn bình thường. Thị trường chứng khoán phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác và các xác suất của kiểu thống kê này mang tính ngẫu nhiên cao. Trong một xu thế tăng dài hạn thì hầu như các tháng đều tăng, nhưng trong giai đoạn giá xuống thống kê lại không còn đúng nữa. Thị trường hiện tại là đi ngang tích lũy tạo đáy rộng, không có đủ cả nguồn lực tiền lẫn thông tin để hình thành sóng tăng mới. Giai đoạn như vậy cần đặt sự thận trọng lên hàng đầu, mục tiêu là tránh rủi ro chứ không phải cố kiếm lợi nhuận.

Thị trường liên tục xuất hiện các thông tin hỗ trợ từ chính sách nhưng không thể tăng được, vì trong ngắn hạn, dòng tiền mới là yếu tố quyết định. Trong dài hạn nhiều tháng, nhiều quý tới thì yếu tố hỗ trợ đó sẽ dần phản ánh tích cực, nhưng với các giao dịch ngắn hạn, đó là khoảng thời gian quá dài. Điểm tựa thông tin đó chỉ phù hợp với chiến lược đầu tư dài hạn hoặc có rất nhiều tiền để giải ngân dần. Đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ chơi vài lệnh là hết tiền thì không cần phải “dẫn dắt” xu hướng làm gì, đó là nhiệm vụ của các tay chơi lớn.

Nhìn vào diễn biến của các cổ phiếu lớn thì các dòng tiền lớn đã không ủng hộ xu hướng tăng vừa qua. Blue-chips hầu như không có nhịp tăng nào ra hồn, chủ yếu là giảm và gây thua lỗ, tức là nhóm này bị rút vốn đi. Dòng tiền nóng chủ yếu đánh ở các mã nhỏ, hàng đầu cơ tức là chỉ chụp giật mang tính thời điểm, thậm chí doanh nghiệp lỗ, lợi nhuận bé tí giá cổ phiếu vẫn tăng ác. Khi trào lưu này kết thúc thì giá giảm trở lại là bình thường, lúc tăng không lý giải được từ góc độ cơ bản thì lúc giảm cũng chẳng có gì là khó hiểu.

Vẫn giữ quan điểm thị trường này khó chơi trong ngắn hạn, nên nghỉ, làm bài tập về nhà để lên sẵn danh mục chờ đợi điểm mua tốt trong tương lai. Đầu tư chứng khoán không nhất thiết phải quay cuồng liên tục hàng ngày với bảng điện. Giữ tiền không phải là để “chim lợn” mà là để tránh những rủi ro không kiểm soát được trong chiến lược đầu tư của từng người. Trên thị trường luôn có những người giỏi hơn người khác và kiếm được tiền trong mọi hoàn cảnh, nhưng đó là chuyện của họ. Việc của mình là bảo toàn tiền và sinh lời theo thời gian, vì cuộc chơi không mang tính ăn thua một thời điểm.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục duy trì mức chiết khấu rộng, là rào cản chính cho chiến lược Short. VN30 ngay từ sáng đã tăng không qua được cản đầu tiên ở 1050.xx là một tín hiệu yếu. Khoảng biên độ rộng nhất trong các ngưỡng dự kiến hôm qua là 1050.xx tới 1041.xx. VN30 liên tục va chạm vào 1050.xx và không qua được trong nửa đầu phiên sáng nhưng basis âm gần 6 điểm. Vì vậy nếu Short thì sẽ có khả năng VN30 sẽ tìm xuống 1041.xx nhưng F1 không giảm bao nhiêu. Do đó cần quan sát đặc biệt tín hiệu của basis. Nếu basis co lại còn một nửa mức bình quân (khoảng -3 điểm) thì phải đóng vị thế. May mắn là hôm nay basis duy trì ổn định.

Áp lực giao dịch của các quỹ có thể tạo thêm sức ép trong những phiên tới. Kịch bản giảm tiếp là cao hơn. Chiến lược vẫn là ưu tiên Short và stoploss theo basis bình quân. Nếu Long ngược thì phải quan sát trụ và Long ngắn, stoploss chặt.

VN30 chốt hôm nay tại 1037.04, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 1041; 1046; 1052; 1055; 1066. Hỗ trợ 1034; 1025; 1020; 1014; 1006; 995.

Basis F1 duy trì ổn định trong chiều giảm của VN30 là tín hiệu rõ nhất của xu hướng giảm.

