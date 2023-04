Xả mạnh trước kỳ nghỉ, cổ phiếu chứng khoán rớt thảm

Thanh khoản hai sàn chiều nay tăng vọt 55% so với buổi sáng, nhưng cổ phiếu giảm giá la liệt. Riêng ở HoSE số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp đôi số tăng. Tuy VN-Index đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,63% nhưng một phần ba số mã trong chỉ số giảm hơn 1% giá trị.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán hôm nay chứng kiến màn quay đầu sốc. Hàng loạt mã đảo chiều từ tăng thành giảm mạnh, thậm chí AGR, ORS, VDS, CTS đóng cửa mức sàn. Cổ phiếu chứng khoán vốn được kỳ vọng lớn tuần trước khi những đồn thổi về hệ thống KRX sắp hoạt động cũng như báo cáo lợi nhuận có lãi trong quý 1/2023.

Thanh khoản lớn xuất hiện ở hàng loạt cổ phiếu nhóm chứng khoán và giá thì tăng trước giảm sau. SSI bốc hơi 2,76% chỉ trong phiên và đóng cửa giảm 1,86% so với tham chiếu, thanh khoản 398,2 tỷ đồng đứng thứ 2 thị trường. VIX bốc hơi 4,98% so với giá đỉnh lúc đầu phiên, đóng cửa giảm 2,74% so với tham chiếu, giao dịch 113,8 tỷ đồng. VND lỗ trong phiên 3,31% và chốt giảm 2,34% so với hôm qua, thanh khoản 199,3 tỷ. VCI tạo bull-trap tới 5,06% trong phiên, đóng cửa giảm 3,69%, giao dịch 189,7 tỷ đồng. HCM tụt trong phiên 3,72%, chốt giảm 2,96%, thanh khoản 172,5 tỷ. FTS giảm trong phiên 5,89%, giảm so với tham chiếu 5,39%, giao dịch 122,2 tỷ đồng… Đó là các cổ phiếu nhóm chứng khoán thanh khoản khủng nhất thị trường, thể hiện áp lực bán rõ nhất.

Cả phiên chiều nay VN-Index lao dốc liên tục, dù chỉ số chốt ngày giảm khá nhẹ 0,63% nhưng cổ phiếu thì giảm sâu hơn. Nguyên nhân là vẫn còn một vài trụ nâng đỡ. HPG tăng 1,94%, VCB tăng 0,46%. VN30-Index giảm nặng hơn, -0,87% với độ rộng chỉ còn 2 mã tăng và 27 mã giảm. Tới 17 mã trong số này giảm trên 1%, dẫn đầu là MSN giảm 2,73%, NVL giảm 2,14%, HDB giảm 2,13%, STB giảm 1,96%.

Thống kê cũng cho thấy riêng trong rổ VN30, tới một nửa (15 mã) tạo bull-trap với biên độ từ 2% trở lên chỉ từ sáng qua chiều. Cá biệt như NVL, MSN, PDR, POW, STB biến động giảm 3%-4%. Mở rộng ra cả sàn HoSE, có 140 cổ phiếu giảm so với giá tốt nhất đầu phiên từ 2% trở lên, gần 100 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Nói cách khác, đại đa số cổ phiếu hôm nay biến động rất mạnh theo hướng tăng trước giảm sau.

Nhóm cổ phiếu tài chính rơi thảm hôm nay.

Độ rộng khá cân bằng thời điểm cuối phiên sáng nhưng biến đổi rất nhanh. VN-Index lao dốc không hẳn do các cổ phiếu trụ kéo xuống mà đúng hơn là do số đông cổ phiếu giảm tạo áp lực, các blue-chips rơi ít hơn phần nào hãm đà trượt dốc. Tuy độ rộng trong nhóm VN30 rất hẹp, nhưng các trụ như BID, VIC, VHM vẫn giảm nhẹ.

Điểm nhấn là thanh khoản buổi chiều đã tăng mạnh 55% so với buổi sáng trên hai sàn, đạt gần 5.755 tỷ đồng. Riêng HoSE tăng giao dịch 47% đạt 4.987 tỷ đồng. Rất tiếc thanh khoản tăng mạnh lại là do nhà đầu tư bán tống bán tháo cổ phiếu đi.

Trong gần 120 cổ phiếu đi ngược chiều VN-Index, vẫn có một số thanh khoản rất tốt, ngấp nghé trăm tỷ đồng trở lên như HPG, HAH, SBT, KBC, HAG, HSG, DGC. Dù vậy tổng thể thì cổ phiếu thanh khoản càng lớn càng có nguy cơ giảm giá. HoSE có 23 mã đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì chỉ 6 mã đóng cửa trên tham chiếu mà thôi.

Khối ngoại không phải là lý do thị trường chịu sức ép tăng lên. Buổi chiều khối này chỉ xả thêm 620 tỷ đồng trên HoSE nhưng cũng mua vào 546,6 tỷ đồng, tức là bán ròng không đáng kể 73,4 tỷ. Tính chung cả ngày HoSE bị rút ròng 139,7 tỷ đồng. Tổng giá trị bán của khối ngoại chỉ chiếm 9,7% tổng giao dịch sàn này.