Blog chứng khoán: Rủi ro tăng cao, đồng pha với thế giới

Sau nhiều ngày dập dình đi ngang biên độ hẹp, hôm nay lực bán tăng vọt đột ngột. Thị trường đã không đủ lực đột phá nhất là thời điểm rất dễ đồng pha tạo đỉnh với thế giới.



Cửa giảm hôm nay rất cao nên chiến lược là Short. Chỉ có điều mức giảm thì hơi bất ngờ. Đầu phiên VN30 nhảy tăng vượt 1.200, cản phía trên là 1201. VNI cũng va vào 1190.xx (tới 1191.9), tạo thành điểm hội tụ. Short 1199 sau khi VN30 vòng xuống và VNI rơi lại 1190.xx.

Khi VN30 thủng 1196 thì phía dưới là khoảng trống khá rộng, tối thiểu là 1190. Khoảng 10h30 VN30 tới 1190.xx và nảy lên, cover 1194.

F1 bất ngờ có một đợt co basis cực nhanh, chuyển sang âm dù VN30 còn chưa thủng 1190. Đến khi VN30 thủng 1190 thì basis đã gần 9 điểm, không Short kịp. Tuy nhiên khi VN30 dập dình không hồi qua được 1183, basis dương trở lại, Short 1184.7 vì nếu VN30 không qua được 1183.xx thì phía dưới cũng rất rộng. Ngưỡng 1178 khá mỏng và cứng hơn là 1172, 1167 rồi 1160. VN30 xuyên ngọt 1178, chưa tới 1172 thì F1 đã tới 1167, cover luôn 1167 vì cũng sắp hết phiên sáng.

Hệ thống sau đó nghẽn. Vn30 xuống sâu nhất 1164.xx và VNI chạm đúng 1160. Ngưỡng 1160 rất cứng và có thể Long được, nhưng hệ thống quá tệ nên bỏ qua.

Cú sập mạnh hôm nay cho thấy có lực bán lớn ở blue-chips.

Thị trường cơ sở hôm nay giảm là hợp lý. Mức giảm gây bất ngờ vì cộng hưởng nhiều yếu tố, trong đó có hiện tượng bán mạnh tại blue-chips như dự kiến hôm qua, cộng với futures Mỹ giảm rất sâu. Lực bán mạnh đến mức nghẽn hệ thống. Nửa sau phiên chiều chứng khoán quốc tế hồi lại và thị trường cũng đi lên nhẹ. Hệ thống nghẽn nên có thể mức hồi không được rõ ràng.

Rủi ro vẫn đang rất cao dù thị trường trong nước hồi theo thế giới. Biến động quốc tế vẫn không rõ ràng, các thị trường có nguy cơ tạo đỉnh rất cao và rơi vào nhịp điều chỉnh. Thị trường trong nước cũng vậy, khi lực cầu không thể kéo vượt đỉnh được và hôm nay giảm mạnh cũng sẽ tạo sự phân kỳ ngày càng xấu ở chỉ số lẫn cổ phiếu. Các cổ phiếu đã tạo đỉnh sau thấp hơn rất nhiều. Ngay cả VN30 vẫn chưa thực sự vượt đỉnh được dù mấy phiên rồi còn đóng cửa cao hơn đỉnh tháng 1.

Về mặt kỹ thuật thị trường vẫn đang xấu dần đi. Nếu coi mấy phiên giằng co vừa rồi là rung lắc tại đỉnh để vượt đỉnh thì e hơi sớm. Rung lắc mãi mà hàng bán vẫn cả đống như hôm nay thì chưa chắc đã là rung lắc, mà có khi là phân phối. Thị trường sẽ sớm có câu trả lời vì không tăng được khắc phải giảm, nhất là khi có nguy cơ đồng pha với thế giới.

Hiện tượng nghẽn lệnh hôm nay cũng cho thấy rủi ro hệ thống đang tăng. Hồi tháng 12 hệ thống nghẽn liên tục buổi chiều nhưng không gây khó chịu vì lúc đó ai cũng hưởng lợi, nhàn nhã cưỡi sóng tăng. Giờ là lúc hiệu ứng ngược. Vì vậy điều quan trọng nhất là sửa để hệ thống chạy bình thường. Đó là ưu tiên hàng đầu, còn giải pháp nào cũng có hạn chế của nó. Các tác động của thay đổi, ví dụ nâng lô lên 1k thì cũng là một phần của thị trường, nhà đầu tư tự điều chỉnh được. Còn như hệ thống nghẽn, kẹt lệnh thì việc đúng sai lại không còn là do nhà đầu tư nữa, mà là do hệ thống. Trong đầu tư, thua lỗ là bình thường, nhưng ít nhất còn là do quyết định sai chứ không phải do hệ thống giao dịch.

VN30 chốt hôm nay tại 1174,29 điểm. Cản gần nhất 1179; 1184; 1187; 1190. Hỗ trợ 1169; 1165; 1160; 1157; 1154; 1149-1148. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.

