Blog chứng khoán: Sóng gió đang dần qua, phái sinh thu hẹp chênh lệch

Điểm nhấn hôm nay là đợt phục hồi buổi chiều. Dù dấu ấn điểm số vẫn phụ thuộc nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng ít nhất sức lan tỏa cũng khá rộng rãi và độ rộng duy trì cân bằng. Một số cổ phiếu có thể cover lại, số khác vẫn có khả năng điều chỉnh thêm, nhưng sự cân bằng lúc này là tín hiệu tốt.

Nhịp điều chỉnh hiện tại là một phép thử, cả về tâm lý lẫn dòng tiền. Lượng bắt đáy có lời là khá lớn, áp lực chốt lời từ quan điểm ngắn hạn như thế nào? Thị trường chưa chắc chắn về khả năng tạo đáy, khi lùi lại thì dòng tiền còn thận trọng đứng ngoài sẽ hành động ra sao?

Về mặt dao động giá, điểm tích cực là hầu hết các phiên biên độ không quá lớn như chờ đợi. Lẽ ra cường độ rung lắc đã mạnh hơn, nếu giả định rằng tâm lý vẫn còn bất ổn, những ai bắt trúng đáy sẽ giao dịch nhanh hơn. Vì thế mức điều chỉnh chậm là một tín hiệu phủ định.

Về mặt thanh khoản, dòng tiền chung đang yếu, hoặc ít nhất là chưa sẵn sàng mua quyết liệt, nên ở những nhịp giảm sâu chờ đợi thanh khoản sẽ tăng và ngược lại. Tuy nhiên thanh khoản vẫn duy trì rất thấp (trừ đi các giao dịch cá biệt của NVL và PDR), nghĩa là cung cầu vẫn còn khoảng cách khá xa.

Do vậy kịch bản khả dĩ là thị trường đi vào giai đoạn trầm lắng, thanh khoản trung bình ở mức thấp, dao động trung bình giảm. Hiện các thông tin xấu nhất thị trường cũng đã biết, chỉ hi vọng không có thêm cú sốc nào mới bất ngờ. Căng thẳng thanh khoản trong tháng cuối năm vẫn sẽ xảy ra, nhưng quan trọng hơn là tỷ giá đang hạ nhiệt, chứ không phải lãi suất ngắn hạn. FED sẽ quyết định bước tăng lãi suất mới vào trung tuần tháng 12, nhưng quan trọng hơn là số liệu lạm phát tháng 11. Nếu sự mềm mỏng và bước tăng lãi suất chậm lại được xác nhận, đó có thể là cú hích tốt cho thị trường chứng khoán.

Hiện rủi ro trên thị trường đã giảm bớt và có nhiều cổ phiếu bắt đầu tách khỏi ảnh hưởng chung mang tính kỹ thuật của các đợt bán tháo. Lúc này nên bỏ qua chỉ số, quan tâm kỹ đến cung cầu của cổ phiếu trong danh mục quan tâm. Khả năng rất cao nhiều mã đã tạo đáy, bất chấp chỉ số có thể dao động thêm do ảnh hưởng từ trụ. Vì vậy có thể tích lũy chọn lọc, chọn giá mua tốt và chia nhiều lần mua với tỷ trọng tổng thể không quá 50%, kết hợp với trading trên khối lượng có sẵn. Thời điểm để tăng tỷ trọng danh mục vẫn chưa tới.

Thị trường phái sinh hôm nay phát tín hiệu tích cực khá sớm khi co basis bất chấp VN30 có 30 phút đầu tiên giảm. Chỉ số cơ sở phản ứng rất tốt với hỗ trợ 926.xx còn F1 phản ứng quanh 919.xx. Về cơ bản khoảng chênh lệch giữa các mốc đó là phần premium trong kịch bản canh Long và điểm stoploss sẽ là khi VN30 thủng các mốc này. Lý do là nếu basis đã hẹp lại tức là các tay chơi phái sinh đánh giá rủi ro giảm xuống, nên khi VN30 giảm F1 sẽ có xu hướng tự co basis lại, còn chiều tăng khi tâm lý đã mạnh hơn thì F1 sẽ có xu hướng phản ứng nhanh hơn. VN30 hôm nay dao động trong biên độ 926.xx tới 940.xx và có tới 3 lần test 926.xx. Tuy phần bù ngày càng hẹp về cuối phiên nhưng vẫn là các setup tốt.

F1 cuối ngày đã co basis lại còn -1.9, F1 là -6.8, hẹp lại rất nhiều so với các phiên đầu tuần. Đây là tín hiệu khá thú vị và hợp lý, nếu giả định rằng thị trường đánh giá cao rủi ro điều chỉnh ngắn hạn hồi đầu tuần và giảm dần kỳ vọng đó đến lúc này. Tuy vậy với dòng tiền còn yếu, kịch bản khả dĩ là thị trường chỉ dao động đi ngang hẹp. Do đó phái sinh không nên bám chặt vào một phía, mà nên Long/Short linh hoạt.

VN30 chốt hôm nay tại 940.76, ngay tại một mốc. Cản gần nhất ngày mai là 946; 952; 958; 962; 971; 982. Hỗ trợ 931; 926; 919; 911.

F1 co basis ngay từ đầu và càng về cuối càng hẹp lại.

