Cổ phiếu blue-chips phục hồi, VN-Index đảo chiều xanh

Thanh khoản đã nhích lên trong phiên chiều nay, chủ yếu là nhờ bên mua nâng giá lên. Diễn biến tích cực đó cũng tạo sức lan tỏa khá tốt và đến giây cuối cùng trong đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã về tới tham chiếu và đợt ATC các cổ phiếu tài chính mạnh thêm, đủ kéo nhẹ chỉ số vượt mức này 1,71 điểm.

Diễn biến đáng chú ý nhất buổi chiều là nhịp phục hồi của các cổ phiếu blue-chips. VN30-Index kết phiên tăng nhẹ 0,22%, không đáng kể, nhưng so với mức giảm 0,81% cuối phiên sáng là một nỗ lực đáng ghi nhận. Độ rộng từ chỗ 11 mã tăng/18 mã giảm cũng đảo chiều thành 18 mã tăng/9 mã giảm.

Có 21/30 mã của rổ VN30 tăng giá so với phiên sáng, dù không phải tất cả đều đủ mạnh đển vượt tham chiếu. Tuy nhiên số lùi giá lại chỉ duy nhất GAS và KDH, cùng 6 mã khác đứng im. Tới 13 mã trong số tăng giá chiều nay đạt mức tăng trên 1% so với thời điểm chốt phiên sáng. Nói cách khác, mặt bằng giá cổ phiếu blue-chips đã cải thiện rất nhiều.

Nhóm tài chính bao gồm ngân hàng, chứng khoán diễn biến rất tích cực. BID tăng so với buổi sáng tới 3,12% và đóng cửa trên tham chiếu 1,6%; STB tăng thêm 4,6% và chốt tăng 4% so với tham chiếu; CTG tăng 2,29%, chốt tăng 0,82%. SSI tăng 3,22%, đóng cửa tăng 1,27% so với tham chiếu... Nhóm chứng khoán xuất hiện APS, VIX, APG kịch trần, HCM tăng 5,93%, SHS tăng 4,41%, FTS tăng 3,61%. Cổ phiếu ngân hàng ngoài các mã nói trên, có thêm LPB tăng 1,73%, ACB tăng 1,69%, OCB tăng 1,35%, HDB tăng 1,02%.

Nhóm thép vốn đã mạnh từ sáng, chiều nay càng mạnh hơn. HPG vươn lên thành cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường (phiên sáng đứng sau MWG) và giá tăng thêm 2,87% so với buổi sáng, chốt phiên tăng chung cuộc 3,99%. HSG vẫn kịch trần, NKG tăng 6,78%, TVN tăng 2,22%, POM tăng 3,73%, TLH tăng 3,7%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng nhiều mã tăng rất tốt.

Đà tăng giá có thể nhìn thấy ở độ rộng của VN-Index, khi chiều nay đã có 218 mã tăng/214 mã giảm, tích cực hơn phiên sáng (159 mã tăng/231 mã giảm). Điểm tốt hơn là số rất lớn cổ phiếu phục hồi giá so với mức đáy buổi sáng hoặc đầu phiên chiều. Thống kê ở HoSE, có 228/369 cổ phiếu xuất hiện giao dịch, đạt mức phục hồi với biên độ trên 2% kể từ giá thấp nhất, tương đương tỷ lệ 62%. Nếu tính từ mức phục hồi trên 1% thì tỷ lệ khoảng 74%.

Việc giá đảo chiều phục hồi, bất kết là có vượt được tham chiếu hay không, đều thể hiện lực cầu bắt đáy xuất hiện. Chiều nay thanh khoản hai sàn tăng khoảng 26% so với phiên sáng, đạt 4.252 tỷ đồng. Riêng HoSE giao dịch tăng 27%, đạt gần 3.899 tỷ đồng. Về mặt con số tuyệt đối thì đây là mức giao dịch khá nhỏ, nhưng trong bối cảnh thị trường lúc này còn là biểu hiện của lực bán suy yếu. Nếu lượng hàng ngắn hạn xả nhiều hôm nay thì giá có thể đã không phục hồi nổi.

HoSE hôm nay có 18 cổ phiếu đạt thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì chỉ có 4 mã giảm giá là MWG giảm 6,91% thanh khoản 297,2 tỷ đồng, DGC giảm 1,92% giao dịch 166,4 tỷ, VND giảm 0,47% giao dịch 154,6 tỷ, FRT giảm 6,92% giao dịch 114,8 tỷ. Toàn bộ 14 cổ phiếu còn lại đều tăng giá.

Loạt cổ phiếu giảm sàn hôm nay có 17 mã, ngoài NVL, PDR, HPX đã “quen mặt” còn có thêm MWG, FRT, KHG, DGW, PET. Ngoài ra nhiều cổ phiếu giảm sâu trên 3% với thanh khoản lớn vượt 50 tỷ đồng có thể kể tới PVD, MSN, KDH.

Khối ngoại chiều nay giải ngân tốt hơn, tăng mua trên HoSE tới 1.023,1 tỷ đồng và chỉ bán thêm 796,5 tỷ đồng. Nhờ đó vị thế ròng cả ngày đạt +290 tỷ đồng. VNM được mua ròng 71,7 tỷ là đáng kể nhất cùng với chứng chỉ quỹ FUEVFVND +81,8 tỷ. Ngoài ra nhóm BID, GMD, NLG được mua ròng trên 20 tỷ đồng. Phía bán, cổ phiếu đáng kể nhất là GAS -19,9 tỷ cùng chứng chỉ quỹ FUESSV50 -26 tỷ đồng.