Cảnh báo 16 website giả mạo công ty chứng khoán nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn thư phản ánh các hoạt động giao dịch chứng khoán trên không gian mạng có dấu hiệu giả mạo website các công ty chứng khoán để giao dịch chứng khoán.

Phát hiện nhiều cá nhân nhận được đường dẫn website, app giao dịch sử dụng công cụ truyền thông, báo chí quảng bá cho các sản phẩm, dịch vụ của các đối tượng trên mạng xã hội (chưa xác định được nhân thân) để giao dịch mua bán chứng khoán mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt tiền.

Việc huy động vốn này được thực hiện dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, có dấu hiệu hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán mà không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, quản lý, giám sát theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích của mình.

Phương thức hoạt động là các đối tượng hướng dẫn, đề nghị cá nhân truy cập vào các đường link lừa đảo để thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhiều Ngân hàng. Sau khi cá nhân truy cập vào đường link sẽ mở ra giao diện giống với giao diện của tổ chức, các công ty chứng khoán để mua bán các mã chứng khoán.

Sau khi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng chỉ định, nhà đầu tư không rút được tiền từ tài khoản đã đăng kí trên giao diện giao dịch chứng khoán giả mạo và bị mất tiền. Các đường link đã được các đối tượng phát tán trên địa bàn TP Hà Nội gồm:

http://www.zh7.com/rk/vip45;



2. DKtrade.com;



3. http://af968501.xyz/00BBJPBF;



4. http://www.zh7.com/rk/vip25;



5. http://www.rzwej.xyz,



6. http://a.f968501.xyz/o0bbjpbf;



7. ứng dụng Stock X;



8. app.lfmchain.com;



9. http://www.zmh7.com/rk/vip20;



10. http://af968501.xyz/O0BBJBBF;



11. Upbit.wang;



12. VietDainmondStock;



13. app CSI http://rt.censimk.com/app9092/;



14. http://vn1direct.me;



15. http://vn1direct.me/trading;

16. http://vn1direct.me/login

Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn TP Hà Nội, bảo vệ tài sản của người dân, Công an TP Hà Nội đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội, tăng cường cảnh báo đến các công ty chứng khoán thành viên và các công ty chứng khoán trên địa bàn TP Hà Nội, chỉ đạo các công ty chứng khoán thực hiện:

Cảnh báo liên tục, thường xuyên phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng bằng nhiều hình thức (email, sms, trực tiếp tại quầy, trên app của công ty...).

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Thường xuyên rà soát các đường link lạ trên không gian mạng, các website, fanpage sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán. Khi phát hiện các đường link, website, fanpage nghi vấn, cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời cảnh báo ngăn chặn hạn chế thiệt hại xảy ra.

Khi nhận được khiếu nại của khách hàng về việc bị mất tiền trên tài khoản do giao dịch chứng khoán qua đường link giả mạo, các công ty chứng khoán cần hướng dẫn khách hàng đến cơ quan công an, nơi xảy ra vụ việc, để trình báo trong thời gian sớm nhất.