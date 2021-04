Blog chứng khoán: Tắc hệ thống, ưu thế của bên cầm cổ

Lệnh mua bắt đầu lớn hơn lệnh bán là một tín hiệu tốt. Lối mua rải chờ giá là tâm lý "đọ độ lì" với thị trường, còn mua thẳng, lệnh to là độ "máu" lên cao.



Hôm nay bận không giao dịch và thị trường hôm nay cũng khó giao dịch. Thứ nhất là gần như chắc chắn phái sinh lẫn cơ sở sẽ mở biên tăng ngay, trừ phi nắm Long qua đêm, còn không daytrade rất khó. Thứ hai là hệ thống chắc chắn sẽ nghẽn, nên VN30 vận động không phản ánh đúng thực chất.

Dòng tiền đổ ào vào tranh mua là điều có thể dự đoán. Các tín hiệu kỹ thuật tốt như vậy thì nhà đầu tư bảo thủ nhất cũng sẽ nóng ruột. Mua nhiều thì hệ thống sẽ quá tải và điều này cũng có thể nhìn thấy trước. Hệ thống nghẽn thì lệnh nhỏ sẽ khiến giá dao động loạn xạ.

Hôm nay thị trường chủ yếu giao dịch buổi sáng. Nhiều đầu cầu đã tắc lệnh ngay từ chưa đến 10h. Tổng thể thanh khoản HSX hôm nay giảm 6% so với hôm qua (khớp lệnh) và tổng hai sàn giảm 4,3% nhưng đó không phải là tín hiệu xấu. HNX giao dịch tăng 5% cả ngày, còn buổi sáng, HSX vẫn tăng 14% so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Thanh khoản cả ngày giảm là do buổi chiều gần như không giao dịch được.

Vì hạn chế hệ thống, yếu tố thanh khoản chưa phải là điều cần quan tâm lúc này. Tốt hơn thì có thể quan sát giao dịch ở thời điểm hệ thống còn nuột. Khả năng rất cao là thị trường tiếp tục đi lên với thanh khoản thấp do hạn chế lệnh mua. Nếu nhớ lại thì giai đoạn cuối năm ngoái, thị trường cũng đã từng trải qua tình huống này. Kể cả khi các tay chơi lớn muốn xả hàng thì cũng không thể trong thời gian ngắn được.

Hôm qua khi VNI vượt 1k2, lần đầu tiên quy mô lệnh mua trung bình cao hơn lệnh bán. Hôm nay lệnh mua tiếp tục lớn hơn về quy mô dù nhỏ hơn về số đầu lệnh. Tổng đầu lệnh ở HSX gần 629k đạt ngưỡng nghẽn. Đó là tín hiệu của việc xuống tiền mua mạnh.

Thị trường phái sinh hôm nay truy trì basis dương phần lớn thời gian, nhưng cuối phiên lại chiết khấu. Basis F1 đang -4 điểm và OI thì khá nhỏ so với quá khứ. Có thể dòng tiền cũng đang chảy ngược sang thị trường cơ sở nên thanh khoản hàng ngày cũng giảm. Hôm nay giá trị danh nghĩa toàn thị trường Futures giảm 13% so với hôm qua còn F1 giảm khối lượng giao dịch khoảng 17%.

Trong số các trụ của thị trường cơ sở, VIC chững lại ở đỉnh cao lịch sử. Một số mã ngân hàng cũng đang thử thách đỉnh và giằng co. Tuy nhiên các trụ dự kiến như VNM, VCB, BID, VHM, HPG vẫn còn dư địa tăng. Dòng tiền thoát khỏi đầu cơ và quay lại blue-chips là một tín hiệu tốt và phù hợp với giai đoạn này. Nhìn chung các yếu tố cả trong lẫn ngoài đều đang tốt, ủng hộ con đường ít cản trở nhất là tăng. Đà tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào năng lực hệ thống, nhưng cơ bản là tăng. Vì vậy đây là lúc nằm im để thị trường vận động. Các biến động nhỏ không ảnh hưởng đến xu hướng, ít nhất là trong ngắn hạn.

Vốn ngoại hôm nay cũng mua ròng khá lớn, nhưng ngoài giao dịch cá biệt của PMG thì cũng không quá nhiều. Tuy nhiên điều tốt là VN30 được mua ròng trở lại sau nhiều tháng bán ròng. Ít nhất vốn ngoại cũng giảm áp lực giúp vốn nội đỡ tốn kém, còn mua hỗ trợ thì càng hay.

VN30 chốt hôm nay tại 1238.03, ngay gần cản 1239. Tiếp theo là 1242; 1245; 1248; 1251; 1256; 1261. Hỗ trợ 1232; 1228; 1225; 1223; 1219; 1214. Các mốc này có giá trị cho cả VNI.

Dòng tiền vào phái sinh đang có dấu hiệu giảm.

"Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.