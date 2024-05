Blog chứng khoán: Thanh khoản duy trì lớn, dòng tiền lỡ nhịp đang hăng

Phiên tăng theo đà hôm nay không có quán tính như kỳ vọng, nhưng cũng khá nhiều cổ phiếu mạnh. Nhóm blue-chips suy yếu trở lại và basis F1 đảo âm, nhưng thanh khoản kỳ hạn này khá thấp. Có vẻ thị trường cơ sở vẫn còn đi lên chút nữa…

Càng tiến vào vùng đỉnh của VNI khả năng rung lắc sẽ càng lớn. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng có đỉnh tương ứng với chỉ số, nhưng thói quen quan sát tín hiệu từ chỉ số vẫn được sử dụng để giao dịch cổ phiếu cụ thể. Tuy vậy chừng nào chỉ số chưa tổn thương nhiều, chỉ cần được giữ nhịp thì cơ hội cho các mã cụ thể vẫn còn.

Điều quan trọng là sức đẩy sẽ tốn kém hơn khi phải đối diện với lượng cổ phiếu mắc kẹt vùng giá cao. Khi các tín hiệu suy yếu hay rung lắc nhiều hơn, các nhà đầu tư thua lỗ sẽ phải cân nhắc hành động. Hôm nay là phiên thứ 3 liên tiếp thanh khoản khớp lệnh HoSE và HNX vượt quá ngưỡng 20k tỷ (trung bình 22,3k tỷ/ngày). Biên độ tăng giá trên nền thanh khoản cao hơn phải mạnh hơn mới là phù hợp, nếu không chắc chắn đang có áp lực xả ẩn xuất hiện. Bán vẫn đang lựa chọn giá tốt nhất có thể tùy thời điểm dao động trong ngày nên sức ép giảm giá đến mức đỏ vẫn chưa rõ ràng. Mức thanh khoản cao ở giai đoạn này cho thấy dòng tiền chậm chân đang hoạt động mạnh hơn.

Vẫn giữ quan điểm lúc này nên canh bán. Mặc dù đà tăng ở một số cổ phiếu vẫn đang khá tốt, nhưng dư địa ngắn hạn không còn nhiều. Càng vào vùng đỉnh cũ hoặc các ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh, quan điểm đánh T+ càng phổ biến. Do đó tương quan giữa rủi ro với lợi nhuận sẽ thấp dần. Thực ra đầu cơ là cuộc chơi “trao than hồng” nên an toàn vẫn là điều phải chú ý. Tùy vào khả năng chấp nhận rủi ro của từng người mà có hài lòng với lợi nhuận đang có hay không. Đoạn thị trường “ngon” nhất số đông cảm thấy kiếm tiền dễ nhất, nhưng phần lớn sẽ phải trả lại ở đoạn cuối khi “say máu”.

Thị trường phái sinh hôm nay đảo kỳ hạn và basis chiết khấu mở rộng. Biên độ VN30 khá rộng và dao động trong khoảng 1313.xx tới 1307.xx nhưng F1 dao động nhỏ hơn nhiều, Short không có điểm vào tốt mà Long cũng không thuận lợi. Basis chiết khấu rộng phản ánh lo ngại giảm với thị trường cơ sở nhưng hôm nay thanh khoản chưa nhiều. Có thể trong vài phiên tới tín hiệu trên thị trường phái sinh sẽ rõ hơn. Cuối phiên hôm nay basis F1 đã co lại còn -2,2 điểm bằng khoảng một nửa mức trung bình trong ngày. Nếu phiên tới VN30 tiếp tục tăng hoặc được giữ nhịp tốt, basis có thể tiếp tục co lại. Canh Short.

F1 hôm nay dao động hẹp và chấp nhận basis chiết khấu rộng.

VN30 chốt hôm nay tại 1310.15. Cản gần nhất phiên tới là 1313; 1319; 1327; 1334. Hỗ trợ 1308; 1301; 1296; 1292; 1284; 1279; 1274.

