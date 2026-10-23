Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy mới xuất hiện

Diễn biến lình xình cả buổi sáng với thanh khoản thấp là khoảng thời gian chờ đợi dành cho các giao dịch chốt lời T+. Đến khi dòng tiền bắt đáy mới xuất hiện, tình thế cải thiện nhanh chóng khi cổ phiếu phục hồi trên diện rộng.

Tranh minh họa.

VNI tăng tốt 0,77% nhờ sự hợp lực của nhóm Vin và các mã ngân hàng. Tuy không phải trụ nào cũng tăng mạnh nhưng biên độ lên giá intraday là rất tốt. Đáng chú ý hơn là thanh khoản đã tăng mạnh đáng kể so với phiên sáng.

VIC tăng 1,55%, STB tăng 6,86%, BID tăng 1,33%, CTG tăng 1,31% là những cổ phiếu dẫn dắt điểm số nổi bật. Ngoài ra VHM, VPB cũng đạt biên độ hồi giá mạnh. Rổ VN30 có tới 23 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, trong đó 13 mã tăng hơn 1%. Đây là biên độ lên giá mạnh trong thời gian ngắn buổi chiều.

Về thanh khoản, phiên chiều cũng ghi nhận tăng 72% so với buổi sáng, VN30 tăng gần 82%. Mức gia tăng thanh khoản tốt này kết hợp với giá cổ phiếu phục hồi xác nhận bên mua đã chủ động vào lệnh. Đây có lẽ là dòng tiền chờ đợi một nhịp điều chỉnh để có điểm vào hợp lý hơn, nhất là khi biên độ tăng 3 phiên vừa rồi khá tốt có thể kích thích một đợt hiện thực hóa lợi nhuận ngắn hạn.

Việc thị trường duy trì diễn biến phân hóa tích cực ở cổ phiếu sau phiên tăng bùng nổ hôm 21/10, vượt qua vòng T+ đầu tiên và kết tuần lạc quan cho thấy kỳ vọng đang gia tăng. Nắm giữ cổ phiếu qua nhịp tăng đầu tiên cũng đồng nghĩa với quan điểm lạc quan chiếm ưu thế.

Hiện các trụ đang hỗ trợ điểm số dù cổ phiếu không phải mã nào cũng mạnh tương đương. VNI đã nới rộng được biên độ so với đáy ngắn hạn 4 phiên trước, củng cố vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm. Đây là điểm tựa tâm lý cho những ai hay nhìn vào chỉ số. Còn với cổ phiếu, tín hiệu phân hóa hai phiên cuối tuần dự báo sẽ có diễn biến khác nhau về sức mạnh trong những ngày tới. Dù vậy khi tâm lý chung tích cực, áp lực bán cũng sẽ không lớn vì đa số cổ phiếu vừa mới thoát khỏi vùng đáy.

Điều còn lại là dòng tiền có thể duy trì sức mạnh ở mức nào. Sau phiên khớp lệnh 2 sàn gần 18,2k tỷ (không tính thỏa thuận) hôm 21/10, hai phiên cuối tuần thanh khoản đã chậm lại, hôm nay còn hơn 14,8k tỷ. Trong bối cảnh hiện tại, thanh khoản hai sàn duy trì trên 15k tỷ/ngày có thể xem là sức mạnh tốt.

Thị trường phái sinh tiếp tục duy trì mức thanh khoản khá thấp sang phiên thứ hai liên tục. Có lẽ dòng tiền chú ý nhiều hơn tới thị trường cơ sở khi khả năng tạo đáy rất cao. Mốc 1882.xx duy trì lực đỡ cho VN30 và tạo điểm Long tốt, dù basis hơi thiệt một chút. Buổi sáng khá khó chịu khi cả VIC lẫn VHM cùng nhóm ngân hàng không mạnh. Bù lại basis chênh lệch ổn định nên các vị thế không có rủi ro.

Điểm bùng nổ là khi VN30 được kéo qua 1892.xx và cổ phiếu ngân hàng đồng thuận khá tốt. Một khi ngân hàng lên thì chỉ cần VIC, VHM không suy yếu, VN30 chắc chắc mạnh. Chiều nay lại có được sự kết hợp của cả hai khiến trend lên kéo liên tục. VN30 chạm chuẩn 1910.xx mới nghỉ ngay trước khi bước vào đợt ATC.

Khả năng phối hợp giữa nhóm Vin và ngân hàng là yếu tố quyết định biến động của các chỉ số. VNI có thể lùi lại một chút trong tuần tới nhưng khả năng cao cổ phiếu vẫn phân hóa và có hướng đi riêng. Nếu thanh khoản cũng ổn định ở mặt bằng cao, nhịp phục hồi này có khả năng kéo dài.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1907.09. Cản gần nhất phiên tới là 1910; 1922; 1929; 1935; 1944; 1954; 1963. Hỗ trợ 1900; 1892; 1885; 1875; 1864; 1853.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.