Bộ Công an đề xuất cưỡng chế, tăng phạt với vi phạm nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
ĐĐỗ Như
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Nhằm siết chặt kỷ cương trong công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an dự kiến tăng mức xử phạt đối với các hành vi không nghiệm thu hoặc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy sai thiết kế. Đáng chú ý, dự thảo lần này bổ sung thêm các chế tài cưỡng chế mạnh tay nhằm xử lý triệt để các trường hợp chây ỳ, không chấp hành...
Sáng 5/11, Quốc hội thảo
luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý,
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ.
CẦN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã góp ý về quản lý chất lượng phương tiện phòng cháy, chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Theo đại biểu Dương Khắc Mai, dự thảo luật quy định cho phép miễn công bố hợp quy, miễn kiểm
tra chất lượng khi nhập khẩu đối với sản phẩm có kết quả đánh giá sự phù hợp
theo điều kiện quy định. Mặc dù ủng hộ việc tránh kiểm tra trùng lặp, nhất là
khi đã có kết quả đánh giá đủ tin cậy, tuy nhiên đại biểu cho rằng đây là
phương tiện sử dụng trong tình huống khẩn cấp, nên chất lượng thực tế phải là
yêu cầu cao nhất.
Do đó, đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị làm rõ tiêu chí chấp
nhận kết quả đánh giá của tổ chức trong nước và nước ngoài, nghĩa vụ kê khai và
truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm của nhà nhập khẩu, phân phối; đồng thời quy định
rõ cơ chế hậu kiểm.
Bên cạnh đó, cần quy định rõ danh mục sản phẩm và ranh giới
giữa trường hợp được miễn thủ tục với trường hợp vẫn phải kiểm soát theo pháp
luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đây là điều kiện cần thiết để cải cách
thủ tục mà không chuyển rủi ro sang người sử dụng công trình.
Đồng quan điểm, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn đại biểu Quốc
hội thành phố Hà Nội cho rằng cần sửa đổi Điều 44 theo hướng: phương tiện phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước cũng như trong quá trình lưu thông phải
bảo đảm chất lượng theo quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa và
các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.
Việc miễn công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu
chỉ áp dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện được pháp luật quy định. Nhà sản
xuất và nhà nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Bên cạnh
đó, việc kê khai thông tin, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra chất lượng và thu hồi
sản phẩm vi phạm là rất cần thiết.
SẼ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 106/2025/NĐ-CP
Phát biểu giải trình tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại
tướng Lương Tam Quang nêu rõ về phạm vi điều chỉnh, dự thảo luật tập trung sửa
đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành
chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp, phân quyền và các nội dung liên quan để
đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cơ sở chính trị và pháp lý vững chắc.
Đối với các ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự
thảo luật để sửa đổi, bổ sung toàn diện các quy định khác của luật hiện hành,
cơ quan chủ trì soạn thảo xin ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động
và tổng kết thực tiễn thi hành luật, làm cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi.
Do các
quy định về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hoạt động phòng cháy, chữa
cháy tác động trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của con người và tài sản cơ
quan, tổ chức, cá nhân, đòi hỏi cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng nhằm bảo đảm
tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Về xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công
trình, chủ phương tiện giao thông nếu vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy
chữa cháy khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu, Bộ trưởng Bộ Công an nêu
rõ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hình sự hiện hành đã có chế tài đối
với các hành vi vi phạm trong hoạt động này.
Sau khi dự án luật này và dự án Luật Xử lý vi phạm hành
chính (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ sửa đổi,
bổ sung Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Theo đó, tăng mức phạt tiền đối với hành vi không tổ chức nghiệm thu, nghiệm thu không
đúng quy định hoặc không đúng thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt;
bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả; bổ sung các biện pháp cưỡng chế nghiêm
ngặt khi không chấp hành.
Về bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường
đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng Bộ Công
an cho biết trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và lưu thông
phương tiện sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm,
hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Theo đó, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm toàn diện về
chất lượng sản phẩm. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện kiểm tra, hậu kiểm
và xử lý vi phạm. Dự thảo luật đã quy định kê khai thông tin phương tiện trước
khi đưa ra lưu thông trên thị trường và giao Chính phủ quy định chi tiết để phục
vụ công tác hậu kiểm, quản lý, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm.
Về việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, cho biết thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được bãi bỏ theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ. Cơ sở pháp lý cho việc kiểm soát bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và trách nhiệm trong quản lý xử lý vi phạm sau khi bãi bỏ thủ tục này đã được quy định đầy đủ tại dự thảo luật.
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