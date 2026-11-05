Tạo cơ chế đặc biệt để bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Giải trình trước Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã làm rõ hai thành tố cơ bản xác định công trình, cùng các nhóm tiêu chí phân loại nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới...

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 5/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm xung quanh dự án luật này.

Đối với tiêu chí xác định phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng trên cơ sở tổng kết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Pháp lệnh năm 2007 và đánh giá yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay, Chính phủ đề xuất quy định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia gồm ba nhóm trong dự thảo luật đã nêu.

Trong đó, khái niệm “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” bao gồm hai thành tố. Thành tố thứ nhất là công trình khu vực có tính chất, vị trí, quy mô, chức năng hoặc vai trò đặc biệt quan trọng phải áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo đảm bí mật an toàn. Thành tố thứ hai, nếu để xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc sự ổn định và hoạt động bình thường của Nhà nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Đối với công trình an ninh, khu an ninh, công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ sẽ căn cứ vào tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, dự thảo luật phân thành ba loại, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung này.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, hiện nay, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật, trong đó, sẽ quy định cụ thể các loại công trình được xem xét đưa vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia loại 1, 2, 3 bao gồm các công trình điện, dầu khí, viễn thông, dữ liệu, tài chính, giao thông, hạ tầng số hoặc các công trình khác nếu đáp ứng đủ tiêu chí.

Về biện pháp bảo vệ công trình, đối với công trình trọng điểm về an ninh quốc gia, dự thảo Luật quy định theo hướng viện dẫn đến các biện pháp theo quy định của pháp luật về cảnh vệ để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, quy định bổ sung một số biện pháp để bảo đảm toàn diện, đầy đủ. Trong đó, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến nội dung về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ mà pháp luật chưa quy định trong trường hợp đặc biệt cấp thiết.

Làm rõ nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương thức tấn công, xâm phạm công trình rất đa dạng, khó lường, không có tiền lệ, nên các biện pháp đang được quy định trong dự thảo Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan chưa thể bảo đảm đối phó toàn diện với mọi nguy cơ đe dọa, tấn công, phá hoại.

Các đại biểu tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn.

Chính vì vậy, dự thảo Luật bổ sung quy định này để tạo cơ chế giúp kịp thời quyết định việc bảo vệ các công trình quan trọng về an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chế độ theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược an ninh quốc gia. Quy định này cũng phù hợp, thống nhất về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Luật Tổ chức Chính phủ.

Đồng thời, để bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo Luật, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đề xuất chỉnh lý tương tự đối với quy định về các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia và giao thẩm quyền quyết định cho Thủ tướng Chính phủ.

Về các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong phạm vi bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh tại dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng các quy định của dự thảo Luật về chế độ bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ công trình an ninh, khu an ninh chỉ áp dụng riêng đối với công trình an ninh, khu an ninh là các công trình do lực lượng Công an nhân dân trực tiếp quản lý, sử dụng, phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, các nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân tại phạm vi bảo vệ của công trình an ninh, khu an ninh đã xác định rõ việc cấm các hành vi cụ thể tại khu vực cấm, khu vực bảo vệ, hành lang bảo vệ của công trình.

Đồng thời, quy định một số trường hợp ngoại lệ cho phép tiến hành các hoạt động bị cấm này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân và giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện các trường hợp ngoại lệ này…