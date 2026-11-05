Bộ Công an thông tin về vụ án lừa đảo xuyên quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an vừa xác nhận tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 4/11 tại Hà Nội, về việc triệt xóa vụ án liên quan đến hoạt động lừa đảo.

Vụ án này liên quan đến 113 người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia…

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: chinhphu.vn

Đến thời điểm hiện nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Trong số đối tượng này, có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, quan điểm nhất quán của Bộ là xử lý quyết liệt; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Bộ khẳng định tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, nhưng cũng nhất quán không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tội phạm mới nổi lên, cần tập trung đấu tranh triệt để.

Bộ Công an mong người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt là qua mạng xã hội, qua các nền tảng trực tuyến và cảnh giác với những hoạt động bất thường.

Bất thường ở đây là gì? Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh: Đó là khi không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường.

Đây đều là những dấu hiệu phải hết sức cảnh giác, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng.

Bộ Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Đây đều là những hành vi mà nếu không nhận thức được sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật và khi đó sẽ bị xử lý theo quy định.

Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm cần thông tin, thông báo ngay cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.