Giá vàng trong nước tăng giảm cùng chiều với thế giới, USD biến động ngược chiều

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ngày 3/11 cho biết, chỉ số giá vàng -2,85%, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Bình quân giá vàng thế giới tháng 10 ở mức 4.137,85 USD/ounce, giảm 6,69% so với tháng trước, chủ yếu do đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, hoạt động bán chốt lời của các nhà đầu tư cũng tạo áp lực giảm giá vàng.

Giá vàng trong nước biến động cùng chiều với thế giới. Ảnh: minh họa

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10/2026 giảm 2,85% so với tháng trước; giảm 2,94% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 6,77% so với tháng 12/2025; bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 37,28% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá đô la Mỹ -0,26%, giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới.

Chỉ số USD bình quân trên thị trường quốc tế tháng 10/2026 đạt mức 101,88 điểm, tăng 2,39 điểm so với tháng 9/2026, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao.

Tuy nhiên, chỉ số giá đô la Mỹ trong nước tháng 10/2026 giảm 0,26% so với tháng trước do nguồn cung ngoại tệ tương đối dồi dào và chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước; giảm 1,26% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 1,32% so với tháng 12/2025; bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.