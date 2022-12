Bộ Công an: Yêu cầu ngừng xuyên tạc, kích động người dân rút tiền tại Ngân hàng SCB

Hiện nay, lợi dụng việc Bộ Công an bắt và khởi tố Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), không ít những kẻ trên mạng xã hội cố tình tung tin thất thiệt, gây thiệt hại cho người dân, chống phá đất nước. Người dân gửi tiền ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn cần hết sức bình tĩnh, không nên rút tiền, nhất là trước hạn, để bảo đảm quyền lợi của mình.

Trước đó, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan (SN 1956, trú tại TP HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 03 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Hiện Cơ quan điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và triệt để thu hồi tài sản.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố đã tạo ra làn sóng bất lợi cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) dẫn đến việc người dân ồ ạt rút tiền tại ngân hàng SCB để vào làm thủ tục rút tiền trước hạn gây ra tình trạng tê liệt cục bộ và ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân cả nước.

Trước các vấn đề gần đây liên quan đến hoạt động của Ngân hàng SCB, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết có một số thông tin lan truyền ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng SCB. Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các biện pháp cần thiết để SCB hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản.

Với những người dân đang gửi tiền tiết kiệm tại SCB, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có SCB, đều được Nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp.

Trước đó, Phó thống đốc Đào Minh Tú cũng khuyến cáo người gửi tiền cân nhắc và thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi tại SCB để đảm bảo quyền lợi, nhất là với những khoản tiền có kỳ hạn. Nếu rút trước hạn, người gửi tiền sẽ mất đi khoản lãi đáng ra mình được hưởng.

SCB đã rà soát và khẳng định Công ty An Đông không phải là cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB nên không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng SCB; cam kết có đầy đủ giải pháp, nguồn lực để bảo đảm quyền lợi, lợi ích của người gửi tiền cũng như quyền, lợi ích của đối tác và khách hàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng SCB hiện đã tăng cường lượng tồn quỹ tiền mặt tại tất cả các điểm giao dịch để đáp ứng nhu cầu thanh toán và rút tiền chính đáng của người dân; đồng thời tăng tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm thanh toán liên ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo Ngân hàng SCB đã lên tiếng khẳng định kêu gọi người gửi tiền nên bình tĩnh vì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng. Mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được Nhà nước đảm bảo.

Thế nhưng, cho đến hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân chống đối trong và ngoài nước vẫn đang lợi dụng sự việc này, đưa ra những bài viết phân tích trên mạng xã hội khiến cho người dân hiểu sai về hoạt động điều tra của Cơ quan Công an, đồng thời kích động tâm lý, gây hoang mang dư luận nhằm làm bất ổn tình hình và lòng tin của người dân đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Nguy hiểm hơn, chúng còn xuyên tạc, phao tin đồn cho rằng Nhà nước bỏ mặc người dân, không quan tâm đến sự sống chết của người dân.

Có hàng trăm tin, bài viết, video đăng tải nội dung kêu gọi, khuyên người dân tập trung đi rút tiền trước hạn tại các cây ATM của Ngân hàng SCB, đăng tải hình ảnh, video người dân tập trung đông tại các trụ sở, cây ATM của Ngân hàng SCB tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh.

Thậm chí nhiều thông tin được đăng tải với nội dung kích động, nói xấu như người dân phải tranh thủ, nhanh chóng đi rút tiền gửi tại Ngân hàng SCB, không tin các cơ quan nhà nước, các báo chí chính thống đưa tin vì đó chỉ là những tin để trấn an dư luận, thực chất không quan tâm đến quyền lợi của người dân; thậm chí còn đưa ra những bức tranh “tăm tối”, tiêu cực về các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam một cách xuyên tạc, bôi xấu vô căn cứ chỉ để làm cho nhiều người thiếu hiểu biết tin và làm theo…

Liên quan đến việc các đối tượng cố tình tung tin thất thiệt, Cơ quan Công an đã làm việc với một số đối tượng để làm rõ việc sử dụng mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an, khiến nhiều người đồng loạt rút tiền gửi tại ngân hàng.

Theo đó, ngày 09/10, Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết (SN 1982) vì đã đăng tin thất thiệt trên Facebook, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng.

Tiếp đến, ngày 12/10, Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết, đơn vị vừa tiến hành lập hồ sơ xử lý trường hợp tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung sai sự thật, nói rằng Ngân hàng SCB vỡ nợ. Tại cơ quan Công an, đối tượng này thừa nhận hành vi thiếu kiểm chứng, đồng thời, cho biết mục đích của việc này là nhằm tăng lượt tương tác để bán hàng online.

Ngày 14/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã mời 4 cá nhân gồm: ông M. (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, hiện là phóng viên), ông T.M.K. (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, giảng viên một trường đại học), ông T.C.H. (37 tuổi, ngụ quận 8, làm công việc tự do) và ông N.H.P. (32 tuổi, ngụ quận 10, hiện làm nhân viên lập trình), vì đăng tin sai về Ngân hàng SCB và Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối tượng tung tin, phát tán tin sai sự thật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý. Song hậu quả của tin thất thiệt rất lớn, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, ngân hàng, mà còn tác động đến thị trường tiền tệ, an toàn hệ thống ngân hàng, an ninh, trật tự xã hội. Vậy nên, mọi đối tượng tung tin giả, tin xấu độc đều phải bị xử lý nghiêm minh, truy tố hình sự khi hậu quả gây ra nghiêm trọng, xâm hại an ninh trật tự xã hội.

Bộ Công an cũng đã khuyến cáo tất cả các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý.