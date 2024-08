Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh thủ tục đầu tư, sớm "nâng đời" hai cao tốc quy mô 2 làn xe

Trong công văn gửi đến Bộ Giao thông Vận tải, cử tri tỉnh Khánh Hòa phản ánh nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam hiện chỉ có 02 làn xe, khi đưa vào khai thác sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, cử tri địa phương kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét sớm đầu tư mở rộng cao tốc Bắc - Nam do lưu lượng phương tiện qua cao tốc ngày càng tăng.

Hồi đáp kiến nghị cử tri, Bộ Giao thông Vận tải cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau có tổng chiều dài 2.063 km.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc, trong đó đến năm 2025, hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thời gian qua Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống cao tốc theo quy hoạch.

"Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 2.021 km đường bộ cao tốc, đang đầu tư khoảng 1.542 km, riêng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã đưa vào khai thác khoảng 1.224 km, đang đầu tư khoảng 840 km", Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Cả nước phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc.

Trong quá trình triển khai đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương nghiên cứu phương án đầu tư đường cao tốc với quy mô hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt nhằm tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, phát huy tối đa hiệu quả khai thác, nâng cao an toàn giao thông.

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực nhà nước còn khó khăn, để đáp ứng yêu cầu kết nối liên thông nhằm phát huy hiệu quả đầu tư đường cao tốc, nên một số dự án phải đầu tư phân kỳ với quy mô 02 làn xe.

"Trong đó, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 02 đoạn đầu tư theo quy mô 02 làn xe, đó là đoạn Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế; đoạn La Sơn - Hòa Liên, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Thực tế cho thấy các tuyến đường cao tốc đầu tư phân kỳ với quy mô 2 làn xe đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, giảm áp lực vận tải và nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ song hành.

Tuy nhiên, các tuyến cao tốc phân kỳ 2 làn xe vẫn còn một số hạn chế trong khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 21/2/20241 , Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các địa phương, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường cao tốc đã được đầu tư theo quy mô phân kỳ, đặc biệt là các tuyến cao tốc 2 làn xe, đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Đối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đây là trục huyết mạch, có vai trò quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của cả nước.

"Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên đạt quy mô cao tốc 04 làn xe hoàn chỉnh; đồng thời, đang xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp đoạn Cam Lộ - La Sơn", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Bộ Giao thông vận tải đang nỗ lực triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định để sớm hoàn thành nâng cấp hai đoạn tuyến nêu trên, đáp ứng yêu cầu khai thác an toàn và hiệu quả.

Trước đó, trên cơ sở lấy ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất danh mục 28 cao tốc phân kỳ cần ưu tiên nâng cấp, mở rộng, gồm 23 dự án đầu tư công, 2 dự án đầu tư PPP và 3 dự án do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý, với tổng nhu cầu vốn khoảng 247.660 tỷ đồng.

Về khả năng cân đối nguồn vốn nâng đời các tuyến cao tốc, hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách trung ương dự kiến cân đối được 15.506 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và dự kiến tăng thu ngân sách trung ương năm 2023 để nâng cấp, mở rộng 4 dự án, đó là cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hoà Liên, Tuyên Quang - Hà Giang và Cao Bồ - Mai Sơn.