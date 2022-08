Bộ Giao thông vận tải nói gì về nâng cấp Quốc lộ 4D và mở rộng cao tốc đoạn Yên Bái - Lào Cai lên 4 làn xe?

Bộ Giao thông vận tải vừa có Công văn số 7863/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai về việc nâng cấp các tuyến quốc lộ qua địa bàn.

Cử tri tỉnh Lào Cai cho biết thứ nhất, đoạn tuyến Quốc lộ 4D từ Km149 - Km200 (Bản Phiệt – Mường Khương) có chiều dài 51km được đầu tư nâng cấp từ năm 1997 theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi. Hằng năm, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đều bố trí nguồn vốn bảo trì đường bộ, sửa chữa mặt đường.

Tuy nhiên, do bình diện tuyến quanh co, hạn chế tầm nhìn, bán kính đường cong nằm nhỏ, độ dốc dọc lớn, mặt đường hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến, gây ách tắc giao thông khi có nhiều xe container vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc gia Mường Khương - Lào Cai.

Do đó, tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan bố trí nguồn lực trong giai đoạn 2021 – 2025 để nâng cấp Quốc lộ 4D đoạn Km149 – Km200 (Bản Phiệt – Mường Khương) góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Mường Khương nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Thứ hai, về việc xây dựng nâng cấp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với quy mô 6 làn xe (theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050), tỉnh Lào Cai đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành liên quan cân đối nguồn lực để triển khai.

Trước tiên là nâng cấp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn tuyến từ Yên Bái đến Lào Cai lên 4 làn xe để đảo bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, Bộ Giao thông vận tải cho hay đối với Quốc lộ 4D đi qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài khoảng 51km (Km149 – Km200), hiện trạng đạt cấp IV, quy mô cơ bản phù hợp quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cân đối được khoảng 1.783 tỷ đồng để hoàn thành 3 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước như kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc; Quốc lộ 4E đoạn Km0-Km44+600; QL279 đoạn Phố Ràng - Khau Co.

Thời gian qua, tuyến đường được sửa chữa, cải tạo từ nguồn vốn bảo trì để đảm bảo êm thuận và an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Về nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông vận tải xây dựng nhu cầu đầu tư từ vốn ngân sách Trung ương khoảng 462.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn lực quốc gia khó khăn, hiện nay Bộ Giao thông vận tải chỉ được phân bổ tổng số 304.104 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn, thấp hơn so với nhu cầu.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Quốc hội, số vốn này phải ưu tiên bố trí để hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước, thanh toán các khoản nợ đọng thuộc nghĩa vụ của ngân sách nhà nước. Đồng thời phải tập trung nguồn vốn cho 18 dự án đường bộ cao tốc khởi công mới và một số dự án động lực, cấp bách, xử lý các điểm nghẽn thuộc 5 chuyên ngành giao thông.

"Còn nhiều dự án, có quy mô không lớn, nhưng là các điểm nghẽn trong các chuyên ngành giao thông, có nhu cầu đầu tư để phát huy hiệu quả toàn hệ thống vẫn chưa cân đối được trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ khó khăn.

Bộ Giao thông vận tải nhận thấy việc đầu tư Quốc lộ 4D là cần thiết, phù hợp quy hoạch nhưng do khó khăn trong cân đối nguồn lực như trên nên chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương tìm kiếm, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để sớm triển khai dự án.

Trong khi chưa có điều kiện triển khai dự án mới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan liên quan có kế hoạch bảo trì, sửa chữa tuyến đường để đảm bảo điều kiện đi lại, vận tải thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Về đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai có chiều dài 264km, được đưa vào khai thác năm 2014 với quy mô 4 làn xe đoạn Nội Bài – Yên Bái, 2 làn xe đoạn Yên Bái – Lào Cai.

Hiện nay, sau thời gian khai thác, đoạn Yên Bái – Lào Cai có lưu lượng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì vậy, để khai thác đồng bộ toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với quy hoạch và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giao thông vận tải thống nhất việc đầu tư mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai lên thành 4 làn xe là cần thiết.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải khẳng định sẽ phối hợp với UBND các địa phương và các bộ, ngành nghiên cứu huy động nguồn vốn, hình thức đầu tư phù hợp để tiếp tục mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai theo quy mô 4 làn xe để khai thác đồng bộ về quy mô với đoạn Nội Bài – Yên Bái và đầu tư hoàn thiện tuyến đường theo quy mô quy hoạch (6 làn xe) khi có đủ điều kiện.