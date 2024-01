Bộ Giao thông vận tải sẽ sớm đầu tư nâng cấp quốc lộ 62 qua Long An

Trong Văn bản số 701/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về việc trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Giao thông vận tải đã xác nhận như trên.

Theo Bộ Giao thông vận tải, trước đó, ngày 30/11/2023, Bộ đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 9424/VPCP-QHĐP. Theo đó, cử tri tiếp tục kiến nghị sớm bố trí nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 62, đoạn từ nút giao với quốc lộ 1 đến cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Bộ Giao thông vận tải cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, quốc lộ 62 có tổng chiều dài 114 km, quy mô quy hoạch là đường cấp III, từ 2 - 4 làn xe; trong đó đoạn qua tỉnh Long An có chiều dài 76 km hiện trạng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

Để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Long An cũng như các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ đã đề xuất thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ (gồm các tuyến 53, 62 và 91B) tại vùng này. Nguồn vốn sử dụng là vốn vay của Ngân hàng Thế giới WB.

Tuyến quốc lộ 62 đoạn qua địa phận tỉnh Long An sẽ thực hiện cải tạo, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III theo quy hoạch. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 13452/TTr-BGTVT ngày 24/11/2023 và đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thành các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để triển khai các bước tiếp theo.

Tuyến quốc lộ 62 được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1999, đến nay đã hơn 24 năm. Tuyến có quy mô hẹp (2 làn xe) và xuống cấp nhiều, có đoạn bị hư hỏng nặng đã phải dặm vá, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lớn đến việc thu hút nhà đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu,…

Theo kế hoạch đã được Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 62 qua tỉnh Long An có quy mô 77 km, tổng mức đầu tư 2.250 tỷ đồng; trong đó vốn vay của WB là 1.545 tỷ đồng, vốn đối ứng 705 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ được khởi công trong năm 2025.

Công trình sẽ được nâng cấp, cải tạo thành đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt đường rộng 11 m gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Một số đoạn qua đô thị, thị trấn, thị tứ sẽ có mặt cắt ngang theo hiện trạng; hướng tuyến theo hướng tuyến hiện hữu, riêng đoạn qua thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh (Long An) làm mới tuyến tránh từ Km41+100 đến Km49+150.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến quốc lộ tại đồng bằng sông Cửu Long gồm quốc lộ 53, đoạn Long Hồ - Ba Si; quốc lộ 62 đoạn qua tỉnh Long An và quốc lộ 91B tuyến Nam Sông Hậu. Tổng mức đầu tư dự án 3 tuyến quốc lộ dự kiến là 309 triệu USD, tương đương hơn 7.100 tỷ đồng.